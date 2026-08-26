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México

Marco Rubio exige a México "medidas decisivas" contra los cárteles de la droga y la migración irregular

En una reunión con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, el canciller mexicano Roberto Velasco también demandó respeto a los connacionales que viven en ese país.
mié 26 agosto 2026 01:46 PM
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Roberto Velasco, comparecen brevemente y se saludan ante la prensa tras sostener una reunión en Washington el 26 de agosto de 2026.
Tras sostener una reunión en Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (derecha), y el canciller mexicano, Roberto Velasco, comparecieron brevemente ante la prensa. (Foto: Kent Nishimura/AFP)

Para Estados Unidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha logrado contener por completo la migración irregular y el tráfico de fentanilo, a pesar de la colaboración de las autoridades nacionales. Por eso, Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, demandó a México implementar acciones contundentes en materia de seguridad.

La solicitud la deslizó este miércoles en una reunión con el canciller mexicano Roberto Velasco. Durante el encuentro en Washington, Rubio se centró en el trabajo para desmantelar a los cárteles de la droga.

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"El secretario Rubio ha instado a adoptar medidas decisivas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos, así como para desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras y los cárteles y privarlos de armas", informó el Departamento de Estado en un comunicado .

Por separado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que en la reunión se destacaron "los importantes avances" en el combate al tráfico de drogas y de armas y a la delincuencia organizada transnacional.

"El secretario Velasco reiteró la importancia de continuar trabajando con base en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación", informó la dependencia.

Además, Velasco dio continuidad al diálogo sobre la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas durante los procesos migratorios de aquel país.

Esta reunión ocurrió después de que México interpusiera 21 denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de al menos 17 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La SRE inició esa batalla jurídica ante la falta de respuesta de las autoridades estadounidenses a sus notas diplomáticas y solicitudes de respeto a los mexicanos.

El encuentro se desarrolló también mientras Estados Unidos intensifica las presiones para intervenir en otros países bajo la bandera del combate al narcotráfico, acciones que México rechaza, y en medio de las tensiones comerciales por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Las autoridades nacionales, por su parte, consideran que han dado resultados: han detenido a varios líderes de grupos criminales, incluida la captura en enero y posterior abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias " El Mencho ", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Era uno de los narcotraficantes más buscados. También han enviado a Estados Unidos a 92 presos considerados de "alta peligrosidad".

En la frontera norte, además, disminuyó el flujo migratorio irregular. Entre enero y junio de 2026, México registró 21,227 detenciones de migrantes sin documentos. Se trata de una reducción de 83% respecto al mismo periodo de 2025.

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