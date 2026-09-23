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Sheinbaum revira a Trump tras acusación sobre cárteles: EU consume y produce armas

La presidenta aseguró que su gobierno mantiene una buena relación con Estados Unidos, país con el que se trabaja de manera coordinada, pero con respeto a la soberanía nacional.
mié 23 septiembre 2026 10:39 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy, 23 de septiembre de 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy, 23 de septiembre de 2026. (Foto: Presidencia de México)

Tras los señalamientos del presidente Donald Trump respecto a que México es el epicentro de los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que ella podría decir que es difícil vivir cerca de un país consumidor de drogas y productor de armas. Sin embargo, optó por resaltar la "buena relación" con Estados Unidos.

"Yo podría decir: 'Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas', o podría decir: 'Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas', pero no lo voy a decir", declaró este miércoles.

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En su participación durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Donald Trump se pronunció porque México recupere territorio que hoy está bajo dominio de los cárteles de la droga, entre ellos, ocho que su gobierno designó como Organizaciones Extranjeras Terroristas (OTEs).

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2,000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”, dijo Trump ante más 80 jefes de Estado reunidos en Estados Unidos.

En su conferencia matutina, la presidenta optó por destacar la relación que tiene con Estados Unidos y su presidente en materia de seguridad pública.

"Tenemos buena relación con el presidente Trump y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando", indicó.

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Muestra de esa cooperación, resaltó, fue el operativo que se implementó de forma espejo contra los drones que utilizan integrantes del crimen organizado en la frontera compartida con Estados Unidos y que permitió en los últimos días el derribo de cinco artefactos.

La presidenta también pidió comprender las declaraciones de su homólogo a partir de que hay un proceso electoral en marcha en ese país mediante el que en noviembre se votará para renovar la Cámara de Representantes.

"Como esa hay otras actividades que tenemos conjuntas, pero siempre con nuestros cuatro principios de defensa de la soberanía, la territorialidad, de respeto mutuo y de confianza mutua. Y hasta ahora vamos avanzando muy bien", destacó.

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Confirma viaje a China

La presidenta explicó que decidió no acudir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, como tampoco lo hizo el año anterior. Sin embargo, sí viajará en noviembre próximo a China para participar en la Cumbre de la APEC .

"Hay momentos donde uno decide ir o no ir. Consideré que no era un momento para asistir a la asamblea. Tampoco fui el año pasado. Voy a ir en noviembre a la APEC. Ahí sí. Porque la APEC la recibe México en el 2028. Entonces vamos a recibir", explicó.

Bajo el lema "Construyendo una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos", China será anfitrión de la APEC en la que se reunirán 21 economías miembros para promover la cooperación económica, el comercio y la prosperidad compartida.

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