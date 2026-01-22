Cuatro marinos fueron dados de baja y están detenidos por huachicol fiscal, informa la Semar

En septiembre de 2025, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 14 personas que estaban involucradas en un caso de huachicol fiscal, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

Los hermanos Farías se mantuvieron activos en la institución a pesar de contar con órdenes de aprehensión, sin embargo, ya fueron dados de baja. Los exintegrantes de la Marina son señalados de participar en un esquema de tráfico de hidrocarburos que procedían de Estados Unidos.

En la conferencia matutina de este jueves, el secretario de Marina detalló que los marinos tenían un plazo de 15 días para presentar sus procesos de revisión en relación con su baja, y que, en el caso de algunos de ellos, ya transcurrió ese tiempo.

“Tienen 15 días para poner sus recursos de revisión, Algunos ya se cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen”, comentó.