Yasmín Esquivel y Lenia Batres juegan sus cartas en la carrera por la presidencia de la SCJN

Juan Manuel Ureiro, consultor especializado en el Poder Judicial en Integralia, señala que la contradicción que existe en la Constitución por dos artículos que establecen distintos procesos para elegir al próximo titular del máximo tribunal generó no solo incertidumbre, sino una disputada adelantada.

El experto señala que esta disputa previa provocó que ambas ministras construyan una estrategia de posicionamiento tanto con empresarios como con sindicatos, lo que, asegura, no se había visto con la anterior conformación de la Corte.

Esta sucesión adelantada está permitiendo una estrategia de posicionamiento para ambas ministras en la medida de las preocupaciones (…) por parte del sector privado sobre una posible presidencia de Lenia Batres”. Juan Manuel Ureiro, consultor en Integralia.



Explica que esta desconfianza hacia Batres Guadarrama se debe a los posicionamientos y dichos que ha tenidos en casos fiscales, como estar a favor de que se reabran asuntos aunque exista una sentencia firme bajo el concepto de “cosa juzgada fraudulenta”.

Considera que mientras la ministra Batres Guadarrama no contribuye a disminuir las reticencias que hay en su contra por parte del sector empresarial, Yasmín Esquivel ya se encuentra "reconstruyendo confianza".

"La ministra Yasmín Esquivel lo hace (reconstrucción) a partir de buscar la interlocución con sectores privados y sociales, llámese empresariado y sindicatos, tratando de trasmitir la importancia de la certeza jurídica y la irretroactividad de la ley y mantener el concepto de cosa juzgada. en ese sentido lleva ventaja frente a la ministra Batres Guadarrama que se ha expresado en contra de ello", declara.

