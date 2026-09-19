Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Huipiles, depa de 5 mdp y vajillas, lo que agregaron dos ministras de la SCJN a sus declaraciones patrimoniales

La actualización es la segunda declaración patrimonial que presentan los ministros de la nueva Corte, pues la primera fue en diciembre de 2025 en la que registraron lo que adquirieron antes de ese año.
sáb 19 septiembre 2026 07:00 AM
Añadir Expansión Política en Google
lenia batres y loretta ortiz en una imagen ilustrativa con fondo una casa y dinero
Las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz actualizaron sus declaraciones patrimoniales y agregaron algunos bienes a su patrimonio. (Fotos: Facebook / magnific / iStock / Cuartoscuro)

Nuevas cuentas bancarias y departamentos, cambio de tapiz, compra de vajillas y hasta ampliar su guardarropa, incluso con huipiles. Eso es lo que reportaron las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres y Loretta Ortiz en la actualización de sus declaraciones patrimoniales.

El resto de las ministras y ministros conservan los mismos autos y bienes que reportaron antes de iniciar sus funciones en la nueva Corte.

Publicidad

La ministra que estrena guadarropa

Lenia Batres Guadarrama, quien se hace llamar “la ministra del pueblo”, llegó por primera vez al cargo en enero de 2024, y en septiembre de 2025 fue electa con el voto de los ciudadanos.

En su declaración de enero de 2025, reportó que adquirió menaje de casa por 250,000 pesos, entre libreros, una cómoda, bastidores y utensilios, que pagó al contado.

También el año pasado la ministra, quien se ha posicionado a favor de la austeridad de los servidores públicos, gastó 250,000 pesos en ropa, como huipiles mexicanos, accesorios y artesanías que pagó de contado.

La ministra Batres se ha caracterizado por vestir solo con huipiles tanto en sesiones del Pleno como en actos públicos.

lenia batres usa huipiles
La ministra Lenia Batres Guadarrama en un conversatorio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)


Estos bienes se agregan a lo que había registrado en su declaración del ejercicio 2024 y que se hizo pública en mayo de 2025. En ese momento señaló que contaba con un menaje de casa con un valor de 300,000 pesos, que adquirió en Ikea, y en febrero de 2024, un mes después de que fue nombrada por primera vez ministra.

En su declaración de esa ocasión señaló que devolvió de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025 un monto de 1 millón 479,083 pesos al asegurar que la ley ordena que ningún funcionario puede ganar más que la presidenta.

Publicidad

La ministra que 'enchula' su nuevo departamento

La ministra Loretta Ortiz Alhf también actualizó su declaración patrimonial, donde agregó que se compró al contado un departamento de 5 millones de pesos. Este tiene 73 metros cuadrados y fue adquirido en mayo de 2025, cuando era ministra en la anterior conformación.

A ello se agrega que en julio de 2025 compró al contado tapiz, vajilla y artesanías por 769,043 pesos, el cual es considerado menaje de casa.

Además, en 2025, adquirió una cuenta bancaria en Banorte, la cual se agrega a las ocho con las que cuenta en diversos bancos e instituciones financieras, entre ellas adeudos.

loretta ortiz estrena depa
La ministra reportó que el año pasado compró al contado un departamento de 5 millones de pesos. (Foto: Suprema Corte de Justicia de la Nación/Cuartoscuro)

Todos estos bienes se agregan los bienes que ya había declarado en mayo de 2025, donde aseguró que desde 1993 tiene una casa de 437 metros cuadrados que compró por 675,000 pesos; tiene un departamento de 86 metros cuadrados adquirido de contado en 2020 en 2 millones 950,000 pesos.

También declaró que heredó tanto joyas con valor de 2 millones de pesos, y obras de arte, por 5 millones de pesos.

Loretta Ortiz no solo obtiene de ingreso el salario que gana como ministra, también en 2025 obtuvo de pensión del IMSS, 606,866 pesos; por arrendamiento, 130,783 pesos; por Afore y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por el fallecimiento de su cónyugue, quien el político José Agustín Ortiz Pinchetti, 712,894 pesos.

A ello se agrega que obtuvo en 2025 237,855 pesos de pensión por viudez y hasta cobra la pensión de adulto mayores que da el gobierno federal, de la cual le entregaron 37,200 pesos.

Loretta Ortiz fue elegida por primera vez ministra en diciembre de 2021, pero solo en la pagina de la Corte aparecen sus declaraciones a partir de 2024.

Publicidad

Un ajuste en la declaración

Por su parte, la ministra María Estela Ríos González incluyó en el formato el terreno que compró en 1967 por 120,000 pesos de 120 hectáreas, y que tiene una concesión de agua, pero que en la declaración pasada solo había mencionado en un nota aclaratoria.

La ministra ya había reportado que cuenta con tres departamentos, los cuales dos compró al contado y uno a crédito. El primero, de 70 metros cuadrados, lo adquirió en 1987 por 7 millones de pesos; el segundo, de 64 metros cuadrados, lo compró en 1992 y el valor fue de 95,000 pesos, mientras el tercero es de 60 metros cuadrados, obtenido al contado en 2004 y cuyo costo fue de 470,000 pesos.

También puedes ver:

SCJN-arrastra-baja-productividad.jpg
México

La nueva Corte baja su productividad en un año: resolvió 18% menos asuntos que los ministros anteriores

También tiene un terreno de 164 metros cuadrados, el cual compró en 2000 y costó 16,927 pesos. Además del terreno que adquirió en 1967 y que cuenta con la concesión de agua.

La ministra, que lleva 27 años en el servicio público al haber comenzado como directora del Registro Civil en 1998. Además, fue dos veces consejera jurídica con el exlíder de Morena, Andrés Manuel López Obrador: primero cuando él era jefe de Gobierno en el Distrito Federal, y luego en la Presidencia de la República. Después se desempeñó como directora General en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

¿Qué tienen los demás ministros?

El presidente de la Corte Hugo Aguilar reportó que solo cuenta con un vehículo Chevrolet 2017 que compró al contado por 60,000 pesos en 2020 y menaje de casa por 400,000 pesos; Irving Espinosa Betanzo cuenta con un departamento que compró al contado en 1997 por 3,712 pesos, además de automóvil modelo Jetta 2012, y menaje de casa con un valor de adquisición de 100,000 pesos.

El ministro Giovanni Azaél Figueroa Mejía aseguró que cuenta con un departamento 92 metros cuadrados que obtuvo a crédito en 2014 en 3 millones 100,000 pesos y terreno que adquirió al contado en 2010 por 50,000 pesos, además de vehículo marca BMW modelo X2 del año 2022.

patrimonio_desglosado_scjn.png

El ministro Aristides Rodrigo Guerrero García no reportó ningún bien inmueble y mueble ni vehículos, tampoco cuentas bancarias, pero sí aseguró que tiene un crédito hipotecario que obtuvo en 2022 por 4 millones de pesos.

Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías reportó un departamento de 182 metros cuadrados con valor de 5 millones 550,000 pesos , y otro de 360 metros cuadrados, el cual compró a crédito en 2004 por un monto de 1 millón 300,000 pesos. Asimismo, reportó joyas con valor de 15,000 pesos; obras de arte por 20,000 y menaje de casa por 60,000.

En tanto que la Yasmín Esquivel Mossa tampoco reportó contar con algún bien inmueble y o mueble ni vehículos. Solo que tiene seguros de inversión, de vida, de separación individualizado y Afore.

Prometen Corte transparente y austeridad

Desde septiembre de 2025 que arrancó la nueva etapa de la Corte, los ministros prometieron austeridad y transparencia , y este año, volvieron a resaltar este ofrecimiento.

Al cumplir un año, el ministro presidente, Hugo Aguilar, pidió a los ministros a no repetir las prácticas de corrupción y privilegios que, dijo, se dieron anteriormente en el Poder Judicial.

“Quiero ser enfático: se acabaron los privilegios”, sostuvo Aguilar, al asegurar que en este primer año se aplicó la austeridad en la Corte, por lo que reportó ahorros por más de 4,700 millones de pesos.

Vania Pérez Morales, extitular del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), explica que las declaraciones patrimoniales son para rendir cuentas a la sociedad civil y ciudadanos del dinero que se les paga a los servidores públicos de cualquier Poder de la Unión o ámbito de gobierno tanto municipal, estatal y federal para constatar que no se usan los recursos para beneficio personal.

“La idea es que rindan cuentas porque se les está pagando con dinero público, y que podamos, justamente, constatar que no utilizan los recursos públicos o el puesto para beneficio personal”, señaló.

La experta anticorrupción expone que aunque la “austeridad” fue uno de los principales objetivos para desaparecer el antiguo Poder Judicial al decir que era costoso, que había burocracia dorada y que gastaban “mucho dinero”, con la nueva Corte no se ha cumplido esa política.

“Decían que la nueva Corte sería popular y se iban a ceñir a los estándares de la política de austeridad, pero no fue así: hemos visto a los ministros un par de ocasiones entre pleitos entre ellos, entre la repartición de las plazas no solo al interior de la Corte, sino de las preventas que se les da, como seguro de gastos médicos”, declara.

Tags

Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad