Yasmín Esquivel y Lenia Batres juegan sus cartas en la carrera por la presidencia de la SCJN

José Manuel Urquijo, experto en Comunicación e Imagen, comenta que Lenia Batres ha tenido posicionamientos “ radicales”, lo que no beneficiaría al sector empresarial en México de llegar como presidencia de la Corte. En caso contrario, Yasmín Esquivel busca generar certidumbre.
“Ella (Batres Guadarrama), su figura, su perfil, su trayectoria, sus decisiones y sus posturas políticas generan ruido hacia el sector empresarial. Por otra parte, la ministra Yasmín Esquivel busca convertirse en un factor de unidad y de certidumbre”.
José Manuel Urquijo, experto en Comunicación e Imagen
Explica que Batres Guadarrama ha intentado mostrar cercanía con el sector empresarial, pues durante el informe presidencial Claudia Sheinbaum se fotografió con el empresario Carlos Slim.
Yasmin o Lenia: la contradicción en la Corte
Aunque falta un año para el cambio de presidencia en el máximo tribunal de justicia, la contradicción en la Constitución para elegir a quien suplirá a Hugo Aguilar, adelantó la carrera... pero será la SCJN la que resuelva.
Con la reforma al Poder Judicial en 2024, el artículo 94 señala que la presidencia de la Corte debe durar dos años y deberá designarse al ministro que haya obtenido mayor votación en las urnas. En este caso le tocaría a Lenia Batres Guadarrama.
Sin embargo, los legisladores nunca modificaron, en la reforma Judicial, el artículo 97, en el que se estipula que la presidencia de la SCJN durará cuatro años y debe ser elegida de manera autónoma mediante el voto interno de los ministros del Pleno. Tras esta controversia, la mayoría de los ministros se han unido para que sea por esta última vía como se elija al próximo titular de la Corte y han pedido que sea Yasmín Esquivel Mossa.
La presidenta Claudia Sheinbaum habló de estas contradicciones y aseguró que no presentará ninguna iniciativa para corregirlas, por lo que señaló que sea la Corte la que solucione esta disputa.
“Que sea la Corte la que resuelva sobre el siguiente presidenta o presidente. Todos son buenos den la Corte”, dijo la mandataria federal en mayo pasado durante su conferencia mañanera.