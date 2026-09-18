Sheinbaum y Trump conversan vía telefónica sobre acuerdo comercial: "Vamos avanzando"

Sheinbaum explicó que en algunas ocasiones sostiene vía telefónica conversaciones con su homólogo Donald Trump, pero no siempre informa sobre ellas.

La última llamada que realizaron ambos jefes de Estado se registró este miércoles previo al arranque de una nueva ronda de conversaciones formales sobre el T-MEC.

Aunque no dio detalles del posible acuerdo entre México y Estados Unidos, la presidenta calificó de buena la conversación.

"Fue muy buena la llamada. Llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final, pues no podríamos darlo a conocer. Pero fue una muy buena llamada porque estuvo presente conmigo el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la conversación" indicó.



La presidenta manifestó su optimismo porque se mantenga el acuerdo comercial entre los tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

"Nosotros esperamos que de todas maneras se pueda seguir manteniendo el acuerdo comercial con América del Norte", indicó.

Sin embargo, reconoció al primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien dijo, no ha logrado un acuerdo con Estados Unidos.

"Respetamos mucho al primer ministro Carney, sabemos que está buscando las mejores condiciones para su país. En nuestro caso, tenemos conversaciones con Estados Unidos y esperamos poder llegar a un acuerdo en donde nosotros lo que estamos pidiendo es una disminución en los aranceles que tenemos en este momento", comentó.