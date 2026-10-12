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Ante protestas, el IMSS promete diálogo con trabajadores, abasto de insumos y respeto a consulta sobre salario

El director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que el diálogo con el personal se realizará en 277 hospitales a partir de esta semana.
lun 12 octubre 2026 01:34 PM
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El 14 de octubre se llevará a cabo una consulta a la base trabajadora sobre el incremento de 6.8%, el cual es de 2.9% al sueldo tabular y 3.9% al concepto 011, un apoyo para renta de casa habitación. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

Ante las protestas de los trabajadores del IMSS para exigir aumento salarial y abasto regular de insumos médicos, el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, prometió iniciar un diálogo directo con el personal para atender sus necesidades.

También aseguró que el IMSS respetará la consulta que se hará a la base trabajadora este 14 de octubre sobre si está de acuerdo o rechaza el incremento salarial de 6.8% aprobado por el sindicato.

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“Vamos a escuchar de manera directa a los trabajadores y a las trabajadoras sobre lo que les afecta directamente en la operación, en particular la que ocurre en hospitales y también en unidades de medicina familiar”, indicó.

Y eso no lo vamos a hacer (escuchar) desde una oficina, sino directamente en donde ocurren las cosas, en los hospitales,
Zoé Robledo, director del IMSS.


Consulta sobre aumento salarial a trabajadores del IMSS

Desde la semana pasada, cientos de trabajadores del IMSS han protestado en vialidades y hospitales de la Ciudad de México y otros estados en demanda de aumento salarial.

También denunciaron que muchas veces trabajan con desabasto de medicamentos y material de curación, o con falta de personal. Los trabajadores rechazan el incremento de 6.8% aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

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De ese porcentaje, 2.9% se aplica al sueldo tabular y 3.9% al concepto 011, un apoyo para renta de casa habitación. Sin embargo, los trabajadores señalan que ese incremento no supera la inflación y demandan la renuncia del líder sindical Rafael Olivos.

Para resolver esta inconformidad, este 14 de octubre se llevará a cabo una consulta a la base trabajadora sobre si está de acuerdo o no con el incremento de 6.8%.

Cuestionado sobre si el IMSS tiene capacidad financiera para aumentar el salario por encima de ese porcentaje, Robledo dijo que se respetará la consulta. “Cuando la consulta tenga un resultado, se tendrá que resolver en función de la consulta”, dijo.

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IMSS reconoce problemas de abasto de insumos

El director del IMSS dijo que las pláticas con el personal se realizarán directamente en las unidades médicas y arrancarán esta semana en los 277 hospitales más grandes, donde hay casi 268,000 trabajadores.

El funcionario reconoció que el personal es quien mejor conoce las carencias. También aceptó que hay una vacancia de 2% en los hospitales, debido a que hay comunidades de difícil acceso para las que no logran contratar a personal.

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Además, el IMSS mantiene un porcentaje de recetas surtidas de 96.7%. Aunque es alto, por la cantidad creciente de pacientes que atiende, el 3.7% de recetas sin surtir de manera completa equivale a miles de casos.

Robledo subrayó que otro problema es el incumplimiento de los proveedores, que no entregan los medicamentos en las fechas acordadas, por lo que el IMSS ha rescindido los contratos con esas empresas.

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Diagnóstico de los problemas en el IMSS

A partir de las experiencias de los trabajadores, el IMSS realizará un diagnóstico de las problemáticas que afectan la operación de los hospitales.

“Los trabajadores y las trabajadoras saben qué es lo que hace falta en cada piso, cuál es el equipo que no funciona, dónde hace falta más personal. Y, por eso, escucharlos es siempre el primer paso para resolver”, aseguró Robledo.

Serán ocho los temas principales que se abordarán en los diálogos: el abasto de insumos médicos, el surtimiento de recetas, la contratación de personal, el equipo médico, mobiliario, la conservación de las instalaciones, las condiciones de trabajo y la organización y gestión interna.

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Instituto Mexicano del Seguro Social Trabajadores

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