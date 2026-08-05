Ken Salazar: Traslado del ''Mayo'' fue orquestado por criminales; México tuvo acceso al avión

Durante la misma conferencia, el exdiplomático fue interrogado sobre las acusaciones que en distintos momentos han señalado presuntos vínculos entre integrantes del gobierno mexicano y organizaciones criminales. En respuesta, afirmó que no cuenta con evidencia que respalde esos señalamientos y destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado públicamente su intención de combatir la corrupción.

Salazar consideró que la administración federal ha fijado una ruta para enfrentar ese problema y señaló que será el tiempo el que permita evaluar los resultados de esa estrategia. Asimismo, evitó polemizar con las críticas del gobierno mexicano por el caso Zambada y sostuvo que ese episodio debería entenderse como un resultado de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.

“Debería ser celebrado como victoria de México, tanto como de los Estados Unidos”, dijo el exembajador.

Con ello, el exembajador mantuvo la versión que ha defendido desde que ocurrió la captura de "El Mayo" y descartó modificar su postura sobre uno de los episodios que más tensó la relación entre México y Estados Unidos durante el último tramo del gobierno de López Obrador.

Se lanza contra Donald Trump

Ken Salazar criticó al gobierno del actual mandatario estadounidense, Donald Trump, al sostener que busca dividir a su país como no se había visto antes, lo cual ha generado una crisis política interna.

“Eso lo vamos a cambiar en (las elecciones de) 2028 con un nuevo presidente o presidenta; eso ya viene, pero hay que trabajarlo acá nosotros la diversidad de nuestra comunidad”, comentó.

Durante la presentación de su libro ''Borderlands. Fronteras. Mi lucha por una América Unida'', Salazar señaló que el propósito de su libro es que exista una nueva alianza entre México, Canadá y Estados Unidos de forma durable y para siempre.

Por ello, pidió a los contendientes a presidente en Estados Unidos para 2028, prioricen una alianza en América del Norte, y señaló que eso también debe impulsarse en México.

Al ser cuestionado sobre las negociaciones del T-MEC, el exembajador enfatizó que apoya la continuidad del tratado, ya que es importante para la relación entre Estados Unidos y México y recordó que las cadenas de suministros entre estos países cada vez son más cercanas.

Excited to announce that "Borderlands: Mi lucha por una América unida" is coming to Spanish-language readers this fall.



I hope it will inspire a broader conversation about the shared future of North America, one rooted not in fear or division, but in cooperation, opportunity,… — Ken Salazar (@KenSalazar) August 5, 2026

No obstante, enfatizó que es necesario que haya un nuevo marco para éste con el fin de mejorarse “en muchos aspectos”.

Por ejemplo, dijo, es importante que haya una nueva planeación para crear una frontera moderna entre Estados Unidos y México, donde sean favorecidos tanto el comercio y las personas que cruzan todos los días entre Reynosa, Tijuana y San Diego.

Señaló que también se trabaje en materia ambiental en la frontera, pues mencionó que los carros y camiones esperan horas para cruzar.

“Se tiene que tener un enfoque más a la cooperación de proteger el ambiente. Eso no pasa hora”, sostuvo.

Ken Salazar tuvo una relación cercana con AMLO... luego lo vetaron de Palacio Nacional. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Sobre el tema de cooperación entre México y Estados Unidos, señaló que la política de Donald Trump debe cambiar, porque, dijo, si no hay una puerta para hablar de ello y tener soluciones sobre la mesa, México no lo podrá hacer solo.

“La realidad es que con este presidente de Estados Unidos va a ser muy difícil. Eso cambiará, porque he tenido muchas reuniones con gente que yo sé tiene interés de ser presidentes de Estados Unidos. Ellos han leído el libro y saben de lo que propongo: de esta alianza en América del Norte”, declaró.