Trabajadores del IMSS intensifican protestas y bloquean vialidades en CDMX y estados

Las protestas exigen mejoras salariales y abasto de insumos médicos. Los inconformes rechazan el aumento de 2.9% al salario base y convocaron a una marcha nacional el 13 de octubre, del Centro Médico Nacional Siglo XXI a Palacio Nacional.

¿Qué hará el IMSS ante las protestas?

En medio de las movilizaciones, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció una estrategia de escucha activa en 277 hospitales para identificar las necesidades del personal y atender los problemas que afectan la operación de las unidades médicas.

El funcionario explicó que responsables estatales del Instituto, sus equipos y directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad acudirán a hospitales de segundo y tercer nivel para dialogar directamente con las y los trabajadores. La estrategia abarcará a 267 mil empleados y priorizará ocho rubros, entre ellos el abasto de insumos, la cobertura de personal, el mantenimiento de equipos, las condiciones laborales y la gestión interna.

Robledo señaló que las peticiones deberán traducirse en compromisos con responsables y fechas de cumplimiento. Sobre el desabasto de medicamentos, destacó el uso de la plataforma recetacompleta.gob.mx y la línea telefónica 800 953 2218 para dar seguimiento a recetas que no sean surtidas completamente.