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México

Tatiana Clouthier cuestiona a Morena por designar a Clara Luz y lanza movimiento “Todos con Conciencia”

Clouthier aseguró que “Todos con Conciencia” surgió tras una reflexión con su equipo y simpatizantes, mientras mantiene su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
dom 04 octubre 2026 08:09 PM
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Tatiana Clouthier, exsecretaria de economía viste traje color naranja.
La exsecretaria de Economía informó que sostuvo una reunión con su equipo de trabajo y tras una “reflexión” concluyeron impulsar el movimiento en el estado. (Secretaría de Economía)

Seis días después de que Morena designó a Clara Luz Flores como su coordinadora estatal en Nuevo León, Tatiana Clouthier, anunció la creación de un movimiento llamado “Todos con Conciencia” y aseguró que el partido se “equivocó” en el nombramiento.

Desde sus redes sociales, la exsecretaria de Economía informó que sostuvo una reunión con su equipo de trabajo y tras una “reflexión”, concluyeron impulsar este movimiento en el estado.

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"Concluimos que no vamos x cargos sino por transformar a #NL e iniciamos el movimiento #TodosConConciencia. Nuevo León no merece ser entregado. Bienvenida la revolución de las Conciencias", señaló desde su cuenta de Facebook.

No obstante, especificó que reconoce los “avances” de la 4T y apoya a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En otro mensaje en sus redes sociales, mencionó que el movimiento se conformó porque la “la gente decidió” y enfatizó: “Somos 4TC”.


Mientras tanto, en una entrevista con un periódico local de Monterrey, Tatiana Clouthier sostuvo que sus colaboradores y simpatizantes en el estado coinciden en que quien quedó como coordinadora estatal en el estado no representa los valores.

El partido se equivocó. No estuvo a la altura de las circunstancias, ni de nuestra presidenta ni del movimiento”, señaló.

Sin embargo, hasta ahora no respalda a Clara Luz Flores como coordinadora estatal, quien más tarde se perfila para ser la candidata a gobernadora en Nuevo León.

Desde el 28 de septiembre, cuando fue el nombramiento, Tatiana Clouthier se limitó a señalar que acompañaba el proyecto de la mandataría federal y el proyecto de transformación de Andrés Manuel López Obrador.

Ese mismo día negó que se vaya a otro partido político y aseguró que se mantendrá en Morena.

En el evento de nombramiento, los exaspirantes (Waldo Fernández, Felipe Cantú, Hernán “Grillo” Sada y Blanca Judith Díaz) participaron y dieron respaldo a la ahora coordiandora estatal.

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Morena Tatiana Clouthier Nuevo León Elecciones México 2027

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