Trabajadores de IMSS Bienestar se unen a protestas; exigen el pago de prestaciones y mejores condiciones laborales

Se trata de trabajadores de otra institución de salud. Es decir, no son los empleados del IMSS que marcharon ayer en demanda de aumento salarial e insumos médicos, y que este 14 de octubre participan en una consulta sobre el sueldo tabular.

La marcha de hoy corresponde a personal de IMSS Bienestar, el organismo público creado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para otorgar atención médica a las personas sin seguridad social.



Los manifestantes pertenecen al Sindicato Mexicano de Salud (Simesa), al Sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras) y al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Salud (Sinaitsa).

Estas organizaciones sindicales son independientes y agrupan a unos 100,000 trabajadores, de los 650,000 que tiene IMSS Bienestar a nivel nacional.

La protesta ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum iniciara la semana pasada una gira de trabajo por todos los hospitales de IMSS Bienestar para verificar su funcionamiento y atender las necesidades de los trabajadores, que previamente protestaron en otros estados, como Veracruz, para exigir insumos médicos y denunciar carencias.

En esa visitas se reunirá con los directores de los hospitales, los coordinadores regionales de IMSS Bienestar y el director general de este organismo de salud, Alejandro Svarch.

IMSS Bienestar informa que, ante las convocatorias a concentraciones en oficinas centrales y algunas coordinaciones estatales, la atención médica a la población no se ha visto afectada. Los hospitales y centros de salud continúan operando con normalidad. Las concentraciones han sido convocadas por organizaciones sindicales distintas al sindicato mayoritario. Sus planteamientos son de carácter laboral y sindical, y no están relacionados con el abasto de medicamentos e insumos médicos. IMSS Bienestar respeta los derechos laborales y la autonomía sindical, y mantiene abiertos los canales de diálogo con todas las representaciones sindicales para atender sus planteamientos, privilegiando la continuidad de los servicios de salud. — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) October 14, 2026



A través de una nota informativa, el IMSS Bienestar aseguró que, a pesar de las manifestaciones, la atención médica a la población no se ha visto afectada y los centros de salud continúan operando con normalidad.

Afirmó que las demandas de los trabajadores "son de carácter laboral y sindical, y no están relacionados con el abasto de medicamentos e insumos médicos".