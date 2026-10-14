Sheinbaum anuncia plan para atender demandas de trabajadores del IMSS y desabasto de medicamentos

De acuerdo con Sheinbaum, el plan deberá ser presentado por el titular del IMSS, Zoe Robledo , a mas tardar esta semana.

“Zoé (Robledo) tiene la instrucción de, a más tardar el día de mañana, pasado mañana, esta misma semana, hacer un plan de acción que tiene que presentármelo para poder atender de manera inmediata todas las demandas legítimas de los trabajadores del IMSS”, afirmó la presidenta durante la conferencia mañanera.

Sheinbaum sostuvo que su administración también busca atender las exigencias legitimas de los trabajadores del IMSS y, al mismo tiempo, pidió esperar los resultados de la consulta sindical que se llevará a cabo este día y en la que los trabajadores decidirán si aceptan la propuesta de aumento salarial presentada por la dirección del instituto.

Ante lo cual dijo, solicitó que el proceso se realice de manera libre, sin presiones ni orientaciones sobre el sentido del voto.

Medicamentos, personal y becas: los pendientes del IMSS

Entre los asuntos que el gobierno federal busca atender, de acuerdo con la presidenta, se encuentran los faltantes de medicamentos e insumos en algunos hospitales del IMSS.

Sheinbaum señaló que, después de conocer los primeros reportes sobre la movilización, pidió a las áreas de salud revisar los productos que no estaban disponibles y acelerar su distribución cuando el problema estuviera relacionado con el suministro.

La mandataria también explicó que su gobierno comenzó a realizar encuestas entre usuarios de las farmacias del IMSS, del ISSSTE y del IMSS-Bienestar para conocer directamente si reciben sus medicamentos completos.