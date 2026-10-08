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México

Tras desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, ¿quién gobernará hasta las elecciones de 2027?

¿Quién gobernará Juchitán? Tras desaparecer el Ayuntamiento, un comisionado administra el municipio rumbo a 2027, pero la ley de Oaxaca también prevé la creación de un Concejo Municipal.
jue 08 octubre 2026 03:58 PM
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Francisco Vásquez Jiménez y Salomón Jara
Francisco Vásquez Jiménez fue designado Comisionado Municipal de Juchitán tras la desaparición del Ayuntamiento. (Salomón Jara/X)

La desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza abrió un periodo excepcional para uno de los municipios más importantes del Istmo de Tehuantepec. El Congreso de Oaxaca aprobó el 25 de septiembre la disolución del ayuntamiento con 35 votos a favor y ninguno en contra, después de que el gobernador Salomón Jara solicitara la intervención de los legisladores.

Desde entonces, Juchitán quedó bajo una administración temporal, pero ¿qué significa la desaparición de poderes en este municipio de Oaxaca?, ¿quién gobierna ahora? y ¿cuándo habrá elecciones? Te contamos.

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¿Quién gobernará Juchitán tras la desaparición del Ayuntamiento?

Según la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, cuando se declara la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, el Congreso del Estado debe notificar al Gobernador para que designe de inmediato a un encargado de la Administración Municipal.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, nombró a Francisco Vásquez Jiménez como “Comisionado Municipal”, esta figura le permite administrar el municipio y gestionar los servicios básicos en todos los pueblos, comunidades y agencias de Juchitán.


El puesto del Comisionado es temporal; y en ese sentido, la legislación local también establece que en un plazo menor a 90 días, el Gobernador debe proponer a las y los diputados la integración de un Concejo Municipal.

¿Qué es un Concejo Municipal y cuánto tiempo gobernará Juchitán?

De acuerdo con el Artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, un Concejo Municipal se compone por el mismo número de propietarios y suplentes que el Ayuntamiento desaparecido. Es una especie de ayuntamiento temporal que asume el poder mientras termina el encargo.

La designación del Concejo también debe ser aprobada por la mayoría calificada del Congreso, pero “si concluye el plazo del Comisionado sin que se haya logrado integrar el Concejo, el Gobernador puede ratificarlo o nombrar a otro con la misma vigencia y facultades”.

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Isidoro Yescas, politólogo y sociólogo por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) anticipa que en el caso de Juchitán, el Gobernador Salomón Jara podría evitar la integración del Concejo y -como la ley se lo permite- simplemente dedicarse renovar cada tanto al Comisionado Municipal, quien tiene su confianza y pertenece a su grupo político.

¿Qué pasará con los servicios públicos de Juchitán?

Los servicios básicos no deben interrumpirse y precisamente esa es una de las funciones del encargo temporal del Comisionado.

“Esta figura asume la gestión de la administración pública municipal para mantener el despacho de los asuntos corrientes y la operatividad indispensable”, dice la Ley Orgánica.

Además, un Concejo Municipal cuenta exactamente con las mismas competencias, facultades y obligaciones que la ley le otorga a un Ayuntamiento regular. Por lo tanto, le corresponde la prestación, administración y mantenimiento de los servicios públicos básicos (agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia, recolección de residuos y seguridad pública).

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¿Quién tendrá el control de Juchitán hasta las elecciones 2027?

Estrictamente, Juchitán es gobernado por el Comisionado Municipal. Él es quien toma las decisiones, y quien ahora debe velar por el bienestar y la seguridad de la población, según está previsto en la legislación de los municipios. Si se conforma un Concejo Municipal, éste asumirá las funciones, tal y como lo hizo el propio Ayuntamiento.

No obstante, para el analista Isidro Yescas, “quien en realidad gobierna en la localidad es el poder Ejecutivo, vigilado por el Gobierno federal”. El politólogo explica que tras la desaparición de poderes y en medio del problema de seguridad sería increíble que las autoridades se desentiendan del municipio.

“Políticamente quien tiene el control es el Gobernador, pero todo su gabinete, toda su estructura está bajo un monitoreo del Gobierno federal. Lo que se observa es que no hubo coordinación en la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, y se sospecha que existe una red de complicidad más allá del Istmo”, dice.

¿Por qué desapareció el Ayuntamiento de Juchitán?

El gobernador de Oaxaca anunció formalmente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán el pasado 25 de septiembre, apenas dos días después de la detención del alcalde morenista, Miguel Sánchez Altamirano, acusado de los delitos de extorsión agravada y en contra de la seguridad del Estado.

“El Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza atraviesa una situación que requiere decisiones, firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal”, fueron las palabras que utilizó para solicitar la desaparición de poderes en el municipio.

A través de sus redes sociales, el gobernador pidió celeridad a los legisladores para procesar la solicitud. Ellos respondieron esa misma tarde y por unanimidad de 35 votos disolvieron el ayuntamiento, bajo la causal de “abandono del ejercicio de funciones”, prevista en el artículo 58 de la Ley orgánica Municipal de Oaxaca.

Juchitán y la crisis de seguridad: ¿qué dicen los especialistas?

policías federales y elementos de Defensa ingresan a la policía municipal de Juchitán
El Gobernador de Oaxaca anunció que fuerzas federales y estatales tomaron el control preventivo de la Policía Municipal en Juchitán, este 25 de septiembre. (Salomón Jara/Twitter)

Aunque Juchitán atraviesa una crisis de seguridad, ésta no es nueva. El municipio más importante de la región del Istmo lleva años sorteando hechos violentos. Para el experto en gobernabilidad, Isidoro Yescas, la filtración del crimen organizado se evidenció trienios atrás, pero actualmente se agudizó.

“La captura de la estructura del poder municipal no es de ahora. Es algo que ha ocurrido desde hace casi una década, pero se profundizó en los últimos años, el ahora alcalde detenido ya había cubierto un interinato y luego se reeligió, ligado al grupo criminal de Los Cromos ”, detalla.

El académico de la UABJO plantea que Juchitán es un bastión electoral importante, que eso motiva a los diversos grupos de poder a disputarse su control y expone que el exalcalde Sánchez Altamirano está ligado a un grupo más grande, liderado por Emilio Montero Pérez, quien fue su antecesor y en medio de las indagatorias renunció intempestivamente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Yescas afirma que el caos político y social no le conviene a Morena, que intenta mantener su predominio rumbo a la renovación de las presidencias municipales, pero advierte que la espiral de violencia e inseguridad está evidenciando que el Gobierno del estado no tiene control.

“Hay un interés muy claro en no perder el control político, actualmente vemos un manejo del control de daños. Encarcelan al alcalde, se nombra a un administrador afín al grupo del ejecutivo y la estrategia es apaciguar, el problema es que solo se pone una pausa al conflicto”.

¿Cuándo habrá elecciones en Juchitán?

Juchitán tendrá elecciones el próximo 6 de junio del 2027. Dentro del proceso electoral 2026-2027 se renovarán 152 ayuntamientos de la entidad y la totalidad de las diputaciones locales.

Debido a que falta un periodo muy corto para las elecciones, la desaparición de poderes no justificó el llamado a unas elecciones extraordinarias. El Comisionado Municipal o el Concejo Municipal deberán terminar el trienio que el exalcalde Sánchez Altamirano dejó inconcluso hasta que se renueve el poder.

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Seguridad Oaxaca Elecciones México 2027

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