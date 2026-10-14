La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya prepara un plan de acción para atender las demandas de sus trabajadores, luego de la movilización que se han llevado desde la semana pasada, y aseguró que su gobierno ya también revisa los faltantes de medicamentos, la contratación de personal y las becas de los médicos residentes.
Sheinbaum anuncia plan para atender demandas de trabajadores del IMSS y desabasto de medicamentos
De acuerdo con Sheinbaum, el plan deberá ser presentado por el titular del IMSS, Zoe Robledo , a mas tardar esta semana.
“Zoé (Robledo) tiene la instrucción de, a más tardar el día de mañana, pasado mañana, esta misma semana, hacer un plan de acción que tiene que presentármelo para poder atender de manera inmediata todas las demandas legítimas de los trabajadores del IMSS”, afirmó la presidenta durante la conferencia mañanera.
Sheinbaum sostuvo que su administración también busca atender las exigencias legitimas de los trabajadores del IMSS y, al mismo tiempo, pidió esperar los resultados de la consulta sindical que se llevará a cabo este día y en la que los trabajadores decidirán si aceptan la propuesta de aumento salarial presentada por la dirección del instituto.
Ante lo cual dijo, solicitó que el proceso se realice de manera libre, sin presiones ni orientaciones sobre el sentido del voto.
Medicamentos, personal y becas: los pendientes del IMSS
Entre los asuntos que el gobierno federal busca atender, de acuerdo con la presidenta, se encuentran los faltantes de medicamentos e insumos en algunos hospitales del IMSS.
Sheinbaum señaló que, después de conocer los primeros reportes sobre la movilización, pidió a las áreas de salud revisar los productos que no estaban disponibles y acelerar su distribución cuando el problema estuviera relacionado con el suministro.
La mandataria también explicó que su gobierno comenzó a realizar encuestas entre usuarios de las farmacias del IMSS, del ISSSTE y del IMSS-Bienestar para conocer directamente si reciben sus medicamentos completos.
Según dijo, el objetivo es contrastar la información institucional sobre el abasto con la experiencia de los derechohabientes, pues los reportes de los almacenes no siempre reflejan lo que ocurre cuando los pacientes acuden a las farmacias.
“Estamos haciendo desde hace un mes y medio más o menos” estas encuestas, explicó, al señalar que también envió personal de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y de otras áreas para recabar información directamente en los hospitales.
Otro de los pendientes es dar mayor certeza jurídica a los trabajadores que fueron contratados durante la pandemia de covid-19 y revisar la falta de médicos en algunos turnos.
Sheinbaum agregó que se analiza un posible incremento en las becas de los médicos residentes, al considerar que estos profesionales tienen una participación importante en la atención hospitalaria y que los apoyos actuales son bajos.
La presidenta reconoció que el sistema de salud todavía enfrenta retos, aunque aseguró que su administración trabaja para resolverlos.
La mandataria criticó además que algunas organizaciones y actores políticos aprovecharon las demandas laborales con fines políticos, aunque distinguió esas críticas de los reclamos de los trabajadores del instituto, que insistió serán atendidos.