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México

Trabajadores de IMSS Bienestar se unen a protestas; exigen el pago de prestaciones y mejores condiciones laborales

El personal de salud de IMSS Bienestar realizó su propia marcha para exigir mejores condiciones laborales, como en los últimos días lo han hecho los trabajadores del Seguro Social.
mié 14 octubre 2026 12:51 PM
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Un grupo de trabajadores de IMSS Bienestar marcha en Xalapa, Veracruz, con cárteles y mantas, para exigir insumos médicos, el 4 de octubre de 2026.
En otros estados también se han registrado protestas de los trabajadores de IMSS Bienestar. El 4 de octubre de 2026, el personal de salud se manifestó en Xalapa, Veracruz. (Foto: Yerania Rolón/Cuartoscuro)

Trabajadores del IMSS Bienestar se manifestaron este miércoles en la Ciudad de México para exigir el pago de prestaciones adeudadas, respeto a la libertad sindical, entrega de uniformes, contratación de más personal y mejores condiciones laborales.

El personal se concentró en la Unidad de Atención a la Salud IMSS Bienestar, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, y avanzó por Insurgentes Sur hacia las oficinas centrales de IMSS Bienestar, en la colonia Guadalupe Inn.

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Se trata de trabajadores de otra institución de salud. Es decir, no son los empleados del IMSS que marcharon ayer en demanda de aumento salarial e insumos médicos, y que este 14 de octubre participan en una consulta sobre el sueldo tabular.

La marcha de hoy corresponde a personal de IMSS Bienestar, el organismo público creado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para otorgar atención médica a las personas sin seguridad social.

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Los manifestantes pertenecen al Sindicato Mexicano de Salud (Simesa), al Sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras) y al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Salud (Sinaitsa).

Estas organizaciones sindicales son independientes y agrupan a unos 100,000 trabajadores, de los 650,000 que tiene IMSS Bienestar a nivel nacional.

La protesta ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum iniciara la semana pasada una gira de trabajo por todos los hospitales de IMSS Bienestar para verificar su funcionamiento y atender las necesidades de los trabajadores, que previamente protestaron en otros estados, como Veracruz, para exigir insumos médicos y denunciar carencias.

En esa visitas se reunirá con los directores de los hospitales, los coordinadores regionales de IMSS Bienestar y el director general de este organismo de salud, Alejandro Svarch.


A través de una nota informativa, el IMSS Bienestar aseguró que, a pesar de las manifestaciones, la atención médica a la población no se ha visto afectada y los centros de salud continúan operando con normalidad.

Afirmó que las demandas de los trabajadores "son de carácter laboral y sindical, y no están relacionados con el abasto de medicamentos e insumos médicos".

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"IMSS Bienestar respeta los derechos laborales y la autonomía sindical, y mantiene abiertos los canales de diálogo con todas las representaciones sindicales para atender sus planteamientos, privilegiando la continuidad de los servicios de salud", informó.

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Secretaría de Salud Establecimientos de salud

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