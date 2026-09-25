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México

Salomón Jara pide al Congreso de Oaxaca desaparecer ayuntamiento de Juchitán tras detención de su alcalde

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, solicitó al Congreso del estado, desaparecer el ayuntamiento de Juchitán y nombrar un encargado temporal del poder ejecutivo.
vie 25 septiembre 2026 01:41 PM
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Salomón Jara pronuncia un discurso en un evento público.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, tomó la decisión de desaparecer el ayuntamiento de Juchitán luego de que el alcalde fuera detenido por el delito de extorsión. (Saúl López/Presidencia)

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que solicitó formalmente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán. El anuncio llega dos días después de la detención del alcalde morenista, Miguel Sánchez Altamirano , acusado de los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado y luego de un cateo al hogar de Mariano Rosado López, suplente del edil.

Jara Cruz informó que, de aprobarse la solicitud, el ejecutivo local podrá nombrar a una persona como encargada de la administración municipal, para conducir temporalmente el gobierno y los asuntos públicos de Juchitán.

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“El Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza atraviesa una situación que requiere decisiones, firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal. Por esa razón, he instruido al secretario de gobierno para que solicite formalmente al Congreso del Estado, declarar formalmente la desaparición del ayuntamiento de Juchitán”.
Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

En un mensaje en sus redes sociales, el gobernador confió en que las y los legisladores procesen la solicitud conforme a sus atribuciones, pero pidió celeridad.

“El gobierno del Estado ha asumido las responsabilidades que le corresponden y seguirá haciéndolo, pero las circunstancias actuales requieren dar un paso más. Por eso confío en que el Congreso del Estado procesará nuestra solicitud a la brevedad posible”, expresó.

Además, anunció que la seguridad será reforzada y le prometió a la ciudadanía que no dejará al municipio solo.


“Durante los últimos meses hemos estado y seguiremos estando presentes con las fuerzas de seguridad. En los próximos días, vamos a incrementar y reforzar nuestra presencia territorial y seguiremos trabajando de manera coordinada con el gobierno federal”, dijo.

Finalmente, aclaró que el objetivo de la medida es mantener la prestación de servicios y la operación del gobierno municipal, en tanto se restablece el orden correspondiente.

“Nos aseguraremos de que haya una transición ordenada, que dé certeza, y permita que Juchitán siga funcionando. La vida del municipio no puede detenerse y la atención a la gente tampoco”, afirmó.

¿Qué pasará cuando desaparezcan el ayuntamiento de Juchitán?

La desaparición del Ayuntamiento significa la disolución de las figuras del alcalde, los regidores y los síndicos. Si el Congreso aprueba la solicitud de Salomón Jara, el poder Ejecutivo deberá hacerse cargo de nombrar a una persona encargada de administrar el municipio temporalmente.

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Esta medida busca evitar un vacío de poder y garantizar que los servicios básicos, como la recolección de basura, el alumbrado, el abasto de agua, los trámites administrativos y el pago de la nómina de trabajadores municipales sigan ocurriendo de manera regular.

No obstante, la Ley Órganica Municipal del estado de Oaxaca establece que la persona encargada solo podrá estar al frente durante 90 días y antes de terminar ese periodo, el Ejecutivo deberá integrar un Consejo Municipal, que asuma las funciones del ayuntamiento en lo que resta del mandato constitucional.

El Consejo deberá ser aprobado por las dos terceras partes del Congreso de Oaxaca y solo podrá concluir la gestión si el mandato del alcalde se hallaba a la mitad o menos de las siguientes elecciones ordinarias.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán?

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Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, fue detenido el 23 de septiembre durante un operativo en el municipio en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

La Fiscalía de Oaxaca informó que el alcalde era identificado como “Quetu” y que contaba con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

La dependencia también señaló que las investigaciones lo relacionan con la célula denominada “Los Cromos”, una estructura criminal dedicada a actividades como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, entre otros delitos.

Un día después de la captura del alcalde, la Fiscalía de Oaxaca informó además de la detención de John Moreno, quien se desempeñaba como comisionado de la Policía Municipal de Juchitán, por su probable responsabilidad en delitos contra la seguridad del Estado.

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Oaxaca Violencia Morena

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