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Francisco Vásquez es designado como comisionado de Juchitán tras detención del alcalde Miguel Sánchez

El gobernador Salomón Jara nombró a Vásquez Jiménez como comisionado municipal para mantener la gobernabilidad y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
sáb 26 septiembre 2026 01:34 PM
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El gobernador Salomón Jara durante el anuncio de designación de Francisco Vásquez Jiménez como comisionado del Ayuntamiento de Juchitán, ambos aseguran que trabajarán por la paz en el municipio azotado por ola criminal.
El gobernador Salomón Jara nombró a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado del Ayuntamiento de Juchitán, ras detención del atecesor, Miguel Sánchez Altamirano. (Foto: Captura de pantalla)

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal de Juchitán de Zaragoza , luego de la desaparición de poderes en el ayuntamiento tras la detención de su alcalde, Miguel Sánchez Altamirano.

La designación ocurrió después de que el Congreso de Oaxaca aprobó, por unanimidad, la desaparición de poderes en el Ayuntamiento de Juchitán, tras la detención del presidente municipal el miércoles pasado.

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La llegada de Vásquez tiene como objetivo mantener el funcionamiento de la administración local y garantizar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

“Se garantizará la gestión y operatividad de los servicios básicos en todos los pueblos, comunidades y pueblos de Juchitán”, destacó.

El gobernador señaló que Vásquez es conocido en el municipio y ha participado durante más de una década como voluntario en labores de servicio a la comunidad.

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Ofreció que con el responsable temporal del ayuntamiento se podrá “rescatar a este hermoso pueblo”, se le devolverá la paz y la tranquilidad a las familias.

“No están solos, seguiremos con ustedes en el territorio” dijo el mandatario en un mensaje en redes sociales, acompañado del nuevo encargado municipal.

Francisco Vásquez Jiménez es originario de Juchitán, fundador del Heroico Cuerpo de Bomberos local y locutor en lengua zapoteca del noticiero “Xtiidxanu” en la emisora XH-TEKA 91.7 integrante de la Corporación Radiofónica Oaxaqueña.

Vásquez dijo en su primer mensaje: “Habrá que poner el corazón por delante…vamos a poner todo nuestro interés, todo el desempeño y todas nuestras capacidades” al servicio de Juchitán.

Su llegada al cargo ocurrió después de que el Congreso del estado aprobara anoche, por unanimidad, y tras un intenso debate legislativo, la desaparición de poderes.


En paralelo al relevo municipal hubo un despliegue de las fuerzas federales y estatales, las cuales asumieron el resguardo de la seguridad municipal y trasladaron el armamento policial al depósito general de la entidad.

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Además del exalcalde, las autoridades detuvieron a una persona identificada como “La Parca”. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por su presunta pertenencia a un grupo criminal que, de acuerdo con las investigaciones, estaría vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades señalan que este grupo estaría relacionado con delitos como extorsión, cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio en la región del Istmo de Tehuantepec.

El diseñador que pidió seguridad en Juchitán

La intervención en el municipio coincide con el clima de inseguridad denunciado por comerciantes e integrantes de la comunidad, entre ellos el diseñador textil Elvis Guerra, cuya vivienda fue baleada el viernes 18 de septiembre tras negarse a pagar una exigencia de 200 mil pesos por cobro de piso, según denunció el mismo.

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Guerra, reconocido por realizar el bordado artesanal de la prenda que vistió la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ceremonia del 15 de septiembre, solicitó públicamente la intervención de la mandataria para frenar la violencia en la región.

Al abordar el caso este jueves en Tabasco, Sheinbaum señaló que la captura del presidente municipal derivó de una investigación penal previa por delincuencia organizada y descartó que existiera una vinculación directa entre la detención y el ataque a la vivienda de Guerra.

La presidenta añadió que las denuncias que cuenten con elementos deberán continuar bajo investigación para evitar la impunidad.

El pasado 15 de abril de 2026, el gobierno de Oaxaca puso en marcha el llamado 'Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza', una estrategia para recuperar la tranquilidad en ese municipio en el que ya se advertía de grupos criminales vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Oaxaca Crimen organizado Inseguridad CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

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