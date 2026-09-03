La nueva Corte baja su productividad en un año: resolvió 18% menos asuntos que los ministros anteriores

Al hablar de la cercanía entre estas dos instituciones, comenta que se observa cuando los ministros asisten abiertamente a mítines del partido oficialista.
“No cuidan las formas por parte de los ministros en términos de lo que debe ser una sana distancia y un debido equilibrio. Si esto lo traducimos en estas señales de deferencia de la Corte hacia los intereses jurídicos del gobierno, pues se va afianzando una cierta tendencia”, declara.
Curva de aprendizaje
Una de las principales críticas que enfrentaron los ministros de esta nueva Corte fue que en la mayoría de los casos no tenían experiencia en temas relacionados con el Poder Judicial. De los nueve que ingresaron, seis carecían de ella.
Por ello, se habló que los togados pasarían por una curva de aprendizaje de tres meses a un año para familiarizarse con el funcionamiento de la Corte. No obstante, a un año de la integración, aún los ministros han tenido “tropiezos” al votar, al dar sus posicionamientos y hasta en defender sus posturas.
Entre los ministros que más “traspiés” tuvieron fue Lenia Batres, quien a pesar de que venía de la anterior integración al entrar en diciembre de 2023, todavía se confunde al votar o los asuntos a discutir.
Uno de ellos fue en enero de 2026 cuando daba su posicionamiento sobre reproducción asistida, pero este asunto se había retirado con antelación. En esa ocasión, el ministro presidente Hugo Aguilar la interrumpió para aclararle que estaban discutiendo otro tema.
Otro de los ministros que tuvo errores fue María Estela Ríos, quien antes de llegar a la Corte fue consejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En constantes ocasiones se confundió al votar o tuvo declaraciones polémicas.
En marzo durante la discusión de un asunto en el que hablaban del alcance de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, la magistrada hizo un comentario sobre las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida.
“No hay un estereotipo de las mujeres, cuando se habla de la familia. Digo, salvo quien haya nacido invitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia”, mencionó en aquella ocasión.
Para Javier Martínez Reyes, abogado constitucionalista, esta nueva Corte fue menos organizada y competente, pues recuerda que algunos ministros han demostrado “deficiencias enormes” en materia constitucional, que en su experiencia son cuestiones elementales.