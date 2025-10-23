México investiga a empresarios de EU por huachicol fiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que empresarios de Estados Unidos están siendo investigados por contrabando de combustibles desde ese país, un millonario negocio que involucra también a altos mandos de la marina mexicana.

Este caso de tráfico de gasolinas y diésel, conocido en México como "huachicol fiscal", fue desvelado el mes pasado por las autoridades tras la detención de un vicealmirante, cinco marinos, además de exfuncionarios de aduana y empresarios que conformaban una red criminal, vinculada también al robo de estos productos en el país.