El problema está en el emblema propuesto. El partido sustituyó las siglas “MX” por el mapa de la República Mexicana y lo acompañó con la palabra “Somos”.

Para los consejeros, esa combinación puede transmitir una idea que va más allá de identificar a una fuerza política: que el partido representa a México en su conjunto.

El INE consideró que utilizar el mapa del país junto con la palabra “Somos” genera un símbolo de identidad nacional que puede dar al partido una ventaja frente a otras fuerzas políticas.

Los consejeros recordaron que la sala superior ya había señalado que los nombres, emblemas y colores de los partidos deben servir para distinguirlos entre sí y, sobre todo, diferenciarlos de las instituciones y símbolos nacionales.

Por ello, el consejo general rechazó el emblema en los términos presentados y dio al partido un plazo máximo de 48 horas para entregar una nueva propuesta.

Durante la discusión, los consejeros pusieron especial atención en el uso del mapa de la República Mexicana. Consideraron que, al aparecer acompañado de la palabra “Somos”, el elemento puede generar la percepción de que el partido se asume como una expresión de identidad nacional.

El argumento del INE es que la imagen de un partido no puede ser neutral cuando sus elementos gráficos hacen referencia directa a la identidad del país. De aprobarse un emblema con esas características, advirtieron, se puede generar una ventaja indebida frente a otras organizaciones políticas.

La autoridad electoral busca que los partidos tengan símbolos propios y claramente diferenciables, sin apropiarse de elementos que puedan ser asociados con México como nación o con sus instituciones.