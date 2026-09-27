Raúl Bolaños: “No podemos permitir que la competencia electoral nos haga olvidar para qué estamos aquí”

Con 38 años, Raúl Bolaños Cacho Cué llegó a una de las posiciones de mayor relevancia en su carrera política: la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, desde donde encabezará los trabajos de uno de los órganos encargados de tomar decisiones clave para el país, entre ellas la aprobación del presupuesto.
Su llegada no fue fortuita. El crecimiento del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como aliado de Morena lo colocó en la tercera fuerza de San Lázaro y abrió al legislador, la posibilidad de ocupar una posición que corresponde a las principales fuerzas políticas de San Lázaro.
Publicidad
Bolaños sume la responsabilidad en un año marcado por las elecciones de 2027 , en las que estarán en juego las 500 curules de la Cámara de Diputados.
Ante la posibilidad de que la competencia electoral se traslade al recinto legislativo, Bolaños Cacho Cué reconoce que la disputa política forma parte de la democracia, pero advierte que como diputados no deben olvidar para qué fueron elegidos.
"No podemos permitir que la competencia política nos haga olvidar que la verdadera razón por la que estamos aquí es para legislar", dice en entrevista con Expansión Política.
La 'redignificación' de la clase política
Bolaños Cacho Cué reconoce que la clase política no atraviesa el mejor momento en la percepción de los ciudadanos. Solo 23% de la población declara tener confianza en los partidos políticos, de acuerdo con el Inegi. Al respecto, el diputado asegura que es uno de los pendientes que más le preocupan y en los que quiere trabajar.
"Nuestra obligación es redignificar la figura de legislador y la profesión que yo creo es la más noble de la humanidad es la política", asegura.
Uno de los aspectos que más abona en esa percepción es la forma en la que se conducen los debates legislativos, con acusaciones y señalamientos más que con argumentos, por lo que desde su posición, el diputado sostiene que el diálogo es el pilar de la democracia y trabajará para que se refleje en las discusiones.
Publicidad
"Ahora como presidente de la Mesa Directiva, con mucha más relevancia el diálogo debe de ser fundamental. Diálogo con todas las fuerzas políticas. Respeto no solamente a quienes integran las bancadas de nuestra coalición, Morena, PT y Verde, sino también con la oposición", afirma.
Si me preguntaras hoy en día cuál sería el legado que yo quisiera que marcara mi gestión como presidente de la mesa directiva, sería precisamente ese: recuperar un poquito de la confianza ciudadana que desafortunadamente se ha perdido.
De cara a la discusión del Presupuesto 2027 , donde el debate suele encenderse e incluso llegar a la violencia verbal en el Pleno, el diputado llamó construir en base al diálogo, con argumentos serios y con el nivel que la ciudadanía está esperando de sus diputadas y diputados.
"Yo siempre he hecho una pregunta, ¿qué quiere México ver: un político que se agarra a sombrerazos a diputados y empujones en la Cámara de Diputados o un diputado que con argumentos serios expone sus ideales y sus convicciones desde la tribuna y que sabe escuchar al otro y que sabe respetarlo? Yo me quedo con el segundo", sostiene.
El diputado recuerda que cuando tomó protesta, se comprometió que escucharía y respetaría a la oposición, pues considera que en una democracia se tiene que escuchar a todas y todos independientemente de su manera de pensar. "Todas las voces son importantes y en una democracia el equilibrio de poderes es fundamental en la labor del legislativo", señala.
¿El trato a la oposición se radicalizará en este periodo legislativo? Por supuesto que no, diría exactamente lo contrario, fue mi compromiso desde un inicio y es mi manera de conducirme. El trato a la oposición será siempre de escucharlos, pero mucho más importante, de respetarlos. Todas las voces valen lo mismo porque la Cámara de Diputados es una imagen de todo México y quienes están aquí en esta Cámara de Diputados es porque representan un sector de nuestra sociedad.
Esta cámara no le pertenece ni a una mayoría ni a una minoría ni a un partido, le pertenece a todas y a todos los diputados.
Publicidad
El papel del PVEM como aliado
De la mano de Morena, el PVEM se convirtió en la tercera fuerza en la Cámara de Diputados con 61 legisladores. Junto con Morena y el Partido del Trabajo (PT) han logrado un bloque mayoritario en la actual Legislatura.
La alianza legislativa se forjó desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, en 2018, y se mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum. En 2021, se concretó la coalición electoral y desde entonces han contendido juntos, por lo que en las últimas tres legislaturas consolidaron una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con 364 curules, que les ha permitido reformar la Constitución sin el aval del resto de los partidos.
Bolaños Cacho Cué plantea que ha sido producto de una estrategia del Verde y de los resultados que han tenido sus representantes en los estados, como Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, y ahora Ricardo Gallardo, mandatario en San Luis Potosí.
-¿Qué significa para el partido la posición en la que está actualmente y cuál es el poder real que tiene como aliado de Morena? Es la tercera fuerza política y el Verde es el resultado de muchos años de trabajo de un partido que ha confiado en nuevas generaciones.Si haces un análisis –que nos podríamos llevar un par de horas– de todos los perfiles que son liderazgos estatales en el Partido Verde en toda la República son liderazgos reales que realmente están haciendo un trabajo innovador y que tienen más confianza ciudadana.
Entonces esa confianza ciudadana que ha ido creciendo en todo el país se traduce en ser ahora la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados con un gobernador que está dando resultados como el gobernador de San Luis Potosí, el segundo gobernador del Verde, porque primero fue Manuel Velasco en Chiapas.
El Verde ha tenido la destreza de estar permanentemente construyendo en beneficio de México.
¿Cuál es el papel ahorita del Verde? El Verde, que yo me siento sumamente orgulloso de representarlo es un partido que ha hecho de la conciliación y del diálogo su bandera. Aquí lo puedes ver en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, mi coordinador, juega un papel fundamental en la construcción de acuerdos en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República, el coordinador Velasco juega un papel fundamental, hablando con todas y con todos. Es característica fundamental del Verde la conciliación, la buena política y el diálogo. Y es algo que si en mi partido se ha vuelto una costumbre, yo debo ahora que estoy como presidente de la Mesa Directiva, seguir haciéndolo hablar con todos de manera permanente.
El camino del Verde ha ido en ascenso ¿este es su máximo logro en política? No lo vería así, han sido dos gubernaturas muy importantes de buenos resultados, Manuel Velasco y Ricardo Gallardo. La presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados es simplemente el resultado de una estrategia que viene desde años atrás en la cual ha habido perfiles que han hecho crecer al partido en todos los estados.
El otro aliado se siente agraviado, el Partido del Trabajo, ¿usted coincidiría en que ya le toca a ese partido? Coincido en que entre nosotros nadie es más importante el uno que el otro. Todos somos igual de importantes y la alianza Morena-Verde-PT cuando estamos juntos y cuando construimos en unidad se vuelve invencible, dando resultados electorales y aprobando agendas legislativas en las cámaras.Por eso creo que los tres partidos son indispensables y que el PT toma la misma relevancia que Morena y el Verde y tenemos que escuchar cuál es el sentimiento de nuestros aliados para construir en conjunto.
Carrera política en ascenso
La trayectoria política de Bolaños Cacho Cué comenzó en Oaxaca, de donde es originario, en el equipo del exgobernador Alejandro Murat, con quien se desempeñó como jefe de Oficina.
En la entidad, también están sus raíces políticas, pues su bisabuelo Miguel Bolaños fue mandatario, y tanto su abuelo como su padre se desempeñaron como diputados y exfuncionarios.
"Para mí es un orgullo el poder también llevar el mismo nombre que ellos dos ahora en esta altísima responsabilidad que tengo la más alta en toda mi trayectoria política", dice.
Como legislador, plantea como su logro más trascendente la Ley de Economía Circular que se aprobó en el periodo pasado en ambas cámaras y que ha sido una bandera del PVEM.
Explica que cambia el paradigma económico y es un claro ejemplo de que cuando las cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, se abren a la ciudadanía, se obtienen mejores resultados porque las leyes son mucho más ejecutables.
Sobre qué pasos seguir después de que termine su periodo, no quiso adelantar y solo afirma que por ahora su concentración está en la presidencia de la Mesa Directiva
–¿Sigue pensando en regresar a Oaxaca o se quiere reelegir? -Oaxaca siempre ha sido mi origen y sin lugar a dudas es mi destino. No olvido que soy diputado federal electo de Oaxaca, gestiono todos los días para que Oaxaca le vaya mejor, mantengo una estrecha relación con el gobernador de mi estado, Salomon Jara, y en todo lo que pueda apoyar a mi estado desde esta importantísima posición, que es nada menos que representar a un poder de la República, sin lugar a dudas lo haré. Quiero y sueño con un Oaxaca mejor.
-¿La presidencia de la Mesa Directiva es un peldaño? -La presidencia de la mesa directiva es un honrosísimo cargo que sin lugar a dudas marcará un momento en mi trayectoria política.
-Como legislador y como político, ¿qué le deja y qué quisiera transmitir a otras generaciones? Que no dejen de soñar, que yo tengo 38 años y que siempre soñé con ocupar un espacio de tanta responsabilidad como el que ahora la vida me ha otorgado y cuando crecen tus sueños y los tomas con seriedad y con responsabilidad se pueden cumplir. Nosotros tenemos ahora la responsabilidad de incentivar que más jóvenes participen en la vida pública de nuestro país. Y si esos jóvenes, mujeres u hombres se pueden ver reflejados en el caso de un servidor, para mí será un privilegio. Ahora lo que me toca es desempeñar este cargo de manera correcta y no decepcionar a la ciudadanía.