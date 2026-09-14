“Cuando perdimos el juicio”: la historia detrás de la reforma que sacudió al Poder Judicial

¿De qué trata el documental “Cuando perdimos el juicio”?

En sus 20 minutos de duración, el documental no solo explica la reforma promovida por Morena, sino que también muestra cómo el partido oficialista logró aprobarla pese a las protestas de miles de juzgadores, la falta de votos suficientes para alcanzar la mayoría calificada e incluso el cambio de sede para discutirla.

La producción expone además el contraste entre el antiguo sistema de carrera judicial para la selección de juzgadores y el nuevo modelo electoral, en el que los candidatos recurrieron a estrategias como bailes, sobrenombres y contenido en redes sociales para llamar la atención de los ciudadanos y conseguir su voto.

Hoy presentamos el documental “Cuando perdimos el juicio”, un documental impulsado por @jjustoac @kasmexiko y @ruleoflawlab y dirigido por @amirgalvan. Es la memoria de la reforma Judicial en México.

Acá pueden ver la página en el que participé en la redacción de los textos.… https://t.co/C25UxfqgOC — Nayeli Roldán (@nayaroldan) September 14, 2026



El documental fue realizado por Juicio Justo, Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Rule of Law Lab y Réplica Films.

Al finalizar la presentación, el ministro en retiro Javier Laynez Potisek señaló que la reforma provocó “impotencia y frustración” entre muchos juzgadores, quienes buscaban alternativas para impedir su aprobación.

Laynez Potisek sostuvo que la reforma que México necesitaba debía centrarse en la procuración de justicia, particularmente en la preparación y mejora de los salarios de policías y ministerios públicos.

“Había muchas áreas de oportunidad. El Estado mexicano debía una reforma de procuración de justicia, policías, servicios periciales, que es mucho el éxito de la investigación de un crimen; la profesionalización y, otra vez, bien pagados esos servicios periciales y ministerios públicos”, dijo.

El ministro en retiro consideró que la reforma judicial fue la transformación “más fuerte” en el Derecho mexicano contemporáneo y afirmó que representó el mayor “atentado” contra la separación de poderes y el régimen democrático.