Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Donald Trump acusa a México de ser el “epicentro" de la violencia de los cárteles ante la ONU

El presidente de EU expresó ante la Asamblea General de la ONU que es inaceptable que su país comparta una frontera de 2,000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos.
mar 22 septiembre 2026 10:00 AM
Añadir Expansión Política en Google
Donald Trump, presidente de EU, hablando ante la Asamblea General de la ONU.
Este martes, el presidente de EU participó en el 81 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU. (Foto: Captura de pantalla)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a México en el centro de sus críticas por el narcotráfico al señalar al país como el “epicentro” de la violencia de los cárteles.

Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump sostuvo que EU no puede aceptar que exista una frontera con un territorio que, afirmó, se encuentra bajo control del narcotráfico.

Publicidad

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles, desafortunadamente. Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2,000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por eso, México debe recuperar el control de su territorio de los enemigos de la humanidad", dijo Trump.

Trump también sostuvo que los cárteles representan una amenaza para EU y para el hemisferio occidental, por lo que afirmó, su gobierno ha emprendido acciones contra organizaciones criminales, logrando reducir el flujo de drogas por vía marítima.

El presidente de EU acusó también que los cárteles mexicanos “están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos” en el hemisferio, por lo que afirmó que México debe recuperar el control de su territorio frente a estas organizaciones.

“México tiene que recuperar el control de su suelo de los enemigos de la humanidad”, dijo Trump durante su intervención.

Lee más:

Imágenes de lobos mexicanos con una bandera de Estados Unidos.
México

El lobo mexicano se salvó de la extinción, pero ahora enfrenta una amenaza llamada Trump


El presidente estadounidense aseguró además que su administración ha realizado cientos de ataques contra embarcaciones vinculadas con el tráfico de drogas, y que aseguró han permitido reducir hasta 97% el flujo de drogas que llega por vía marítima.

Pese a sus críticas, Trump afirmó que mantiene una “muy buena relación” con el gobierno mexicano.

“Hemos logrado grandes avances, grandes avances con México”, sostuvo, al señalar que ambos gobiernos comparten el interés de combatir a los cárteles.

En marzo, Trump también señaló que México era el “epicentro” de la violencia de los cárteles durante la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami, donde anunció una coalición internacional para combatir a estas organizaciones.

Publicidad

En esa ocasión, el mandatario estadounidense afirmó que los cárteles mexicanos eran responsables de una parte importante de la violencia y el caos en el hemisferio y sostuvo que EU utilizaría los recursos necesarios para proteger a su población.

La Casa Blanca posteriormente estableció como objetivo coordinar con países aliados acciones para reducir el control territorial, el financiamiento y los recursos de las organizaciones criminales.

Te puede interesar:

aranceles-o-groenlandia-trump-pone-a-europa-contra-la-pared
Internacional

Donald Trump transforma la relación de EU con Latinoamérica en su primer año en el poder

La presión de Washington se ha mantenido en las últimas semanas. El 15 de septiembre, Trump envió al Congreso estadounidense la denominada “Major’s List”, que identifica a países considerados por su gobierno como fuentes o rutas de tránsito de drogas ilícitas hacia EU.

Publicidad

En ese documento, la administración estadounidense reconoció los esfuerzos de México contra los cárteles, aunque mantuvo la exigencia de mayores acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La seguridad y el combate al narcotráfico es así en uno de los principales puntos de tensión de la relación bilateral, particularmente ante las reiteradas declaraciones de Trump sobre la posibilidad de ampliar las acciones estadounidenses contra los cárteles.

Tags

Donald Trump Narcotráfico Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad