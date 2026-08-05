Ken Salazar: Traslado del ''Mayo'' fue orquestado por criminales; México tuvo acceso al avión

A dos años de la captura y traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos, el exembajador de ese país en México, Ken Salazar, volvió a rechazar que Washington haya participado en la operación y aseguró que la aeronave utilizada para llevar al líder del Cártel de Sinaloa no pertenecía al gobierno estadounidense.
Durante la presentación de la edición en español de sus memorias, el exdiplomático respondió a las dudas surgidas luego de que el avión fuera exhibido recientemente en instalaciones de autoridades estadounidenses. Salazar explicó que la aeronave se encuentra bajo resguardo del gobierno de ese país porque fue decomisada, pero sostuvo que originalmente era propiedad de integrantes del crimen organizado.
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El exembajador insistió en que la postura que dio a conocer en agosto de 2024 permanece intacta. "La verdad es la verdad", respondió al ser cuestionado sobre las versiones que apuntan a una posible participación de agencias estadounidenses en el operativo que culminó con la llegada de Zambada a El Paso, Texas. Añadió que los detalles de ese episodio quedaron plasmados en el libro que será publicado en septiembre.
Según Salazar, las autoridades mexicanas tuvieron acceso a la aeronave durante las investigaciones para conocer las características del caso. Además, reiteró que el gobierno de Estados Unidos no aportó ni el avión, ni el piloto, ni personal para ejecutar el traslado del capo sinaloense.
El exembajador también recordó que el caso provocó un fuerte distanciamiento con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reclamó a Washington la falta de información sobre la captura de "El Mayo" y cuestionó el papel de las autoridades estadounidenses.
En sus memorias, Salazar sostiene que funcionarios de la administración de Joe Biden fueron tomados por sorpresa por los acontecimientos ocurridos el 25 de julio de 2024, cuando un hijo de Joaquín Guzmán Loera, Joaquín Guzmán Salazar, obligó a Zambada a volar hacia Estados Unidos.
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Durante la misma conferencia, el exdiplomático fue interrogado sobre las acusaciones que en distintos momentos han señalado presuntos vínculos entre integrantes del gobierno mexicano y organizaciones criminales. En respuesta, afirmó que no cuenta con evidencia que respalde esos señalamientos y destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado públicamente su intención de combatir la corrupción.
Salazar consideró que la administración federal ha fijado una ruta para enfrentar ese problema y señaló que será el tiempo el que permita evaluar los resultados de esa estrategia. Asimismo, evitó polemizar con las críticas del gobierno mexicano por el caso Zambada y sostuvo que ese episodio debería entenderse como un resultado de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.
“Debería ser celebrado como victoria de México, tanto como de los Estados Unidos”, dijo el exembajador.
Con ello, el exembajador mantuvo la versión que ha defendido desde que ocurrió la captura de "El Mayo" y descartó modificar su postura sobre uno de los episodios que más tensó la relación entre México y Estados Unidos durante el último tramo del gobierno de López Obrador.
Se lanza contra Donald Trump
Ken Salazar criticó al gobierno del actual mandatario estadounidense, Donald Trump, al sostener que busca dividir a su país como no se había visto antes, lo cual ha generado una crisis política interna.
“Eso lo vamos a cambiar en (las elecciones de) 2028 con un nuevo presidente o presidenta; eso ya viene, pero hay que trabajarlo acá nosotros la diversidad de nuestra comunidad”, comentó.
Durante la presentación de su libro ''Borderlands. Fronteras. Mi lucha por una América Unida'', Salazar señaló que el propósito de su libro es que exista una nueva alianza entre México, Canadá y Estados Unidos de forma durable y para siempre.
Por ello, pidió a los contendientes a presidente en Estados Unidos para 2028, prioricen una alianza en América del Norte, y señaló que eso también debe impulsarse en México.
Al ser cuestionado sobre las negociaciones del T-MEC, el exembajador enfatizó que apoya la continuidad del tratado, ya que es importante para la relación entre Estados Unidos y México y recordó que las cadenas de suministros entre estos países cada vez son más cercanas.
Excited to announce that "Borderlands: Mi lucha por una América unida" is coming to Spanish-language readers this fall.
I hope it will inspire a broader conversation about the shared future of North America, one rooted not in fear or division, but in cooperation, opportunity,…
No obstante, enfatizó que es necesario que haya un nuevo marco para éste con el fin de mejorarse “en muchos aspectos”.
Por ejemplo, dijo, es importante que haya una nueva planeación para crear una frontera moderna entre Estados Unidos y México, donde sean favorecidos tanto el comercio y las personas que cruzan todos los días entre Reynosa, Tijuana y San Diego.
Señaló que también se trabaje en materia ambiental en la frontera, pues mencionó que los carros y camiones esperan horas para cruzar.
“Se tiene que tener un enfoque más a la cooperación de proteger el ambiente. Eso no pasa hora”, sostuvo.
Sobre el tema de cooperación entre México y Estados Unidos, señaló que la política de Donald Trump debe cambiar, porque, dijo, si no hay una puerta para hablar de ello y tener soluciones sobre la mesa, México no lo podrá hacer solo.
“La realidad es que con este presidente de Estados Unidos va a ser muy difícil. Eso cambiará, porque he tenido muchas reuniones con gente que yo sé tiene interés de ser presidentes de Estados Unidos. Ellos han leído el libro y saben de lo que propongo: de esta alianza en América del Norte”, declaró.