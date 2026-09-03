La nueva Corte baja su productividad en un año: resolvió 18% menos asuntos que los ministros anteriores

La caída en la productividad

Lo ministros de la nueva Corte, electos por voto popular, prometieron mejorar la productividad en la Corte; no obstante, resolvieron 18% menos asuntos que sus antecesores en sus primeros 11 meses de trabajo.

De acuerdo con una revisión que hizo Expansión Política, se detectó que de septiembre de 2025 a julio de este año, los ministros solventaron 2,355 casos, mientras en los últimos 11 meses de la anterior conformación, fueron 2,860, pese a que aseguraron que los cambios en la Corte no afectarían su rendimiento.

En septiembre de 2025 inició un nuevo periodo en el máximo tribunal de justicia al ser la primera generación de ministros electos por votación ciudadana, lo que fue acompañado por la disminución en el número de togados y de la eliminación de la Primera y Segunda Sala y del Consejo de la Judicatura Federal.

Ese día el ministro presidente Hugo Aguilar sentenció: “Los ministros que hoy integramos la nueva Corte tenemos un mandato claro: sanear la Suprema Corte, se va a acabar la corrupción, el nepotismo y deshonestidad”.



No obstante, a decir de expertos, esta nueva Corte no sobresalió por ser independiente o productiva, tampoco por ser competente, pues durante las discusiones en el Pleno del máximo tribunal de justicia evidenciaron deficiencias de sus integrantes.

“Hemos visto una Corte menos eficiente, menos independiente y menos funcional. Creo que en buena medida las advertencias de que la reforma judicial era dañina en términos de independencia, se confirman”. Javier Martínez Reyes, abogado constitucionalista.





Menos productividad, pero más trabajo

El informe de Integralia "El nuevo Poder Judicial: primeros hallazgos sobre su desempeño" señala que la reducción de los asuntos resueltos se debe a la eliminación de las salas y la concentración de todos los asuntos en el Pleno, lo que no solo ralentiza la atención de los casos, sino que también reduce la profundidad del estudio jurídico.