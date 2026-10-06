Morena se alista rumbo a 2027 con cinco operadores: Monreal y Adán Augusto, entre los elegidos

Morenanombró a sus cinco coordinadores de circunscripciones rumbo a las elecciones de 2027, quienes, junto con la dirigencia del partido, encabezada por Ariadna Montiel, organizarán los trabajoselectorales en el país.
En junio del próximo año se realizarán las elecciones más grandes que ha tenido el país, pues se elegirán más de 19,000 cargos: 500 diputados federales, 17 gobernadores, 1,098 diputados locales y más de 18,000 presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
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La presidenta de Morena explicó que las cinco personas serán las encargadas de coordinar los trabajos para la elección de 2027 , además de reunirse con los políticos que se registraron para los diversos cargos que estarán en juego.
“¿Ellos qué hacen? Pues están hablando con todos, también nos ayudan en esta tarea de que hablamos con todos y nos ayuda mucho en darle seguimiento en las siguientes etapas (para la elección 2027). Nos ayudan mucho, porque tienen mucha experiencia”, declaró Montiel.
Primera circunscripción: Ricardo Monreal
La primera circunscripción, integrada por los estados del norte – Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora–, será coordinada por Ricardo Monreal, quien cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la política.
El coordinador de circunscripción proviene de una familia de políticos, pues sus hermanos e incluso sus hijos ya ocuparon cargos públicos. Su apellido es ampliamente conocido en Zacatecas, donde los Monreal han encabezado diversos cargos públicos.
Ricardo Monreal fue gobernador de Zacatecas y, en siete ocasiones, ha sido diputado o senador. Acumula más de 20 años como legislador y, en la mayoría de sus periodos, ha ocupado la coordinación del grupo parlamentario al que pertenece.
Además, militó en cinco partidos nacionales: PRI, PRD, PT, MC y Morena. Actualmente permanece en Morena, partido por el que ha buscado ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la presidencia del país, pero en ninguno de los dos procesos resultó elegido.
Segunda circunscripción: Alejandro Peña Villa
La segunda circunscripción será encabezada por el diputado federal Alejandro Peña Villa y está integrada por estados del noreste y centro-norte del país: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y Querétaro.
Peña Villa ha tenido una carrera relativamente corta en la política. Actualmente es diputado federal y anteriormente fue senador. También se desempeñó como operador político de Morena, al ocupar el cargo de secretario nacional de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
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Tercera circunscripción: Eduardo Castillo López
En la tercera circunscripción estará Eduardo Castillo López, quien coordinará el proceso electoral en los estados del sur y sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Castillo López solo ha militado en Morena, partido con el que ya obtuvo diversos cargos, como diputado local en Puebla y diputado federal, al representar el Distrito 14, con cabecera en Izúcar de Matamoros.
Su carrera política comenzó como coordinador del Programa Piso Digno de la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla.
Cuarta circunscripción: Adán Augusto López
La cuarta circunscripción estará a cargo de Adán Augusto López, quien actualmente es senador de la República. El legislador coordinará las elecciones en la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. De estas entidades, solo en dos se elegirán gobernadores.
López militó en dos partidos además de Morena: PRI y PRD, por lo que acumula más de 20 años de carrera política. Fue legislador en cuatro ocasiones, gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y aspirante presidencial.
Quinta circunscripción: Carlos Evangelista Aniceto
En la quinta circunscripción estará Carlos Evangelista Aniceto, quien coordinará los estados del centro-occidente: Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro. De estas entidades, en tres habrá elecciones para gobernador.
Actualmente es senador y cuenta con experiencia en este tipo de labores. Fue delegado en Puebla para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006. También fue integrante de la Secretaría Anticorrupción del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.