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Sheinbaum y Trump conversan vía telefónica sobre acuerdo comercial: "Vamos avanzando"

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que están cerca de concretar un acuerdo comercial, pero que informará hasta que sea un hecho.
vie 18 septiembre 2026 09:04 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump durante un acto público.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que suman 22 llamadas con su homólogo Donald Trump. (Fotos: Presidencia de la República y Casa Blanca.)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el pasado miércoles sostuvo una nueva llamada vía telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con quien está cerca de concretar un acuerdo comercial.

"Vamos avanzando en los temas comerciales. No podemos dar todavía una resolución o una información, un anuncio, ya formal, pero sí puedo decirles es que vamos avanzando, va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros", detalló este viernes en su conferencia de prensa.

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Sheinbaum explicó que en algunas ocasiones sostiene vía telefónica conversaciones con su homólogo Donald Trump, pero no siempre informa sobre ellas.

La última llamada que realizaron ambos jefes de Estado se registró este miércoles previo al arranque de una nueva ronda de conversaciones formales sobre el T-MEC.

Aunque no dio detalles del posible acuerdo entre México y Estados Unidos, la presidenta calificó de buena la conversación.

"Fue muy buena la llamada. Llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final, pues no podríamos darlo a conocer. Pero fue una muy buena llamada porque estuvo presente conmigo el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la conversación" indicó.

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La presidenta manifestó su optimismo porque se mantenga el acuerdo comercial entre los tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

"Nosotros esperamos que de todas maneras se pueda seguir manteniendo el acuerdo comercial con América del Norte", indicó.

Sin embargo, reconoció al primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien dijo, no ha logrado un acuerdo con Estados Unidos.

"Respetamos mucho al primer ministro Carney, sabemos que está buscando las mejores condiciones para su país. En nuestro caso, tenemos conversaciones con Estados Unidos y esperamos poder llegar a un acuerdo en donde nosotros lo que estamos pidiendo es una disminución en los aranceles que tenemos en este momento", comentó.

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La llamada entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump ocurrió el mismo día en el que el político republicano envió un documento al Congreso de Estados Unidos en el que reconoce lo hecho por México contra el crimen organizado, pero le pide hacer más y detener a políticos que han protegido a criminales.

"Exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país", planteó Trump.

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La presidenta negó que durante su conversación, haya tocado el tema de seguridad con el presidente Donald Trump, pues se limitaron al tema comercial.

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"En esta ocasión no. Ha habido otra ocasiones en donde hemos hablado del tema de seguridad. He hablado con el presidente Trump 22 veces , en algunos casos, las hacemos públicas, porque llegamos a un acuerdo y en otros casos son conversaciones de avance de los temas que estamos motivando. Fue el de este caso, el avance en el terreno comercial", explicó.

Sheinbaum comentó que el acuerdo comercial conviene no solo a México, si no también a Estados Unidos porque no es que por un empleo que se genere en territorio mexicano, se pierda en Estados Unidos.

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