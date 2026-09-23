Sheinbaum revira a Trump tras acusación sobre cárteles: EU consume y produce armas

En su participación durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Donald Trump se pronunció porque México recupere territorio que hoy está bajo dominio de los cárteles de la droga, entre ellos, ocho que su gobierno designó como Organizaciones Extranjeras Terroristas (OTEs).

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2,000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”, dijo Trump ante más 80 jefes de Estado reunidos en Estados Unidos.

En su conferencia matutina, la presidenta optó por destacar la relación que tiene con Estados Unidos y su presidente en materia de seguridad pública.

"Tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando", indicó.



Muestra de esa cooperación, resaltó, fue el operativo que se implementó de forma espejo contra los drones que utilizan integrantes del crimen organizado en la frontera compartida con Estados Unidos y que permitió en los últimos días el derribo de cinco artefactos.

La presidenta también pidió comprender las declaraciones de su homólogo a partir de que hay un proceso electoral en marcha en ese país mediante el que en noviembre se votará para renovar la Cámara de Representantes.

"Como esa hay otras actividades que tenemos conjuntas, pero siempre con nuestros cuatro principios de defensa de la soberanía, la territorialidad, de respeto mutuo y de confianza mutua. Y hasta ahora vamos avanzando muy bien", destacó.