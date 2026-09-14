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México

“Cuando perdimos el juicio”: la historia detrás de la reforma que sacudió al Poder Judicial

El documental “Cuando perdimos el juicio” reconstruye la reforma judicial, desde su aprobación entre protestas y polémica hasta el cambio de la carrera judicial por campañas electorales.
lun 14 septiembre 2026 09:13 PM
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En la imagen, Andrés Manuel López Obrador camina junto a integrantes e su gabinete y la entonces ministra presidenta Norma Piña.
Foto de febrero de 2023. Norma Piña se reunió con AMLO en un evento público. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

A un año de la primera elección de juzgadores mediante el voto popular, diversas organizaciones presentaron un documental que narra cómo se llevó a cabo la transformación del Poder Judicial de la Federación.

La producción, titulada “Cuando perdimos el juicio. Crónica de la reforma judicial en México”, relata de manera cronológica el proceso de reforma constitucional que modificó al Poder Judicial, impulsado en 2018 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

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¿De qué trata el documental “Cuando perdimos el juicio”?

En sus 20 minutos de duración, el documental no solo explica la reforma promovida por Morena, sino que también muestra cómo el partido oficialista logró aprobarla pese a las protestas de miles de juzgadores, la falta de votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada e incluso el cambio de sede para discutirla.

La producción expone además el contraste entre el antiguo sistema de carrera judicial para la selección de juzgadores y el nuevo modelo electoral, en el que los candidatos recurrieron a estrategias como bailes, sobrenombres y contenido en redes sociales para llamar la atención de los ciudadanos y conseguir su voto.


El documental fue realizado por Juicio Justo, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Rule of Law Lab y Réplica Films.

Al finalizar la presentación, el ministro en retiro Javier Laynez Potisek señaló que la reforma provocó “impotencia y frustración” entre muchos juzgadores, quienes buscaban alternativas para impedir su aprobación.

Laynez Potisek sostuvo que la reforma que México necesitaba debía centrarse en la procuración de justicia, particularmente en la preparación y mejora de los salarios de policías y ministerios públicos.

“Había muchas áreas de oportunidad. El Estado mexicano debía una reforma de procuración de justicia, policías, servicios periciales, que es mucho el éxito de la investigación de un crimen; la profesionalización y, otra vez, bien pagados esos servicios periciales y ministerios públicos”, dijo.

El ministro en retiro consideró que la reforma judicial fue la transformación “más fuerte” en el Derecho mexicano contemporáneo y afirmó que representó el mayor “atentado” contra la separación de poderes y el régimen democrático.

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“Es tal golpe que se infringió al sistema judicial, ahí va la impotencia y la desesperación, que es muy difícil de corregirlo. ‘Hay otras reformas’. Se hacen, cambian, pero en un país que no planifica a largo plazo”, sostuvo.

Por su parte, el director Amir Galván señaló que uno de los principales retos para realizar el documental fue sintetizar todo lo ocurrido durante más de un año y transformar ese cúmulo de acontecimientos y materiales en un producto cinematográfico.

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Tags

Poder Judicial de la Federación Reforma al Poder Judicial TEPJF Elecciones judiciales 2025

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