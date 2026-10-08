Tras desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, ¿quién gobernará hasta las elecciones de 2027?

¿Quién tendrá el control de Juchitán hasta las elecciones 2027?

Estrictamente, Juchitán es gobernado por el Comisionado Municipal. Él es quien toma las decisiones, y quien ahora debe velar por el bienestar y la seguridad de la población, según está previsto en la legislación de los municipios. Si se conforma un Concejo Municipal, éste asumirá las funciones, tal y como lo hizo el propio Ayuntamiento.

No obstante, para el analista Isidro Yescas, “quien en realidad gobierna en la localidad es el poder Ejecutivo, vigilado por el Gobierno federal”. El politólogo explica que tras la desaparición de poderes y en medio del problema de seguridad sería increíble que las autoridades se desentiendan del municipio.

“Políticamente quien tiene el control es el Gobernador, pero todo su gabinete, toda su estructura está bajo un monitoreo del Gobierno federal. Lo que se observa es que no hubo coordinación en la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, y se sospecha que existe una red de complicidad más allá del Istmo”, dice.

¿Por qué desapareció el Ayuntamiento de Juchitán?

El gobernador de Oaxaca anunció formalmente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán el pasado 25 de septiembre, apenas dos días después de la detención del alcalde morenista, Miguel Sánchez Altamirano, acusado de los delitos de extorsión agravada y en contra de la seguridad del Estado.

“El Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza atraviesa una situación que requiere decisiones, firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal”, fueron las palabras que utilizó para solicitar la desaparición de poderes en el municipio.

A través de sus redes sociales, el gobernador pidió celeridad a los legisladores para procesar la solicitud. Ellos respondieron esa misma tarde y por unanimidad de 35 votos disolvieron el ayuntamiento, bajo la causal de “abandono del ejercicio de funciones”, prevista en el artículo 58 de la Ley orgánica Municipal de Oaxaca.