Waldo Fernández rechaza al Partido Verde y descarta competir por Nuevo León en 2027

Sin embargo, Fernández respondió que agradece las expresiones del dirigente, aunque aseguró no tener mayor información sobre una eventual postulación.

“Le agradezco mucho sus expresiones, pero yo no tengo mayor información y ahorita mi ruta, pues es irme de vacaciones y regresar al Senado de la República”, dijo el legislador durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti.

¿Waldo Fernández buscará Gubernatura de Nuevo León?

Waldo Fernández también dejó claro que está dispuesto a continuar apoyando al movimiento y a quienes participaron con él durante el proceso interno, incluidos integrantes de Morena, el Verde y el PT, pero hizo una precisión: no lo haría como candidato.

La definición marca distancia respecto a la posibilidad que había planteado el Verde, que todavía analiza competir con candidato propio por la gubernatura, además de presentar abanderados para alcaldías y diputaciones locales. Salvatierra había sostenido que el partido cuenta con cuadros suficientes para contender sin Morena.

Waldo Fernández ya aceptó su derrota ante Clara Luz en el proceso interno de Morena. (Foto: Especial )





Fernández pide escuchar a Tatiana Clouthier

Mientras el Verde lo coloca como una alternativa para 2027, Fernández también fijó postura sobre la situación interna de Morena y pidió a la dirigencia nacional escuchar a Tatiana Clouthier, a quien calificó como una amiga y un “referente moral del movimiento”.

El senador consideró que Morena debería buscar un acercamiento con Clouthier y sentarse a dialogar con ella. “Cuando Tatiana habla hay que escucharla”, afirmó, al señalar que sus opiniones deben ser atendidas por la dirigencia y los integrantes del partido a nivel nacional.

Fernández, quien quedó fuera de la coordinación estatal de Morena que finalmente encabezará Clara Luz Flores, había llamado previamente a mantener la unidad y respetar el resultado del proceso interno. Ahora, ante la posibilidad de que el Verde compita por separado, su postura es regresar al Senado y mantener su respaldo al movimiento, sin asumir una candidatura por el PVEM.

Tatiana señaló el fin de semana que creará un movimiento para buscar salvar a Nuevo León tras la designación de Clara Luz.