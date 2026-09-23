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México

Desplazados por violencia: Chiapas y Michoacán lideran crisis; Morena y PVEM gobiernan 60% de municipios

La violencia y el crimen organizado han forzado a miles a abandonar sus hogares. En Chicomuselo, Chiapas, más del 26% de la población huyó por la inseguridad.
mié 23 septiembre 2026 04:00 PM
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Un grupo de personas desplazadas en Chiapas.
La violencia ha orillado a miles de mexicanos a dejar su lugar de origen o de vivienda: Chiapas es uno de los estados donde más desplazados se reportan. (Foto: Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro.)

Siete de los 10 municipios en el país con más porcentaje de población desplazada a causa de la violencia se encuentran en Chiapas y Michoacán, entidades asediadas por organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2020 y 2025 alrededor de 1.6 millones de personas dejaron su lugar de residencia por inseguridad o violencia.

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El desplazamiento forzado interno afectó a al menos un integrante de 510,000 hogares. Las entidades con mayor porcentaje de su población que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia debido a la violencia o la inseguridad delictiva son Zacatecas, Morelos, Colima, Querétaro, Michoacán, Baja California Sur, Durango, Quintana Roo y Guerrero en donde entre el 2.2 y 1.6% de su población fue desplazada.

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En las 10 entidades con más porcentaje de población desplazada a causa de la violencia hay presencia de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, Los Viagras y Cárteles Unidos.

Esas cinco agrupaciones delictivas fueron designadas por el gobierno de Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras entre 2025 y 2026.

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La Agencia para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ACNUR) identifica a la incremento de la violencia perpetrada por grupos delictivos como una de las causas del desplazamiento forzado interno.

Entre 2006, año en que inició la llamada guerra contra el narcotráfico, y hasta 2023 se estima que más de 410,000 personas han sido desplazadas por incidentes relacionados con la violencia, de acuerdo con datos de ACNUR y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Organizaciones del crimen organizado suelen contribuir al desplazamiento forzado debido a que amenazan y extorsionan, disputan tierras, reclutan forzadamente a habitantes de las localidades y generan temor a través de homicidios, desapariciones y ataques.

Desplazados de Chenalhó
En 2024, 68 familias de sector Santa Marta, en Chenalho, Chiapas fueron desplazadas por la violencia en su territorio, en medio de la disputa entre diferentes grupos armados de la región. (Isabel Mateos Hinojosa/Cuartoscuro)

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Chicomuselo, el municipio con más población desplazada

La violencia extrema y los enfrentamientos armados entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han intensificado el desplazamiento forzado en Chicomuselo, una localidad con alrededor de 36,00 habitantes.

En ese municipio, gobernado por el petista Lisandro Borrallas Verdugo, 26.54% de su población registró desplazamiento forzado, de acuerdo con el Inegi.

Uno de los episodios se registró en agosto de 2024 cuando 53 familias abandonaron sus hogares ubicados en la región Frontera.

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En Chiapas, hay otros tres municipios que registran los porcentajes más altos de desplazamiento forzado: Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Frontera Comalapa, los cuales son gobernados por Partido Encuentro Solidario Chiapas y Partido Verde.

Michoacán tiene a tres de los municipios con más desplazamiento interno. Se trata de Tumbiscatío, Tepalcatepec y Aguililla, los cuales son gobernados por Morena y el Verde.

En Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas se encuentran los otros tres municipios con mayor porcentaje de población desplazada internamente.

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Sheinbaum pide revisar medición

Las cifras de desplazamiento forzado no agradaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este miércoles pidió al Inegi revisar la medición.

“Le pedimos que pudiéramos trabajar con el INEGI para conocer exactamente cuál fue la pregunta. Porque aparece Guerrero, por ejemplo, el de mayor desplazamiento, pero suman por fenómeno meteorológico y por situación de violencia o inseguridad”,planteó este miércoles.

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Violencia Chiapas Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

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