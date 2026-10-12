Trabajadores del IMSS intensifican protestas y bloquean vialidades en CDMX y estados

En la Ciudad de México, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon al menos seis vialidades, entre ellas Eje Central, Municipio Libre, Doctor Vértiz y Aquiles Serdán. También mantienen protestas intermitentes afuera del Centro Médico Nacional Siglo XXI y un campamento en Paseo de la Reforma.
En otros estados, se reportaron movilizaciones en Toluca y Metepec, Estado de México; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora, y Lerdo de Tejada, Veracruz. Además, hay plantones frente a oficinas sindicales en Puebla, Campeche, Oaxaca, Querétaro, Chihuahua y Coahuila.
Publicidad
Las protestas exigen mejoras salariales y abasto de insumos médicos. Los inconformes rechazan el aumento de 2.9% al salario base y convocaron a una marcha nacional el 13 de octubre, del Centro Médico Nacional Siglo XXI a Palacio Nacional.
¿Qué hará el IMSS ante las protestas?
En medio de las movilizaciones, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció una estrategia de escucha activa en 277 hospitales para identificar las necesidades del personal y atender los problemas que afectan la operación de las unidades médicas.
El funcionario explicó que responsables estatales del Instituto, sus equipos y directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad acudirán a hospitales de segundo y tercer nivel para dialogar directamente con las y los trabajadores. La estrategia abarcará a 267 mil empleados y priorizará ocho rubros, entre ellos el abasto de insumos, la cobertura de personal, el mantenimiento de equipos, las condiciones laborales y la gestión interna.
Robledo señaló que las peticiones deberán traducirse en compromisos con responsables y fechas de cumplimiento. Sobre el desabasto de medicamentos, destacó el uso de la plataforma recetacompleta.gob.mx y la línea telefónica 800 953 2218 para dar seguimiento a recetas que no sean surtidas completamente.
Publicidad
Respecto a las inconformidades salariales, el director del IMSS defendió el incremento global de 6.8% aprobado por el Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), al señalar que incluye el aumento al sueldo tabular y prestaciones contempladas en el contrato colectivo. También destacó que algunos conceptos, como la ayuda para renta de vivienda, forman parte de las percepciones fijas del personal.
Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, informó que la consulta sobre la revisión salarial se realizará el 14 de octubre, con acompañamiento de autoridades laborales en cerca de 670 centros de votación. Se prevé la participación de 476 mil 260 trabajadores en activo, quienes podrán votar sobre la propuesta salarial.