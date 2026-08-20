¿Quién es Fernando Farías Laguna? El contraalmirante señalado por encabezar red de huachicol fiscal

A lo largo de su trayectoria también fue director de Distribución y Planillas de la Dirección General Adjunta de Control de Personal, comandante de la Sexta Flotilla y subinspector Técnico de la Tercera Región Naval.

Su carrera dentro de la Marina lo llevó a desempeñarse en distintas áreas de la estructura de la dependencia antes de quedar relacionado con la investigación federal por el llamado huachicol fiscal.

Farías Laguna también es sobrino de José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Fernando Farías Laguna formó parte de la Secretaría de Marina. (Foto: Especial )

Su nombre apareció en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustibles a través de aduanas y puertos mexicanos. En la misma investigación figura su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra detenido.

De acuerdo con la FGR, la estructura identificada como “Los Primos” presuntamente utilizaba documentación aduanera para declarar los combustibles como otros productos y evadir el pago de impuestos.

La dependencia sostiene que Farías Laguna habría tenido un papel de liderazgo dentro de esta operación y que la organización formaba parte de una red más amplia en la que participaron empresarios y servidores públicos. En el marco de la investigación, autoridades han detenido a otras 15 personas.