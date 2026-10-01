La población de México y de América Latina y el Caribe está envejeciendo a gran velocidad . Mientras en Europa duplicar la proporción de adultos mayores tomó alrededor de 60 años, en la región, este proceso ocurrirá en apenas 25 años, de acuerdo con el informe Panorama de la Salud 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El dilema de los hogares mexicanos: la población mayor se dispara y los cuidadores profesionales no alcanzan
El documento estima que la población de 65 años o más pasará de 9% a 18.1% para 2050. La rapidez de esta transición demográfica deja a los países de la región con poco margen para adaptar sus sistemas de salud, infraestructura y esquemas de financiamiento a una población que demandará más atención médica y cuidados de largo plazo.
En México, el desafío se combina con un gasto en salud equivalente a 6.1% del PIB, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (6.5%) y de la OCDE (9.3%), a lo que se suma la escasez de personal médico y cuidadores profesionales y las dificultades para atender enfermedades crónicas.
Este escenario puede aumentar la dependencia de los adultos mayores y trasladar una mayor presión hacia las familias, los servicios de salud y las finanzas públicas. Por ello, especialistas en salud pública advierten que el país debe anticiparse a las necesidades que plantea la estructura demográfica proyectada para 2050.
“El reto aquí en México no solo es tener más médicos o más hospitales, sino preguntarnos quién va a cuidar a las personas mayores cuando exista esa alta demanda, quién va a cuidar a los pacientes que estén en su casa y no puedan salir, y dónde van a terminar cayendo estos costos”, señala Sonia López, especialista en Medicina Preventiva.
Escasez de personal médico
Uno de los desafíos estructurales más complejos para los sistemas de atención médica en América Latina y el Caribe que plantea la OCDE es la escasez de personal de salud. México cuenta con 2.5 y 2.6 médicos por cada 1,000 habitantes, pero el promedio de la OCDE es de 3.6.
Respecto a personal de enfermería, el balance es aún peor. Por cada 1,000 habitantes, el promedio de México es de 3, el de América Latina y el Caribe de 3.9 y el de la OCDE de 10.3.
De esta forma, de acuerdo con la doctora López Álvarez, se perpetúa en el sistema de salud mexicano un círculo vicioso, la falta de personal actual repercute en la calidad del servicio y esa calidad impacta en la prevención y también en el manejo de enfermedades crónicas.
“Estamos envejeciendo, pero tenemos otros problemas que no hemos logrado resolver. Nuestro sistema de atención primaria y nuestro manejo de prevención es muy pobre. La OCDE señala la necesidad de ampliar la cobertura, pero también la urgencia de mejorar la calidad de servicios y la capacidad de respuesta”, expone.
El problema de México, explica, es que no se va a enfrentar al envejecimiento desde cero, sino sobre un sistema que todavía arrastra muchas brechas estructurales.
“Nuestro sistema sigue muy enfocado en la medicina curativa. No hemos logrado migrar al abordaje preventivo, pero como vamos a hacerlo si no tenemos el personal que pueda voltear hacia allá”.
Cuidadores sin especialidad ni salario
El reporte de la OCDE también alerta que actualmente la atención de personas dependientes recae masivamente en 25 millones de cuidadores no remunerados en América Latina y el Caribe, que 60% de ese total son mujeres, y que apenas 3 millones de cuidadores reciben una paga por su trabajo.
Otro dato que proporciona es que entre el personal remunerado, predomina personal de trabajo doméstico sin formación en cuidados sanitarios (el 37% de las personas que cuidan y reciben una paga no tiene formación y 16% depende del autoaprendizaje).
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En México, más del 50% de los cuidadores remunerados de adultos mayores carece de formación técnica, lo que a criterio de los expertos es una consecuencia de la desatención de las instituciones. “La familia en nuestro país es la cuidadora primaria, porque el Estado tiene una deficiencia para el cuidado de la tercera edad", refiere Carlos Magis, investigador asociado del Instituto Nacional de Salud Pública.
Los cambios en la estructura demográfica nos están empujando a un escenario en el que vemos a adultos mayores cuidando a otros adultos mayores”.
Sin embargo, la falta de profesionalización también implica consecuencias para la salud del adulto mayor. “Una capacitación insuficiente puede favorecer complicaciones como problemas de movilidad, infecciones o el reconocimiento tardío del deterioro”, apunta López Álvarez, quien ha trabajado como asesora de la Organización Panamericana de la Salud.
La doctora acota que no es culpa de la familia y que el Estado debe asumir en este caso, cuando menos la profesionalización de los cuidadores, de modo que si no los va a proveer, sea capaz de capacitar a quienes asumen ese rol en los hogares.
El informe de la OCDE estima que para 2050, en América Latina y el Caribe se necesitarían alrededor de unos 60.5 millones de cuidadores informales que atendieran a la población dependiente.
Las soluciones que ya no pueden tardar
América Latina y el Caribe necesitan empezar a proyectar la Atención Médica de Largo Plazo en sus finanzas. Actualmente, el gasto público destinado a servicios de esta clase representa en promedio menos del 1% del gasto sanitario corriente, frente al 14% de la OCDE.
“Ante la ausencia o limitación de servicios institucionales o de atención domiciliaria pública, los cuidadores informales asumen la responsabilidad que los sistemas de salud y protección social no logran cubrir”, detalla el documento.
No obstante, para los especialistas en materia de salud México está a tiempo de tomar medidas. “Llega tarde, pero todavía podemos hacer algo. No hay que esperar a llegar al 2050 con la demanda de la población envejecida y que nos obliguen a reaccionar”, admite Sonia López.
La también profesora de epidemiología subraya que México debe crear una fuerza laboral de cuidados, porque se van a necesitar profesionistas que sepan tratar pacientes con demencia, con problemas cognitivos, de movilidad, expertos en prevención de infecciones y cuidados paliativos.
Magis Rodríguez reconoce que la consolidación del sistema nacional de cuidados debe ser una prioridad, esa agenda que el Congreso retoma y que sube la discusión pública, pero que no con la “seriedad suficiente”.
Además, llama a ampliar los lugares de la especialización de geriatría, pensando en que actualmente siguen concentrados en pediatría. “Seguimos teniendo una razón de 4.5 plazas de pediatría por 1 de geriatría en el ingreso de los aspirantes a las residencias médicas. No podemos obligarlos a estudiar algo que no quieren, pero podemos mostrar dónde está la oferta del mañana”, apunta la experta.