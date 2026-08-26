Marco Rubio exige a México "medidas decisivas" contra los cárteles de la droga y la migración irregular

"El secretario Rubio ha instado a adoptar medidas decisivas para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos, así como para desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras y los cárteles y privarlos de armas", informó el Departamento de Estado en un comunicado .

Por separado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que en la reunión se destacaron "los importantes avances" en el combate al tráfico de drogas y de armas y a la delincuencia organizada transnacional.

"El secretario Velasco reiteró la importancia de continuar trabajando con base en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación", informó la dependencia.

COMUNICADO. "Reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio".https://t.co/w6bDajqdg2 pic.twitter.com/JEr0bFMdjR — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 26, 2026

Además, Velasco dio continuidad al diálogo sobre la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas durante los procesos migratorios de aquel país.

Esta reunión ocurrió después de que México interpusiera 21 denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de al menos 17 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La SRE inició esa batalla jurídica ante la falta de respuesta de las autoridades estadounidenses a sus notas diplomáticas y solicitudes de respeto a los mexicanos.

El encuentro se desarrolló también mientras Estados Unidos intensifica las presiones para intervenir en otros países bajo la bandera del combate al narcotráfico, acciones que México rechaza, y en medio de las tensiones comerciales por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).