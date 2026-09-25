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México

Roberto Velasco en la ONU: “La paz no se decreta ni se impone, se construye con justicia social”

El secretario de Relaciones Exteriores afirmó que la estrategia de seguridad de México se fortalece de la cooperación internacional. Manifestó que es tiempo de mujeres en la ONU.
vie 25 septiembre 2026 07:22 PM
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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, en tribuna de la ONU.
El canciller Roberto Velasco sostuvo que la estrategia de seguridad se basa en la cooperación internacional. (Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores)

Ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, resaltó la disminución de más de 50% de homicidios dolosos como parte de la estrategia de seguridad, la cual se fortalece de la cooperación internacional, pero con respeto a la soberanía.

“En tan solo 22 meses, a julio de 2026, los homicidios dolosos se han reducido alrededor del 51%. Es el resultado de una estrategia nacional de seguridad que se fortalece mediante la cooperación internacional frente a retos compartidos”, expuso.

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En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Velasco explicó que la cooperación se basa en cuatro ejes: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.

El canciller afirmó que los avances en materia de seguridad distinguen a México frente al mundo.

“La paz no se decreta ni se impone, se construye con justicia social”, dijo.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio de homicidios diarios disminuyó en 53% entre septiembre de 2024 y agosto de 2026 bajó 53% al pasar de 86.9 víctimas por día a 40.8.

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Solución pacífica a conflictos

Frente a los conflictos internacionales en curso, el canciller dijo que la postura de México es que el derecho internacional prevalezca sobre la fuerza y por que se proteja a las poblaciones civiles.

"La integridad territorial de las naciones debe ser respetada y toda controversia debe encontrar cauce en el diálogo, la negociación y la paz", recordó.

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Sobre Cuba, el canciller manifestó que México mantendrá la ayuda humanitaria a la isla. Ello a pesar de que desde Estados Unidos hubo críticas por el apoyo al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

"Seguiremos enviando ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes de su población porque la fraternidad entre nuestros pueblos no depende de coyuntura y de misma solidaridad nos llama a sumar esfuerzos para cerrar brechas regionales sobre la base del diálogo y la concertación", planteó.

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El secretario manifestó que la ONU tiene un gran reto: renovarse y hacer valer los fundamentos que le dieron origen.

"Renovarse en el cumplimiento de su mandato fundacional para preservar a la humanidad, proteger los derechos humanos, mejorar la situación de millones de personas vulnerables y asegurar la vigencia del derecho internacional", indicó.

Y ante la renovación de la Secretaría General, manifestó el apoyo porque llegue una mujer. "México lo sostiene con claridad: también en las Naciones Unidas es tiempo de mujeres", comentó.

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Secretaría de Relaciones Exteriores Roberto Velasco Estados Organización de las Naciones Unidas

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