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México

“Chuchito Nini”: el adolescente de 15 años que murió junto a “R5” en Michoacán

“Chuchito Nini”, de 15 años, presuntamente formaba parte del anillo de seguridad de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes.
mié 02 septiembre 2026 03:11 PM
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En la imagen, un menor camina armado en un pueblo mexicano.
Imagen ilustrativa. En México, niños y adolescentes son reclutados por el crimen organizado. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

Jesús “N”, el adolescente de 15 años identificado como “Chuchito Nini”, murió el 30 de agosto durante un operativo de fuerzas federales en Tocumbo, Michoacán, en el que también fue abatido Luis Enrique Barragán Chávez, alias “Wicho” o “R5” , señalado por autoridades de Estados Unidos como integrante de alto rango de Cárteles Unidos. “Chuchito Nini” formaba parte del anillo de seguridad de “R5”.

El enfrentamiento ocurrió en la ranchería Rodeo del Pinal, luego de trabajos de inteligencia realizados por personal de la XII Región Militar.

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¿Quién era “Chuchito Nini”?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elementos del Ejército y de la Guardia Nacional fueron atacados con armas de fuego y repelieron la agresión.

En el operativo, las autoridades reportaron además el aseguramiento de dos fusiles automáticos, cargadores, cartuchos de distintos calibres y una cuatrimoto.

Jesús “N” se identificaba a sí mismo en redes sociales como “Chuchito Nini”. Además de formar parte del círculo de seguridad de “R5”, el menor presuntamente participaba en el reclutamiento de otros adolescentes.

Antes de su muerte, dos cuentas de Instagram fueron atribuidas públicamente al adolescente. En conjunto, ambas tenían más de cuatro mil seguidores.

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Las publicaciones más antiguas disponibles corresponden a aproximadamente 85 semanas atrás. En ellas aparecen imágenes relacionadas con actividades personales, entre ellas el futbol.

Con el paso del tiempo, las publicaciones muestran otros elementos. En distintas fotografías aparece con ropa de marcas, además de imágenes relacionadas con peleas de gallos y reuniones.

También comenzaron a aparecer fotografías en las que se observan elementos de apariencia táctica y armas.

Sheinbaum señala que puede ser considerado víctima

Tras conocerse la muerte del adolescente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el caso durante su conferencia en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que un adolescente involucrado en actividades delictivas puede ser considerado víctima cuando existen elementos que indiquen que previamente fue reportado como desaparecido o que pudo haber sido incorporado de manera forzada a una organización criminal.

Sheinbaum señaló que la determinación corresponde a las fiscalías y depende de las circunstancias específicas de cada caso.

“A veces, incluso aunque hayan cometido un delito, se les considera víctimas”, explicó la presidenta al referirse a los casos en los que existe una denuncia previa por desaparición.

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La mandataria agregó que existen registros de personas desaparecidas con información incompleta, en algunos casos únicamente con apodos, situación que puede dificultar la identificación y el seguimiento de cada expediente.

Reclutamiento de menores por grupos criminales

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha documentado que los grupos delictivos pueden aprovechar condiciones de pobreza, violencia y presencia de mercados ilegales para incorporar a menores.

Una investigación realizada por la Red identifica distintos mecanismos de captación, entre ellos la coacción, manipulación, vínculos familiares, relaciones de amistad y vínculos afectivos.

De acuerdo con la investigación, los adolescentes varones son particularmente susceptibles a ser incorporados a actividades delictivas.

El informe señala además que 47% de las víctimas de trata en México son niñas, niños y adolescentes, y que tres de cada cuatro de estas víctimas son mujeres adolescentes.

Entre sus recomendaciones, REDIM plantea fortalecer las medidas de prevención, combatir las condiciones de pobreza infantil, garantizar la permanencia escolar, generar espacios seguros y establecer protocolos específicos para atender casos de trata, reclutamiento y utilización de menores.

¿Quién era “R5”, señalado por Estados Unidos como integrante de Cárteles Unidos?

El adolescente murió junto a Luis Enrique Barragán Chávez, cuyo nombre apareció en una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra integrantes de alto rango de Cárteles Unidos.

Washington identificó a Barragán Chávez con los alias “Wicho” y “R5” y lo ubicó al frente de una facción relacionada con el Cártel de Los Reyes , organización con presencia en Michoacán.

Según el expediente estadounidense, Cárteles Unidos agrupa a diferentes grupos criminales de Michoacán y participa en actividades relacionadas con la producción y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína.

La acusación también señala que las facciones armadas de la organización utilizaban armas de fuego, explosivos, drones y vehículos blindados para mantener el control de sus zonas de influencia.

Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta tres millones de dólares por información que permitiera llevar a Barragán Chávez ante la justicia.

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Michoacán Crimen organizado Adolescentes

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