La buena reputación de la Marina está en entredicho por caso de huachicol fiscal: "no es incorruptible"

“Es una situación grave. La Marina, no solamente en la percepción de la ciudadanía, gozaba de confianza como interlocutor en materia de inteligencia y de seguridad para el propio gobierno estadounidense”, sostiene el también columnista de Expansión Política.

Por sexenios, la Marina construyó una imagen de institución intachable, además de ser aliada estratégica en la lucha contra el crimen organizado.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se le dio más poder, presupuesto y facultades, como el control y vigilancia de las aduanas. El objetivo era frenar la corrupción, el contrabando y el tráfico de drogas.

“Hemos tomado esa decisión por el manejo del puerto, por el mal manejo, la mala administración de puertos, la corrupción, el contrabando, la introducción de droga a territorio nacional por estos puertos”, explicó López Obrador el 17 de julio de 2020.

Sin embargo, fue esa nueva responsabilidad la que puso en evidencia una posible colusión de mandos y elementos de la Marina en una red de tráfico de combustible en la que también participaban funcionarios, agentes aduanales, exportadores, importadores, distribuidores y empresarios gasolineros.

El domingo 7 de septiembre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de 14 integrantes de una red ligada a tráfico de hidrocarburos, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y otros marinos en activo.

El anuncio cimbró a la institución encargada de los mares y puertos, y por eso antes de explicar cómo operaba la red, el encargado de la seguridad salió en defensa de la Secretaría de Marina.

“Primero que nada, reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación, y aprovecho también, para destacar la labor importante que desempeñó el Almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos, no representa el actuar de esta honorable institución”, dijo Harfuch al arranque de su mensaje.

El domingo 7 de septiembre el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó de la detención de 14 personas involucradas en la red de huachicol. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.)

De acuerdo con datos de la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, publicada en junio de 2025, el 87.5% de la población considera efectivo o muy efectivo el desempeño de la Marina en las labores de prevención y combate a la delincuencia.

Esto la ubica como la institución de seguridad con mayor confianza ciudadana entre la población adulta, por encima de la Fuerza Aérea (84.0%), el Ejército (83.1%) y la Guardia Nacional (72.5%).

La Marina, en colaboración con agencias mexicanas y estadounidenses, coordinó detenciones relevantes como las de Rafael Caro Quintero y Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de "neutralizar" a Arturo Beltrán Leyva, alias “El jefe de jefes”, líder y fundador del grupo delictivo “Los Beltrán Leyva”.

“(Llevó a cabo) muchos de los grandes golpes que se dieron al narcotráfico en el pasado (por su) operación táctica-estratégica, ha generado buenos golpes, era el interlocutor perfecto”, observa Alberto Guerrero.

En un live para Expansión Política, José Reveles, periodista especializado en temas de seguridad, explicó por qué Estados Unidos ve en la Marina a un aliado confiable y no a la Defensa Nacional.

“Desde hace muchos años la Marina ha sido la institución preferida, consentida, confiable de los Estados Unidos para operaciones de grande envergadura. El primer caso importante fue la ubicación y liquidación de Arturo Beltrán Leyva en unos condominios en Cuernavaca, eso lo hizo la Marina Armada, y no lo hizo el Ejército porque los papeles de WikiLeaks habían expresado que el Ejercito mexicano le tenían aversión al riesgo, por tanto preferían confiar, darle toda la información a la Marina Armada”, dijo.