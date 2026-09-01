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México

INE aprueba a Somos México cambio de nombre, pero le pide modificar su logo por usar mapa del país

El INE avaló el nuevo nombre de Somos México, pero frenó su emblema al considerar que el mapa del país puede asociarlo con la identidad nacional.
mar 01 septiembre 2026 08:51 AM
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El nuevo logo de Somos México tiene en color rosa la palabra "Somos" sobrepuesta a la silueta, marcada en color negro, de la República Mexicana.
En agosto pasado Somos México presentó en el INE la propuesta del nuevo logo y nombre. (Foto: Cortesía partido Somos.)

El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló que el partido político Somos México cambie su denominación a Somos, pero rechazó el emblema que presentó al considerar que utiliza elementos que pueden apropiarse de la identidad nacional.

Durante una sesión extraordinaria, el consejo general consideró cumplida la modificación del nombre del partido, pero determinó que su nueva imagen no cumple con los criterios establecidos previamente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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El problema está en el emblema propuesto. El partido sustituyó las siglas “MX” por el mapa de la República Mexicana y lo acompañó con la palabra “Somos”.

Para los consejeros, esa combinación puede transmitir una idea que va más allá de identificar a una fuerza política: que el partido representa a México en su conjunto.

El INE consideró que utilizar el mapa del país junto con la palabra “Somos” genera un símbolo de identidad nacional que puede dar al partido una ventaja frente a otras fuerzas políticas.

Los consejeros recordaron que la sala superior ya había señalado que los nombres, emblemas y colores de los partidos deben servir para distinguirlos entre sí y, sobre todo, diferenciarlos de las instituciones y símbolos nacionales.

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Por ello, el consejo general rechazó el emblema en los términos presentados y dio al partido un plazo máximo de 48 horas para entregar una nueva propuesta.

Durante la discusión, los consejeros pusieron especial atención en el uso del mapa de la República Mexicana. Consideraron que, al aparecer acompañado de la palabra “Somos”, el elemento puede generar la percepción de que el partido se asume como una expresión de identidad nacional.

El argumento del INE es que la imagen de un partido no puede ser neutral cuando sus elementos gráficos hacen referencia directa a la identidad del país. De aprobarse un emblema con esas características, advirtieron, se puede generar una ventaja indebida frente a otras organizaciones políticas.

La autoridad electoral busca que los partidos tengan símbolos propios y claramente diferenciables, sin apropiarse de elementos que puedan ser asociados con México como nación o con sus instituciones.

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El INE le dio 48 horas para presentar un nuevo diseño que identifique al partido sin recurrir a elementos que puedan hacer parecer que la organización representa, por sí misma, a la identidad nacional.

Una vez entregada la nueva propuesta, el consejo general deberá determinar si el emblema finalmente cumple con la función de distinguir a Somos como partido político, sin confundirse con los símbolos que representan al país.

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Somos

Somos es una nueva fuerza política de alcance nacional que se identifica con una izquierda progresista y democrática. Su propuesta pone énfasis en la participación ciudadana, la defensa de las instituciones y la construcción de una alternativa política con vínculos en distintos sectores de la sociedad civil.

El partido obtuvo su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el 25 de junio de 2026. Su surgimiento está ligado a ciudadanos, activistas y liderazgos que participaron en la llamada Marea Rosa, así como a organizaciones civiles que en los últimos años se pronunciaron en defensa de la autonomía de las instituciones electorales.

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Liderazgos y figuras destacadas

Entre sus principales dirigentes se encuentra Guadalupe Acosta Naranjo, mientras que Cecilia Soto ocupa la secretaría general. También forman parte del entorno político que acompaña al proyecto figuras como Emilio Álvarez Icaza y Ernesto Ruffo.

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