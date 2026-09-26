Francisco Vásquez es designado como comisionado de Juchitán tras detención del alcalde Miguel Sánchez

La llegada de Vásquez tiene como objetivo mantener el funcionamiento de la administración local y garantizar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

“Se garantizará la gestión y operatividad de los servicios básicos en todos los pueblos, comunidades y pueblos de Juchitán”, destacó.

El gobernador señaló que Vásquez es conocido en el municipio y ha participado durante más de una década como voluntario en labores de servicio a la comunidad.

Ofreció que con el responsable temporal del ayuntamiento se podrá “rescatar a este hermoso pueblo”, se le devolverá la paz y la tranquilidad a las familias.

“No están solos, seguiremos con ustedes en el territorio” dijo el mandatario en un mensaje en redes sociales, acompañado del nuevo encargado municipal.

Francisco Vásquez Jiménez es originario de Juchitán, fundador del Heroico Cuerpo de Bomberos local y locutor en lengua zapoteca del noticiero “Xtiidxanu” en la emisora XH-TEKA 91.7 integrante de la Corporación Radiofónica Oaxaqueña.

Vásquez dijo en su primer mensaje: “Habrá que poner el corazón por delante…vamos a poner todo nuestro interés, todo el desempeño y todas nuestras capacidades” al servicio de Juchitán.

Su llegada al cargo ocurrió después de que el Congreso del estado aprobara anoche, por unanimidad, y tras un intenso debate legislativo, la desaparición de poderes.





He designado a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán. Cuenta con todo nuestro respaldo. https://t.co/mCxmyOcgOL — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 26, 2026

En paralelo al relevo municipal hubo un despliegue de las fuerzas federales y estatales, las cuales asumieron el resguardo de la seguridad municipal y trasladaron el armamento policial al depósito general de la entidad.

¿Por qué Juchitán está en crisis?

Juchitán de Zaragoza está en crisis política y de seguridad por la detención del ex alcalde Sánchez Altamirano, por presunta extorsión y nexos criminales.