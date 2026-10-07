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México

El Poder Judicial presenta reforma para ampliar su autonomía presupuestal y administrativa

Los órganos del PJF presentaron una propuesta conjunta a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que propone crear el Pleno de Órganos Superiores que coordine los trabajos del Poder Judicial.
mié 07 octubre 2026 12:38 PM
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El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, al centro de la imagen y la izquierda la consejera de la Presidencia, Luisa María Alcalde, en la entrega de la propuesta.
La propuesta de reforma considera 10 cambios a los órganos del Poder Judicial. (Foto: SCJN.)

Solo pasó un año de la reforma que transformó la estructura del Poder Judicial y los cuatro órganos que lo integran (Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral y el Órgano de Administración Judicial) plantean nuevos cambios legales para redefinir sus atribuciones administrativas y presupuestarias, así como reforzar su autonomía en el ejercicio de los recursos.

El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, negó que se trate de una "una corrección" de la reformas y aseguró que la propuesta busca que "se consolide el diseño institucional del Poder Judicial de la Federación”.

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La iniciativa establece la creación del Pleno de Órganos Superiores del Poder Judicial de la Federación, concebido como un mecanismo permanente de coordinación institucional, el cual estará integrado, en un primer momento, por los presidentes de los cuatro órganos del Poder Judicial.


El ministro presidente sostuvo que la propuesta delimita con mayor precisión las atribuciones del Órgano de Administración Judicial (OAJ) en materia administrativa y presupuestaria, como ente globalizador, por lo que regirá el funcionamiento administrativo de todo el Poder Judicial; mientras, cada órgano superior tendrán unidades ejecutoras de gasto y podrán emitir lineamientos que les permita ejercer los recursos.

“Con esto lo que vamos a lograr mayor coordinación, mejor consolidación del esquema administrativa y funcionar conforme a las decisiones que cada órgano superior necesita para su adecuado funcionamiento”, señaló.

¿Qué cambios tendrá el Poder Judicial?

En el caso de la Suprema Corte, se plantea la regulación del funcionamiento de las dos Secciones , creados con la última reforma judicial, luego de que las llamadas Salas, se eliminaran a propuesta de Andrés Manuel López Obrador.

El ministro presidente de la Corte explicó que estas dos Secciones no tendrán la atribución de generar jurisprudencia, pero serán usadas para desahogar el trabajo que tenga acumulado la SCJN.

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También contempla la integración del Comité de Evaluación para la elección judicial de 2028 con el fin de garantizar la paridad de género, la inclusión de personas pertenecientes a sectores históricamente discriminados e integré un grupo de trabajo con los otros Poderes de la Unión.

En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), la propuesta fortalece la investigación disciplinaria mediante una unidad especializada para atender asuntos prioritarios, incorpora herramientas tecnológicas y prevé mecanismos de actuación oficiosa para detectar oportunamente conductas que requieran investigación.

Mientras que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la propuesta restituye a la Sala Superior la competencia para resolver los conflictos laborales con su personal; regula la integración y funcionamiento del Comité de Evaluación y de la Comisión Coordinadora; establece un límite para modificar los resultados y la asignación de cargos en la elección judicial y armoniza la fecha de la jornada electoral.

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Respecto al Órgano de Administración Judicial, se incorporan reglas para asegurar la continuidad del servicio ante ausencias, vacantes, licencias para evitar que esto genere incertidumbre en la integración de los órganos o afecta la prestación de servicios.

¿Cuán aplicarán los cambios propuestos?

La propuesta reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, el Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución.

El documento fue entregado este martes a Luisa María Alcalde, consejera jurídica, quien festejó que fueran los integrantes del Poder Judicial quienes entregarán la propuesta porque conocen las áreas de oportunidad.

Comentó que el Poder Ejecutivo hará suyas estas propuestas para que la presidenta presente la iniciativa ante el Congreso de la Unión, por lo que no hay fecha aún para su discusión, aprobación y eventual aplicación.

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