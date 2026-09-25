Cinco adolescentes desaparecen en CDMX en menos de 48 horas; dos casos ocurrieron en Portales

Uno de los casos que ha generado mayor movilización es el de Scarlet Virginia Ochoa Magaña, de 13 años, quien fue vista por última vez alrededor de las 13:10 horas del martes 22 de septiembre en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Scarlet salió de su domicilio rumbo a la secundaria, pero no llegó al plantel. La Fiscalía activó una Alerta Amber el 23 de septiembre.

La adolescente mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada, tiene cabello castaño claro y lacio y ojos café. Al momento de su desaparición llevaba pants escolar negro con franjas amarillas, blusa y sudadera negras con franjas amarillas y tenis azules.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Scarlet Virginia Ochoa Magaña, de 13 años, vista por última vez el pasado 22 de septiembre, en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez. pic.twitter.com/WEaJPMvjo8 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) September 23, 2026

Familiares de Scarlet realizaron este jueves un bloqueo en avenida Cuauhtémoc y Eje 7 Sur para exigir apoyo de las autoridades y acceso a las imágenes de videovigilancia. Su padre señaló que algunas cámaras permitieron ubicarla en el cruce de Antillas y Pirineos, desde donde se dirigía hacia una zona de transporte público.

Un día antes, el 21 de septiembre, también fue reportada como desaparecida Melany Leticia Rodríguez Reyes, de 15 años, en la colonia Portales Norte, también en Benito Juárez.

La ficha de búsqueda señala que Melany fue vista por última vez alrededor de las 14:30 horas. Mide aproximadamente 1.60 metros, tiene cabello castaño oscuro y lacio y ojos café oscuro. Como seña particular tiene una cicatriz con forma de mordida en el brazo derecho. Vestía pants color vino, playera gris con dibujos de osos, sudadera gris y tenis Nike rosas con negro.