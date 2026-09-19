Huipiles, depa de 5 mdp y vajillas, lo que agregaron dos ministras de la SCJN a sus declaraciones patrimoniales

Un ajuste en la declaración

Por su parte, la ministra María Estela Ríos González incluyó en el formato el terreno que compró en 1967 por 120,000 pesos de 120 hectáreas, y que tiene una concesión de agua, pero que en la declaración pasada solo había mencionado en un nota aclaratoria.

La ministra ya había reportado que cuenta con tres departamentos, los cuales dos compró al contado y uno a crédito. El primero, de 70 metros cuadrados, lo adquirió en 1987 por 7 millones de pesos; el segundo, de 64 metros cuadrados, lo compró en 1992 y el valor fue de 95,000 pesos, mientras el tercero es de 60 metros cuadrados, obtenido al contado en 2004 y cuyo costo fue de 470,000 pesos.

También tiene un terreno de 164 metros cuadrados, el cual compró en 2000 y costó 16,927 pesos. Además del terreno que adquirió en 1967 y que cuenta con la concesión de agua.

La ministra, que lleva 27 años en el servicio público al haber comenzado como directora del Registro Civil en 1998. Además, fue dos veces consejera jurídica con el exlíder de Morena, Andrés Manuel López Obrador: primero cuando él era jefe de Gobierno en el Distrito Federal, y luego en la Presidencia de la República. Después se desempeñó como directora General en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

¿Qué tienen los demás ministros?

El presidente de la Corte Hugo Aguilar reportó que solo cuenta con un vehículo Chevrolet 2017 que compró al contado por 60,000 pesos en 2020 y menaje de casa por 400,000 pesos; Irving Espinosa Betanzo cuenta con un departamento que compró al contado en 1997 por 3,712 pesos, además de automóvil modelo Jetta 2012, y menaje de casa con un valor de adquisición de 100,000 pesos.

El ministro Giovanni Azaél Figueroa Mejía aseguró que cuenta con un departamento 92 metros cuadrados que obtuvo a crédito en 2014 en 3 millones 100,000 pesos y terreno que adquirió al contado en 2010 por 50,000 pesos, además de vehículo marca BMW modelo X2 del año 2022.

El ministro Aristides Rodrigo Guerrero García no reportó ningún bien inmueble y mueble ni vehículos, tampoco cuentas bancarias, pero sí aseguró que tiene un crédito hipotecario que obtuvo en 2022 por 4 millones de pesos.

Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías reportó un departamento de 182 metros cuadrados con valor de 5 millones 550,000 pesos , y otro de 360 metros cuadrados, el cual compró a crédito en 2004 por un monto de 1 millón 300,000 pesos. Asimismo, reportó joyas con valor de 15,000 pesos; obras de arte por 20,000 y menaje de casa por 60,000.

En tanto que la Yasmín Esquivel Mossa tampoco reportó contar con algún bien inmueble y o mueble ni vehículos. Solo que tiene seguros de inversión, de vida, de separación individualizado y Afore.