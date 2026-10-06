Morena se alista rumbo a 2027 con cinco operadores: Monreal y Adán Augusto, entre los elegidos

La presidenta de Morena explicó que las cinco personas serán las encargadas de coordinar los trabajos para la elección de 2027 , además de reunirse con los políticos que se registraron para los diversos cargos que estarán en juego.

“¿Ellos qué hacen? Pues están hablando con todos, también nos ayudan en esta tarea de que hablamos con todos y nos ayuda mucho en darle seguimiento en las siguientes etapas (para la elección 2027). Nos ayudan mucho, porque tienen mucha experiencia”, declaró Montiel.

Primera circunscripción: Ricardo Monreal

La primera circunscripción, integrada por los estados del norte – Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora–, será coordinada por Ricardo Monreal, quien cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la política.

El coordinador de circunscripción proviene de una familia de políticos, pues sus hermanos e incluso sus hijos ya ocuparon cargos públicos. Su apellido es ampliamente conocido en Zacatecas, donde los Monreal han encabezado diversos cargos públicos.

Ricardo Monreal fue gobernador de Zacatecas y, en siete ocasiones, ha sido diputado o senador. Acumula más de 20 años como legislador y, en la mayoría de sus periodos, ha ocupado la coordinación del grupo parlamentario al que pertenece.

Además, militó en cinco partidos nacionales: PRI, PRD, PT, MC y Morena. Actualmente permanece en Morena, partido por el que ha buscado ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la presidencia del país, pero en ninguno de los dos procesos resultó elegido.

Diputado Ricardo Monreal coordinará la primera circunscripción electoral del país. (Cuartoscuro/Diego Alvarez Esquivel)

Segunda circunscripción: Alejandro Peña Villa

La segunda circunscripción será encabezada por el diputado federal Alejandro Peña Villa y está integrada por estados del noreste y centro-norte del país: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y Querétaro.

Peña Villa ha tenido una carrera relativamente corta en la política. Actualmente es diputado federal y anteriormente fue senador. También se desempeñó como operador político de Morena, al ocupar el cargo de secretario nacional de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

