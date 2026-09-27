Raúl Bolaños: “No podemos permitir que la competencia electoral nos haga olvidar para qué estamos aquí”

-¿Qué significa para el partido la posición en la que está actualmente y cuál es el poder real que tiene como aliado de Morena?

Es la tercera fuerza política y el Verde es el resultado de muchos años de trabajo de un partido que ha confiado en nuevas generaciones. Si haces un análisis –que nos podríamos llevar un par de horas– de todos los perfiles que son liderazgos estatales en el Partido Verde en toda la República son liderazgos reales que realmente están haciendo un trabajo innovador y que tienen más confianza ciudadana.

Entonces esa confianza ciudadana que ha ido creciendo en todo el país se traduce en ser ahora la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados con un gobernador que está dando resultados como el gobernador de San Luis Potosí, el segundo gobernador del Verde, porque primero fue Manuel Velasco en Chiapas.

El Verde ha tenido la destreza de estar permanentemente construyendo en beneficio de México.

¿Cuál es el papel ahorita del Verde?

El Verde, que yo me siento sumamente orgulloso de representarlo es un partido que ha hecho de la conciliación y del diálogo su bandera. Aquí lo puedes ver en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, mi coordinador, juega un papel fundamental en la construcción de acuerdos en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República, el coordinador Velasco juega un papel fundamental, hablando con todas y con todos.

Es característica fundamental del Verde la conciliación, la buena política y el diálogo. Y es algo que si en mi partido se ha vuelto una costumbre, yo debo ahora que estoy como presidente de la Mesa Directiva, seguir haciéndolo hablar con todos de manera permanente.

El camino del Verde ha ido en ascenso ¿este es su máximo logro en política?

No lo vería así, han sido dos gubernaturas muy importantes de buenos resultados, Manuel Velasco y Ricardo Gallardo.

La presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados es simplemente el resultado de una estrategia que viene desde años atrás en la cual ha habido perfiles que han hecho crecer al partido en todos los estados.

El otro aliado se siente agraviado, el Partido del Trabajo, ¿usted coincidiría en que ya le toca a ese partido?

Coincido en que entre nosotros nadie es más importante el uno que el otro. Todos somos igual de importantes y la alianza Morena-Verde-PT cuando estamos juntos y cuando construimos en unidad se vuelve invencible, dando resultados electorales y aprobando agendas legislativas en las cámaras. Por eso creo que los tres partidos son indispensables y que el PT toma la misma relevancia que Morena y el Verde y tenemos que escuchar cuál es el sentimiento de nuestros aliados para construir en conjunto.