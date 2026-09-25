Roberto Velasco en la ONU: “La paz no se decreta ni se impone, se construye con justicia social”

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Velasco explicó que la cooperación se basa en cuatro ejes: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.

El canciller afirmó que los avances en materia de seguridad distinguen a México frente al mundo.

“La paz no se decreta ni se impone, se construye con justicia social”, dijo.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio de homicidios diarios disminuyó en 53% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026 bajó 53% al pasar de 86.9 víctimas por día a 40.8.

El canciller omitió hablar sobre las declaraciones del presidente Donald Trump, quien esta semana aseguró en su discurso en la ONU que México es el epicentro de los cárteles.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum reviró que ella podría decir que es difícil vivir cerca de un país consumidor de drogas y productor de armas, pero que no lo haría por la "buena relación" con Estados Unidos.

Solución pacífica a conflictos

Frente a los conflictos internacionales en curso, el canciller dijo que la postura de México es que el derecho internacional prevalezca sobre la fuerza y por que se proteja a las poblaciones civiles.

"La integridad territorial de las naciones debe ser respetada y toda controversia debe encontrar cauce en el diálogo, la negociación y la paz", recordó.