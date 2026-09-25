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Cinco adolescentes desaparecen en CDMX en menos de 48 horas; dos casos ocurrieron en Portales

Melany Leticia Rodríguez Reyes, de 15 años, y Scarlet Virginia Ochoa Magaña, de 13, ambas vistas por última vez en la colonia Portales y su búsqueda continúa.
vie 25 septiembre 2026 12:30 PM
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De izquierda a derecha, María Valentina García García, Scarlet Virginia Ochoa Magaña, Scarlette Ivanna Saldaña Cosme, Melany Leticia Rodríguez Reyes y Carolina Aiko Chávez Herrera, adolescentes reportadas como desaparecidas en distintos puntos de la Ciudad de México entre el 21 y el 22 de septiembre de 2026. (Fotos: Fichas de Búsqueda )

Al menos cinco adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en la Ciudad de México (CDMX) entre este lunes y martes, de acuerdo con fichas de búsqueda difundidas por las autoridades. Los casos ocurrieron en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Venustiano Carranza.

Hasta este viernes 25 de septiembre no existe información oficial que establezca una relación entre las desapariciones. Las autoridades mantienen activas las búsquedas y las familias han solicitado apoyo para obtener información que permita reconstruir los últimos recorridos de las menores.

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Uno de los casos que ha generado mayor movilización es el de Scarlet Virginia Ochoa Magaña, de 13 años, quien fue vista por última vez alrededor de las 13:10 horas del martes 22 de septiembre en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Scarlet salió de su domicilio rumbo a la secundaria, pero no llegó al plantel. La Fiscalía activó una Alerta Amber el 23 de septiembre.

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La adolescente mide aproximadamente 1.50 metros, es de complexión delgada, tiene cabello castaño claro y lacio y ojos café. Al momento de su desaparición llevaba pants escolar negro con franjas amarillas, blusa y sudadera negras con franjas amarillas y tenis azules.

Familiares de Scarlet realizaron este jueves un bloqueo en avenida Cuauhtémoc y Eje 7 Sur para exigir apoyo de las autoridades y acceso a las imágenes de videovigilancia. Su padre señaló que algunas cámaras permitieron ubicarla en el cruce de Antillas y Pirineos, desde donde se dirigía hacia una zona de transporte público.

Un día antes, el 21 de septiembre, también fue reportada como desaparecida Melany Leticia Rodríguez Reyes, de 15 años, en la colonia Portales Norte, también en Benito Juárez.

La ficha de búsqueda señala que Melany fue vista por última vez alrededor de las 14:30 horas. Mide aproximadamente 1.60 metros, tiene cabello castaño oscuro y lacio y ojos café oscuro. Como seña particular tiene una cicatriz con forma de mordida en el brazo derecho. Vestía pants color vino, playera gris con dibujos de osos, sudadera gris y tenis Nike rosas con negro.

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En esta misma semana también fueron reportadas las desapariciones de Scarlette Ivanna Saldaña Cosme, de 15 años; María Valentina García García, de 12 años, y Carolina Aiko Chávez Herrera, de 16 años.

Scarlette Ivanna fue vista por última vez el lunes 21 de septiembre alrededor de las 14:00 horas en el cruce de las calles Guanajuato y Mérida, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. La información difundida sobre su búsqueda señala que vestía pantalón de mezclilla, sudadera negra y tenis blancos y que tiene una cicatriz en la ceja izquierda.

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María Valentina García García, de 12 años, fue reportada como desaparecida el 22 de septiembre. De acuerdo con la información pública disponible, fue vista por última vez alrededor de las 11:00 horas en la colonia Sección 6 de Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán.

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Ese mismo día fue reportada la desaparición de Carolina Aiko Chávez Herrera, de 16 años, quien fue vista por última vez en la colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza.

La coincidencia temporal de estos cosas de desaparición ha llamado la atención debido a que corresponden a menores de entre 12 y 16 años y ocurrieron en un periodo menor a 48 horas.

Los casos ocurren mientras la Ciudad de México registra un número importante de reportes de desaparición. De acuerdo con una revisión de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre el 14 y el 20 de septiembre se registraron 45 casos en la capital, de los cuales 20 correspondieron a mujeres y 25 a hombres.

En el acumulado entre el 1 de octubre de 2024 y el 20 de septiembre de 2026, el registro contabilizaba 6,200 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en la Ciudad de México.

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Ciudad de México Inseguridad Personas desaparecidas

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