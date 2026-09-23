Siete de los 10 municipios en el país con más porcentaje de población desplazada a causa de la violencia se encuentran en Chiapas y Michoacán, entidades asediadas por organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2020 y 2025 alrededor de 1.6 millones de personas dejaron su lugar de residencia por inseguridad o violencia.
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El desplazamiento forzado interno afectó a al menos un integrante de 510,000 hogares. Las entidades con mayor porcentaje de su población que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia debido a la violencia o la inseguridad delictiva son Zacatecas, Morelos, Colima, Querétaro, Michoacán, Baja California Sur, Durango, Quintana Roo y Guerrero en donde entre el 2.2 y 1.6% de su población fue desplazada.
En las 10 entidades con más porcentaje de población desplazada a causa de la violencia hay presencia de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, Los Viagras y Cárteles Unidos.
La Agencia para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ACNUR) identifica a la incremento de la violencia perpetrada por grupos delictivos como una de las causas del desplazamiento forzado interno.
Entre 2006, año en que inició la llamada guerra contra el narcotráfico, y hasta 2023 se estima que más de 410,000 personas han sido desplazadas por incidentes relacionados con la violencia, de acuerdo con datos de ACNUR y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Organizaciones del crimen organizado suelen contribuir al desplazamiento forzado debido a que amenazan y extorsionan, disputan tierras, reclutan forzadamente a habitantes de las localidades y generan temor a través de homicidios, desapariciones y ataques.
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Chicomuselo, el municipio con más población desplazada
La violencia extrema y los enfrentamientos armados entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han intensificado el desplazamiento forzado en Chicomuselo, una localidad con alrededor de 36,00 habitantes.
En ese municipio, gobernado por el petista Lisandro Borrallas Verdugo, 26.54% de su población registró desplazamiento forzado, de acuerdo con el Inegi.
Uno de los episodios se registró en agosto de 2024 cuando 53 familias abandonaron sus hogares ubicados en la región Frontera.
En Chiapas, hay otros tres municipios que registran los porcentajes más altos de desplazamiento forzado: Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Frontera Comalapa, los cuales son gobernados por Partido Encuentro Solidario Chiapas y Partido Verde.
Michoacán tiene a tres de los municipios con más desplazamiento interno. Se trata de Tumbiscatío, Tepalcatepec y Aguililla, los cuales son gobernados por Morena y el Verde.
En Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas se encuentran los otros tres municipios con mayor porcentaje de población desplazada internamente.
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Sheinbaum pide revisar medición
Las cifras de desplazamiento forzado no agradaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este miércoles pidió al Inegi revisar la medición.
“Le pedimos que pudiéramos trabajar con el INEGI para conocer exactamente cuál fue la pregunta. Porque aparece Guerrero, por ejemplo, el de mayor desplazamiento, pero suman por fenómeno meteorológico y por situación de violencia o inseguridad”,planteó este miércoles.