Donald Trump acusa a México de ser el “epicentro" de la violencia de los cárteles ante la ONU

“México es el epicentro de la violencia de los cárteles, desafortunadamente. Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2,000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos. Por eso, México debe recuperar el control de su territorio de los enemigos de la humanidad", dijo Trump.

Trump también sostuvo que los cárteles representan una amenaza para EU y para el hemisferio occidental, por lo que afirmó, su gobierno ha emprendido acciones contra organizaciones criminales, logrando reducir el flujo de drogas por vía marítima.

El presidente de EU acusó también que los cárteles mexicanos “están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos” en el hemisferio, por lo que afirmó que México debe recuperar el control de su territorio frente a estas organizaciones.

“México tiene que recuperar el control de su suelo de los enemigos de la humanidad”, dijo Trump durante su intervención.



El presidente estadounidense aseguró además que su administración ha realizado cientos de ataques contra embarcaciones vinculadas con el tráfico de drogas, y que aseguró han permitido reducir hasta 97% el flujo de drogas que llega por vía marítima.

Pese a sus críticas, Trump afirmó que mantiene una “muy buena relación” con el gobierno mexicano.

“Hemos logrado grandes avances, grandes avances con México”, sostuvo, al señalar que ambos gobiernos comparten el interés de combatir a los cárteles.

En marzo, Trump también señaló que México era el “epicentro” de la violencia de los cárteles durante la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami, donde anunció una coalición internacional para combatir a estas organizaciones.