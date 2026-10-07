El Poder Judicial presenta reforma para ampliar su autonomía presupuestal y administrativa

La iniciativa establece la creación del Pleno de Órganos Superiores del Poder Judicial de la Federación, concebido como un mecanismo permanente de coordinación institucional, el cual estará integrado, en un primer momento, por los presidentes de los cuatro órganos del Poder Judicial.



El ministro presidente sostuvo que la propuesta delimita con mayor precisión las atribuciones del Órgano de Administración Judicial (OAJ) en materia administrativa y presupuestaria, como ente globalizador, por lo que regirá el funcionamiento administrativo de todo el Poder Judicial; mientras, cada órgano superior tendrán unidades ejecutoras de gasto y podrán emitir lineamientos que les permita ejercer los recursos.

“Con esto lo que vamos a lograr mayor coordinación, mejor consolidación del esquema administrativa y funcionar conforme a las decisiones que cada órgano superior necesita para su adecuado funcionamiento”, señaló.

¿Qué cambios tendrá el Poder Judicial?

En el caso de la Suprema Corte, se plantea la regulación del funcionamiento de las dos Secciones , creados con la última reforma judicial, luego de que las llamadas Salas, se eliminaran a propuesta de Andrés Manuel López Obrador.

El ministro presidente de la Corte explicó que estas dos Secciones no tendrán la atribución de generar jurisprudencia, pero serán usadas para desahogar el trabajo que tenga acumulado la SCJN.