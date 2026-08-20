Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

¿Quién es Fernando Farías Laguna? El contraalmirante señalado por encabezar red de huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna, exmando de la Semar y sobrino de Rafael Ojeda Durán, es acusado de utilizar documentación aduanera para declarar los combustibles como otros productos y evadir el pago de impuestos.
jue 20 agosto 2026 05:15 PM
Añadir Expansión Política en Google
¿Quién es Fernando Farías Laguna y qué hizo el contralmirante de la Semar acusado de huachicol fiscal?
Fernando Farías Laguna enfrentará a la justicia mexicana junto a su hermano. (Fotos: Especiales )

Fernando Farías Laguna es un contraalmirante en retiro de la Secretaría de Marina (Semar) que desarrolló buena parte de su carrera en áreas estratégicas de la institución, entre ellas inteligencia, control interno y operaciones navales.

Antes de ser acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, ocupó cargos como director de Prevención, Coordinación e Investigaciones de la Inspección y Contraloría General de Marina, además de subdirector de Enlace Protocolario del Sistema de Inteligencia de la Unidad de Inteligencia Naval.

Publicidad

A lo largo de su trayectoria también fue director de Distribución y Planillas de la Dirección General Adjunta de Control de Personal, comandante de la Sexta Flotilla y subinspector Técnico de la Tercera Región Naval.

Su carrera dentro de la Marina lo llevó a desempeñarse en distintas áreas de la estructura de la dependencia antes de quedar relacionado con la investigación federal por el llamado huachicol fiscal.

Farías Laguna también es sobrino de José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Mañanera Informe Seguridad
Fernando Farías Laguna formó parte de la Secretaría de Marina. (Foto: Especial )

Su nombre apareció en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustibles a través de aduanas y puertos mexicanos. En la misma investigación figura su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra detenido.

De acuerdo con la FGR, la estructura identificada como “Los Primos” presuntamente utilizaba documentación aduanera para declarar los combustibles como otros productos y evadir el pago de impuestos.

La dependencia sostiene que Farías Laguna habría tenido un papel de liderazgo dentro de esta operación y que la organización formaba parte de una red más amplia en la que participaron empresarios y servidores públicos. En el marco de la investigación, autoridades han detenido a otras 15 personas.

Publicidad

El caso también quedó relacionado con el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien antes de ser asesinado había denunciado presuntas irregularidades cometidas por mandos de la Marina en torno al ingreso ilegal de combustibles.

Según documentos y un audio difundido públicamente, Guerrero Alcántar informó al entonces secretario Rafael Ojeda Durán sobre la presunta participación de sus sobrinos en la trama de huachicol fiscal.

Guerrero Alcántar fue asesinado a tiros el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, semanas después de haber sido removido de la Dirección General de Recaudación de la Agencia Nacional de Aduanas y enviado a la Décima Sexta Región Naval, en Chiapas.

La FGR investiga si elementos de la Marina tuvieron alguna participación en el homicidio, de acuerdo con documentos de la propia investigación.

En cuanto a Farías Laguna, la FGR obtuvo una orden de aprehensión en su contra por delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones vinculadas con hidrocarburos.

El exmando naval salió de México y fue localizado en Argentina, donde fue detenido en abril de 2026. Para ingresar a ese país habría utilizado el nombre de Luis Lemus Ramos, con documentación que lo identificaba como ciudadano guatemalteco.

Después de varios meses detenido en Argentina, las autoridades de ambos países concretaron su traslado a México. La FGR informó este 20 de agosto de 2026 que Farías Laguna ya era trasladado al país, en un operativo en el que participaron la Semar, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Su regreso a México representa un nuevo capítulo en la investigación sobre el huachicol fiscal, una trama que ha involucrado a integrantes de la Marina, empresarios y otros presuntos operadores.

El caso ha puesto bajo escrutinio a la institución que durante años fue presentada como una de las corporaciones de seguridad con mayor reputación en el combate a la corrupción y el crimen organizado.

Publicidad

Tags

Secretaría de Marina huachicoleros huachicoleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad