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México

Inicia la consulta salarial del IMSS con más de 476,000 trabajadores convocados a nivel nacional

La consulta sobre el incremento de 2.9% al sueldo tabular de los empleados sindicalizados contará con 670 puntos de recepción de votos en el país. Conoce dónde votar, los horarios y requisitos.
mié 14 octubre 2026 10:48 AM
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Cientos de trabajadores del IMSS marchan sobre Paseo de la Reforma hacia las oficinas centrales del Seguro Social, con cárteles y banderas del Seguro Social, el 13 de octubre de 2026.
Un día antes de la consulta salarial del IMSS, los trabajadores realizaron una mega marcha nacional desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta las oficinas centrales del Instituto, en Paseo de la Reforma. (Foto: Camila Ayala/Cuartoscuro)

Este miércoles 14 de octubre se lleva a cabo la consulta salarial del IMSS, donde el personal sindicalizado decidirá si acepta o no un incremento de 2.9% al sueldo tabular.

Aunque el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) aprobó este aumento en un Congreso Nacional Ordinario, cientos de empleados lo rechazan por considerar que no supera la inflación.

Para manifestar su desacuerdo, varios trabajadores han protestado desde la semana pasada y este martes organizaron una mega marcha nacional .

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El personal de salud también exige aumento salarial de 10%, abasto de medicamentos e insumos, y la destitución de Rafael Olivos Hernández, líder del SNTSS.

Otra de sus demandas es la realización de un Congreso Nacional Extraordinario para revisar las propuestas salariales. En respuesta, el sindicato organizó la consulta salarial a la base trabajadora.

Para saber más

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¿Dónde votar en la consulta salarial?

En la consulta podrán participar 476,260 trabajadores sindicalizados. Se espera la instalación de 670 puntos de votación.

Habrá una casilla disponible en cada hospital del IMSS, en las sedes de las 37 secciones sindicales y en el Módulo Central del SNTSS.

El sindicato publicó la ubicación exacta de cada casilla en redes sociales y en los pizarrones y checadores de cada centro de trabajo.

Personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en coordinación con inspectores de la Secretaría del Trabajo, acompañarán la consulta para verificar que se apegue a la ley.

Horario de votación y requisitos

Para votar, los trabajadores del Seguro Social deben presentar el gafete institucional o una identificación oficial con fotografía, como INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla militar o credencial del INAPAM.

La consulta se realizará de 07:30 a 21:00 horas a nivel nacional.

De acuerdo con el SNTSS, no se permitirá el uso de dispositivos electrónicos durante la consulta, "por respeto a la secrecía del voto".

Resultados consulta salarial IMSS 2026

Al término de la jornada electoral, las comisiones locales realizarán el escrutinio de los votos y levantarán el acta correspondiente. Los resultados deberán publicarse en un plazo no mayor a 12 horas en lugares visibles del centro de trabajo y en el local sindical.

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Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS, prometió que el resultado de la consulta será asumido por el Comité Ejecutivo Nacional para definir las acciones del proceso de revisión salarial.

Sueldo tabular vs. prestaciones IMSS

En un Congreso Nacional Extraordinario, el SNTSS aprobó un aumento salarial global de 6.8%.

Sin embargo, de esa proporción, solo el 2.9% se aplica de manera directa al sueldo tabular, lo que rechazan los trabajadores del IMSS porque está debajo de la inflación, que es de 3.45%.

El 3.9% restante se incrementa en el Concepto 11, una ayuda que se otorga a los empleados para renta de casa habitación.

Aunque el sindicato ya aprobó ese aumento salarial, su revisión no está fuera de la ley, según explicó el lunes pasado Marath Bolaños, secretario del Trabajo, en una conferencia de prensa con Zoé Robledo, director general del IMSS.

Detalló que no es la primera vez que la Secretaría del Trabajo acompaña consultas sindicales a la base trabajadora.

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El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha dado seguimiento a 30,700 revisiones contractuales y 35,000 revisiones salariales.

"En este caso, se trata de un procedimiento regular donde se han cumplido todos los requisitos de ley para el incremento salarial que actualmente se somete a consulta".

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Instituto Mexicano del Seguro Social Derechos laborales

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