¿Qué son las boletas planchadas y por qué generan polémica?

¿Antes qué pasaba con las boletas planchadas?

Hasta hoy, dado que prácticamente no existían “boletas planchadas” desde hace 38 años, no hay previsiones de qué hacer cuando se detectaban en las casillas.

“La última vez que se vieron en este país fue durante el grotesco fraude electoral de 1988”, dijo el consejero Ucc Kib Espadas en esa sesión, aunque recordó que también hubo dos casos en 2024, pero no hubo impugnaciones.

Repudió que pueda darse por válida una boleta que no tenga doblez, pues es imposible que entre en la urna y por tanto es una evidencia de fraude.

En la elección judicial de 2025 por primera vez se explicó qué hacer con las boletas lisas, y se hizo porque nunca antes en otra elección se dejaron de contar votos en casillas, y en esa ocasión por primera vez se llevaron los paquetes electorales sin contar a las sedes de los Consejos Distritales.

En las reglas para esos cómputos judiciales se estableció que si se detectaba una boleta sin dobleces “se separa”, se deja constancia de ello y en el Pleno de ese Consejo se determinaba su validez o invalidez, y se daba aviso ante las autoridades competentes la Fiscalía General de la República.

Las boletas planchadas en la elección judicial

Curiosamente, dado que en la elección judicial se previno qué hacer ante esas boletas planchadas se cuantificaron y tuvieron evidencias de cientos de casos.

En la elección judicial la existencia de boletas planchadas fue la principal irregularidad detectada, y la causal más frecuente por la que se decidió no contar, completas, 613 casillas de un total de 889.

El INE decidió no computarlas (en los hechos se anularon, aunque no tiene facultad para ello) ante el grado de anomalías detectadas, entre boletas planchadas, casillas zapato, participación atípica (decenas por minuto).

La principal entidad donde se cometió ese fraude fue en Chiapas, donde todas las casillas instaladas en cinco municipios fueron invalidadas porque hubo cientos de boletas planchadas marcadas a favor de los candidatos del “acordeón”.

Fue en esa entidad donde los hoy nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvieron las más altas votaciones del país: cinco hoy ministros superaron 400 mil votos y tres estuvieron cercanos.

Todas las casillas de Palenque Pichucalco, Comitán, Tapachula, Huehuetán en Chiapas; las de Cárdenas y Paraíso en Tabasco; Atlixco y Ajalpan en Puebla fueron invalidadas por el INE por hallar cientos de “boletas planchadas”.

El consejero Espadas recordó que invalidar esas casillas fue confirmado por el TEPJF: “el Tribunal ratificó nuestra resolución de no computar boletas planchadas que siempre, siempre son boletas fraudulentas”.

¿Cómo será el protocolo para boletas planchadas?

En las elecciones los funcionarios de casilla cuentan los votos, consignan los resultados y envían el paquete electoral con actas, boletas, documentación sobrante, al Consejo Distrital respectivo.

En esos Consejos se hacen grupos de trabajo para cotejar y sumar los resultados de los paquetes electorales para tener cifras consolidadas, pero es posible que haya dudas o no coincidan datos, por lo que se abren paquetes y se realiza un recuento de votos, y es ahí donde pueden hallarse boletas sin dobleces.

En la propuesta del consejero Martin Faz, que fue rechazada, se consideraba: “el Consejo Distrital respectivo deberá apartarlas del paquete electoral en el que se encontraron, marcarlas, dejar constancia de tales hechos y, en el Pleno del Consejo, determinar su validez o invalidez, además de dar cuenta de este hecho a las autoridades competentes”.

La consejera Frida Gómez introdujo a la ecuación la decisión, primero, de registrar el incidente, reservarlas, computar lo expresado en una boleta planchada y sólo si se determina computarla se aplican después las reglas ordinarias para clasificar el voto como válido o nulo.

Los Argumentos del INE Al detectar la boleta sin doblez, se registra en el acta la casilla, hora, número de boletas encontradas y personas presentes. La boleta se separa y se resguarda formalmente sin realizar marcas o anotaciones adicionales. Una vez concluidos los recuentos, el Pleno del Consejo Distrital analiza todos los elementos y resuelve, de manera fundada y motivada, si procede computarla o no. Si se determina computarla, se aplican las reglas ordinarias para clasificar el voto como válido o nulo. Esta propuesta atiende la irregularidad con evidencia y decisión colegiada, respetando estrictamente los límites legales de actuación del INE.

Su argumento es que las boletas planchadas no son irregulares por sí mismas.

“Un voto se declara nulo cuando no se puede identificar la voluntad del ciudadano, es decir, que no se haya marcado algún recuadro o se hubiesen marcado más de dos o más opciones sin existir coalición. Por lo tanto, la ausencia de dobleces no constituye formalmente un supuesto de nulidad del sufragio”, expuso la consejera Norma Irene de la Cruz.

Según el argumento en favor de lo aprobado, se atiende así a lo establecido en ley. Pero el consejero Arturo Castillo recordó que la legislación establece expresamente que la entrega de papeletas a los ciudadanos es para que registren su voluntad, doblen la boleta y la introduzcan en urna.