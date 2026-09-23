El desplazamiento forzado interno afectó a al menos un integrante de 510,000 hogares. Las entidades con mayor porcentaje de su población que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia debido a la violencia o la inseguridad delictiva son Zacatecas, Morelos, Colima, Querétaro, Michoacán, Baja California Sur, Durango, Quintana Roo y Guerrero en donde entre el 2.2 y 1.6% de su población fue desplazada.



En las 10 entidades con más porcentaje de población desplazada a causa de la violencia hay presencia de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, Los Viagras y Cárteles Unidos.

Esas cinco agrupaciones delictivas fueron designadas por el gobierno de Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras entre 2025 y 2026.



La Agencia para los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ACNUR) identifica a la incremento de la violencia perpetrada por grupos delictivos como una de las causas del desplazamiento forzado interno.

Entre 2006, año en que inició la llamada guerra contra el narcotráfico, y hasta 2023 se estima que más de 410,000 personas han sido desplazadas por incidentes relacionados con la violencia, de acuerdo con datos de ACNUR y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Organizaciones del crimen organizado suelen contribuir al desplazamiento forzado debido a que amenazan y extorsionan, disputan tierras, reclutan forzadamente a habitantes de las localidades y generan temor a través de homicidios, desapariciones y ataques.