Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Cuatro marinos fueron dados de baja y están detenidos por huachicol fiscal, informa la Semar

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, explicó que, según las normativas vigentes, cuando un marino no es capaz de desempeñar sus funciones, se procede a su baja del servicio.
jue 22 enero 2026 11:00 AM
marina-huachicol-fiscal.jpeg
El titular de Marina, Raymundo Pedro Morales, explicó que los marinos enfrentan su proceso legal. (Foto: Presidencia de México.)

El secretario de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que, en relación con el caso de huachicol fiscal, cuatro miembros de la institución fueron dados de baja y se encuentran detenidos.

“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal”, explicó.

Publicidad

En septiembre de 2025, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 14 personas que estaban involucradas en un caso de huachicol fiscal, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

Los hermanos Farías se mantuvieron activos en la institución a pesar de contar con órdenes de aprehensión, sin embargo, ya fueron dados de baja. Los exintegrantes de la Marina son señalados de participar en un esquema de tráfico de hidrocarburos que procedían de Estados Unidos.

Te puede interesar:

Menos de 30 agentes controlaron durante años el contrabando de combustibles en México y la red detrás sigue activa
México

Marina, de ser la mejor evaluada a envuelta en huachicol; "no es incorruptible"

En la conferencia matutina de este jueves, el secretario de Marina detalló que los marinos tenían un plazo de 15 días para presentar sus procesos de revisión en relación con su baja, y que, en el caso de algunos de ellos, ya transcurrió ese tiempo.

“Tienen 15 días para poner sus recursos de revisión, Algunos ya se cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen”, comentó.

Publicidad

El caso de huachicol fiscal fue uno de los golpes más fuertes que ha recibido la Marina, una institución que por años fue considerada como "incorruptible".

En el discurso del desfile del 16 de septiembre, el titular de la Marina reconoció que fue duro aceptar que dentro de la institución hubo actos reprobables, no obstante, afirmó que decidieron ponerlos ante la ley para evitar que se enquistaran en su estructura.

"Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la consciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante: en la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la Transformación", comentó entonces Raymundo Pedro Morales.

Te puede interesar:

Sheinbaum: denuncia de exsecretario de Marina ayudó a detectar red de huachicol
presidencia

Sheinbaum: denuncia de exsecretario de Marina ayudó a detectar red de huachicol

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Secretaría de Marina huachicoleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad