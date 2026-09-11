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¿Qué son las boletas planchadas y por qué generan polémica?

En la elección judicial de 2025 se anularon miles de papeletas planchadas y el tribunal electoral confirmó que eran fraudulentas; alertan que podrían repetirse.
vie 11 septiembre 2026 05:12 PM
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Ejemplo de boletas electorales: cuando se detectan sin dobleces, son consideradas planchadas y producto de fraude, pero podrían ser contabilizadas en 2027, según acuerdo del INE.
Boletas electorales, sin dobleces son consideradas planchadas y producto de fraude, pero podrían ser contabilizadas en 2027. (Foto: Cuartoscuro )

En el diccionario mexicano sobre las anomalías electorales han estado términos como “el ratón loco” las “urnas embarazadas”, el “carrusel”, el “taco de votos”, prácticas de los años 80 y 90 que se frenaron tras la alternancia, pero hoy está en el debate el regreso de las “boletas planchadas”.

Estas se creían proscritas hace décadas... pero hubo cientos en las elecciones del Poder Judicial en 2025, y se alerta que podrían repetirse en las elecciones de 2027.

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El pasado 3 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los Lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales y de circunscripción para el proceso electoral 2026-2027.

Con el voto mayoritario de siete consejeros se estableció ahí que en el pleno de los Consejos Distritales del INE se decidirá si lo consignado en esas “boletas planchadas” se computa, es decir, si suma como voto, o no.

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Sin embargo del lado contrario, la minoría de consejeros planteaba que es imposible considerar que eso es un voto, pues sólo es una “boleta sin dobleces”.

Ambas posturas promovieron un protocolo similar una vez que se detectan ese tipo de papeletas, como registrar el hecho, pero la diferencia central es si al final puede considerarse que eso es un voto que exprese una voluntad ciudadana y por tanto se cuenta, o por el contrario, es una práctica fraudulenta.

La minoría pidió que desde el Consejo Distrital se definiera la invalidez o validez de ese tipo de papeletas lisas, solamente por ese hecho, sin revisar qué emblemas se marcaron.

La mayoría estableció: primero decidir contar o no esas boletas, y en caso de que si, se aplicarán luego las reglas ordinarias para decidir si el voto es nulo o no, pero estas consisten en revisar si se marcó dentro de los márgenes de los emblemas, si está claro el sentido del voto, si no se marcaron partidos no coaligados, entre otras reglas.

Tampoco se aprobó la propuesta de dar parte a la autoridad para que investigue un presunto delito electoral.

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¿Qué es una boleta planchada y por qué se llama así?

En términos populares se conoce como “boleta planchada” pero oficialmente es una “boleta que no presenta signos de haber sido introducidas en las urnas, es decir, sin marcas de los dobleces necesarios para su depósito en las urnas”.

La controversia sobre su validez o no es porque es imposible que una papeleta entre a una urna, sin antes doblarla.

La medida oficial de una boleta es de 20 x 28 centímetros, es decir, casi igual que una hoja tamaño carta, que mide 21.59 x 27.94 centímetros.

En cambio, la ranura de una urna por donde debe introducirse es muy angosta: apenas 12 centímetros de largo por 3 milímetros de ancho, lo justo para que una papeleta sí entre.

Pero nunca podría ingresar a una urna una boleta extendida, sino que tiene que doblarse.

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¿Antes qué pasaba con las boletas planchadas?

Hasta hoy, dado que prácticamente no existían “boletas planchadas” desde hace 38 años, no hay previsiones de qué hacer cuando se detectaban en las casillas.

“La última vez que se vieron en este país fue durante el grotesco fraude electoral de 1988”, dijo el consejero Ucc Kib Espadas en esa sesión, aunque recordó que también hubo dos casos en 2024, pero no hubo impugnaciones.

Repudió que pueda darse por válida una boleta que no tenga doblez, pues es imposible que entre en la urna y por tanto es una evidencia de fraude.

En la elección judicial de 2025 por primera vez se explicó qué hacer con las boletas lisas, y se hizo porque nunca antes en otra elección se dejaron de contar votos en casillas, y en esa ocasión por primera vez se llevaron los paquetes electorales sin contar a las sedes de los Consejos Distritales.

En las reglas para esos cómputos judiciales se estableció que si se detectaba una boleta sin dobleces “se separa”, se deja constancia de ello y en el Pleno de ese Consejo se determinaba su validez o invalidez, y se daba aviso ante las autoridades competentes la Fiscalía General de la República.

Las boletas planchadas en la elección judicial

Curiosamente, dado que en la elección judicial se previno qué hacer ante esas boletas planchadas se cuantificaron y tuvieron evidencias de cientos de casos.

En la elección judicial la existencia de boletas planchadas fue la principal irregularidad detectada, y la causal más frecuente por la que se decidió no contar, completas, 613 casillas de un total de 889.

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El INE decidió no computarlas (en los hechos se anularon, aunque no tiene facultad para ello) ante el grado de anomalías detectadas, entre boletas planchadas, casillas zapato, participación atípica (decenas por minuto).

La principal entidad donde se cometió ese fraude fue en Chiapas, donde todas las casillas instaladas en cinco municipios fueron invalidadas porque hubo cientos de boletas planchadas marcadas a favor de los candidatos del “acordeón”.

Fue en esa entidad donde los hoy nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvieron las más altas votaciones del país: cinco hoy ministros superaron 400 mil votos y tres estuvieron cercanos.

Todas las casillas de Palenque Pichucalco, Comitán, Tapachula, Huehuetán en Chiapas; las de Cárdenas y Paraíso en Tabasco; Atlixco y Ajalpan en Puebla fueron invalidadas por el INE por hallar cientos de “boletas planchadas”.

El consejero Espadas recordó que invalidar esas casillas fue confirmado por el TEPJF: “el Tribunal ratificó nuestra resolución de no computar boletas planchadas que siempre, siempre son boletas fraudulentas”.

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¿Cómo será el protocolo para boletas planchadas?

En las elecciones los funcionarios de casilla cuentan los votos, consignan los resultados y envían el paquete electoral con actas, boletas, documentación sobrante, al Consejo Distrital respectivo.

En esos Consejos se hacen grupos de trabajo para cotejar y sumar los resultados de los paquetes electorales para tener cifras consolidadas, pero es posible que haya dudas o no coincidan datos, por lo que se abren paquetes y se realiza un recuento de votos, y es ahí donde pueden hallarse boletas sin dobleces.

En la propuesta del consejero Martin Faz, que fue rechazada, se consideraba: “el Consejo Distrital respectivo deberá apartarlas del paquete electoral en el que se encontraron, marcarlas, dejar constancia de tales hechos y, en el Pleno del Consejo, determinar su validez o invalidez, además de dar cuenta de este hecho a las autoridades competentes”.

La consejera Frida Gómez introdujo a la ecuación la decisión, primero, de registrar el incidente, reservarlas, computar lo expresado en una boleta planchada y sólo si se determina computarla se aplican después las reglas ordinarias para clasificar el voto como válido o nulo.

Los Argumentos del INE

Al detectar la boleta sin doblez, se registra en el acta la casilla, hora, número de boletas encontradas y personas presentes.

La boleta se separa y se resguarda formalmente sin realizar marcas o anotaciones adicionales.

Una vez concluidos los recuentos, el Pleno del Consejo Distrital analiza todos los elementos y resuelve, de manera fundada y motivada, si procede computarla o no.

Si se determina computarla, se aplican las reglas ordinarias para clasificar el voto como válido o nulo. Esta propuesta atiende la irregularidad con evidencia y decisión colegiada, respetando estrictamente los límites legales de actuación del INE.
Fuente: INE

Su argumento es que las boletas planchadas no son irregulares por sí mismas.

“Un voto se declara nulo cuando no se puede identificar la voluntad del ciudadano, es decir, que no se haya marcado algún recuadro o se hubiesen marcado más de dos o más opciones sin existir coalición. Por lo tanto, la ausencia de dobleces no constituye formalmente un supuesto de nulidad del sufragio”, expuso la consejera Norma Irene de la Cruz.

Según el argumento en favor de lo aprobado, se atiende así a lo establecido en ley. Pero el consejero Arturo Castillo recordó que la legislación establece expresamente que la entrega de papeletas a los ciudadanos es para que registren su voluntad, doblen la boleta y la introduzcan en urna.

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Elecciones México 2027 INE Elecciones judiciales 2025

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