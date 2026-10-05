Waldo Fernández rechaza al Partido Verde y descarta competir por Nuevo León en 2027
El Partido Verde de Nuevo León lo perfiló para competir por la gubernatura, pero Waldo Fernández descartó ser candidato y dijo que regresará al Senado; además, pidió a Morena escuchar a Tatiana Clouthier.
El Partido Verde en Nuevo León abrió la posibilidad de competir por separado de Morena en 2027 y puso sobre la mesa el nombre de Waldo Fernández para buscar la gubernatura, pero el senador con licencia descartó esa ruta y afirmó que su próximo paso será regresar al Senado de la República.
¿Waldo Fernández buscará Gubernatura de Nuevo León?
Waldo Fernández también dejó claro que está dispuesto a continuar apoyando al movimiento y a quienes participaron con él durante el proceso interno, incluidos integrantes de Morena, el Verde y el PT, pero hizo una precisión: no lo haría como candidato.
La definición marca distancia respecto a la posibilidad que había planteado el Verde, que todavía analiza competir con candidato propio por la gubernatura, además de presentar abanderados para alcaldías y diputaciones locales. Salvatierra había sostenido que el partido cuenta con cuadros suficientes para contender sin Morena.
Fernández pide escuchar a Tatiana Clouthier
Mientras el Verde lo coloca como una alternativa para 2027, Fernández también fijó postura sobre la situación interna de Morena y pidió a la dirigencia nacional escuchar a Tatiana Clouthier, a quien calificó como una amiga y un “referente moral del movimiento”.
El senador consideró que Morena debería buscar un acercamiento con Clouthier y sentarse a dialogar con ella. “Cuando Tatiana habla hay que escucharla”, afirmó, al señalar que sus opiniones deben ser atendidas por la dirigencia y los integrantes del partido a nivel nacional.
Fernández, quien quedó fuera de la coordinación estatal de Morena que finalmente encabezará Clara Luz Flores, había llamado previamente a mantener la unidad y respetar el resultado del proceso interno. Ahora, ante la posibilidad de que el Verde compita por separado, su postura es regresar al Senado y mantener su respaldo al movimiento, sin asumir una candidatura por el PVEM.
Tatiana señaló el fin de semana que creará un movimiento para buscar salvar a Nuevo León tras la designación de Clara Luz.