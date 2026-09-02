¿Quién era “Chuchito Nini”?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elementos del Ejército y de la Guardia Nacional fueron atacados con armas de fuego y repelieron la agresión.

En el operativo, las autoridades reportaron además el aseguramiento de dos fusiles automáticos, cargadores, cartuchos de distintos calibres y una cuatrimoto.

Jesús “N” se identificaba a sí mismo en redes sociales como “Chuchito Nini”. Además de formar parte del círculo de seguridad de “R5”, el menor presuntamente participaba en el reclutamiento de otros adolescentes.

Antes de su muerte, dos cuentas de Instagram fueron atribuidas públicamente al adolescente. En conjunto, ambas tenían más de cuatro mil seguidores.



Las publicaciones más antiguas disponibles corresponden a aproximadamente 85 semanas atrás. En ellas aparecen imágenes relacionadas con actividades personales, entre ellas el futbol.

Con el paso del tiempo, las publicaciones muestran otros elementos. En distintas fotografías aparece con ropa de marcas, además de imágenes relacionadas con peleas de gallos y reuniones.

También comenzaron a aparecer fotografías en las que se observan elementos de apariencia táctica y armas.

Sheinbaum señala que puede ser considerado víctima

Tras conocerse la muerte del adolescente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el caso durante su conferencia en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que un adolescente involucrado en actividades delictivas puede ser considerado víctima cuando existen elementos que indiquen que previamente fue reportado como desaparecido o que pudo haber sido incorporado de manera forzada a una organización criminal.

Sheinbaum señaló que la determinación corresponde a las fiscalías y depende de las circunstancias específicas de cada caso.

“A veces, incluso aunque hayan cometido un delito, se les considera víctimas”, explicó la presidenta al referirse a los casos en los que existe una denuncia previa por desaparición.