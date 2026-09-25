Salomón Jara pide al Congreso de Oaxaca desaparecer ayuntamiento de Juchitán tras detención de su alcalde

“El Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza atraviesa una situación que requiere decisiones, firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal. Por esa razón, he instruido al secretario de gobierno para que solicite formalmente al Congreso del Estado, declarar formalmente la desaparición del ayuntamiento de Juchitán”. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

En un mensaje en sus redes sociales, el gobernador confió en que las y los legisladores procesen la solicitud conforme a sus atribuciones, pero pidió celeridad.

“El gobierno del Estado ha asumido las responsabilidades que le corresponden y seguirá haciéndolo, pero las circunstancias actuales requieren dar un paso más. Por eso confío en que el Congreso del Estado procesará nuestra solicitud a la brevedad posible”, expresó.

Además, anunció que la seguridad será reforzada y le prometió a la ciudadanía que no dejará al municipio solo.

Ante la situación que enfrenta Juchitán de Zaragoza, hemos tomado una decisión firme.



El pueblo de Juchitán no está solo. pic.twitter.com/SVqIdmI5Ky — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 25, 2026



“Durante los últimos meses hemos estado y seguiremos estando presentes con las fuerzas de seguridad. En los próximos días, vamos a incrementar y reforzar nuestra presencia territorial y seguiremos trabajando de manera coordinada con el gobierno federal”, dijo.

Finalmente, aclaró que el objetivo de la medida es mantener la prestación de servicios y la operación del gobierno municipal, en tanto se restablece el orden correspondiente.

“Nos aseguraremos de que haya una transición ordenada, que dé certeza, y permita que Juchitán siga funcionando. La vida del municipio no puede detenerse y la atención a la gente tampoco”, afirmó.

¿Qué pasará cuando desaparezcan el ayuntamiento de Juchitán?

La desaparición del Ayuntamiento significa la disolución de las figuras del alcalde, los regidores y los síndicos. Si el Congreso aprueba la solicitud de Salomón Jara, el poder Ejecutivo deberá hacerse cargo de nombrar a una persona encargada de administrar el municipio temporalmente.