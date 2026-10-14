Inicia la consulta salarial del IMSS con más de 476,000 trabajadores convocados a nivel nacional

El personal de salud también exige aumento salarial de 10%, abasto de medicamentos e insumos, y la destitución de Rafael Olivos Hernández, líder del SNTSS.

Otra de sus demandas es la realización de un Congreso Nacional Extraordinario para revisar las propuestas salariales. En respuesta, el sindicato organizó la consulta salarial a la base trabajadora.





¿Dónde votar en la consulta salarial?

En la consulta podrán participar 476,260 trabajadores sindicalizados. Se espera la instalación de 670 puntos de votación.

Habrá una casilla disponible en cada hospital del IMSS, en las sedes de las 37 secciones sindicales y en el Módulo Central del SNTSS.

El sindicato publicó la ubicación exacta de cada casilla en redes sociales y en los pizarrones y checadores de cada centro de trabajo.

Personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en coordinación con inspectores de la Secretaría del Trabajo, acompañarán la consulta para verificar que se apegue a la ley.

Horario de votación y requisitos

Para votar, los trabajadores del Seguro Social deben presentar el gafete institucional o una identificación oficial con fotografía, como INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla militar o credencial del INAPAM.

La consulta se realizará de 07:30 a 21:00 horas a nivel nacional.

De acuerdo con el SNTSS, no se permitirá el uso de dispositivos electrónicos durante la consulta, "por respeto a la secrecía del voto".

Resultados consulta salarial IMSS 2026

Al término de la jornada electoral, las comisiones locales realizarán el escrutinio de los votos y levantarán el acta correspondiente. Los resultados deberán publicarse en un plazo no mayor a 12 horas en lugares visibles del centro de trabajo y en el local sindical.