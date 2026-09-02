La mandataria agregó que existen registros de personas desaparecidas con información incompleta, en algunos casos únicamente con apodos, situación que puede dificultar la identificación y el seguimiento de cada expediente.
Reclutamiento de menores por grupos criminales
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha documentado que los grupos delictivos pueden aprovechar condiciones de pobreza, violencia y presencia de mercados ilegales para incorporar a menores.
Una investigación realizada por la Red identifica distintos mecanismos de captación, entre ellos la coacción, manipulación, vínculos familiares, relaciones de amistad y vínculos afectivos.
De acuerdo con la investigación, los adolescentes varones son particularmente susceptibles a ser incorporados a actividades delictivas.
El informe señala además que 47% de las víctimas de trata en México son niñas, niños y adolescentes, y que tres de cada cuatro de estas víctimas son mujeres adolescentes.
Entre sus recomendaciones, REDIM plantea fortalecer las medidas de prevención, combatir las condiciones de pobreza infantil, garantizar la permanencia escolar, generar espacios seguros y establecer protocolos específicos para atender casos de trata, reclutamiento y utilización de menores.
¿Quién era “R5”, señalado por Estados Unidos como integrante de Cárteles Unidos?
El adolescente murió junto a Luis Enrique Barragán Chávez, cuyo nombre apareció en una acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra integrantes de alto rango de Cárteles Unidos.
Washington identificó a Barragán Chávez con los alias “Wicho” y “R5” y lo ubicó al frente de una facción relacionada con el Cártel de Los Reyes , organización con presencia en Michoacán.
Según el expediente estadounidense, Cárteles Unidos agrupa a diferentes grupos criminales de Michoacán y participa en actividades relacionadas con la producción y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína.
La acusación también señala que las facciones armadas de la organización utilizaban armas de fuego, explosivos, drones y vehículos blindados para mantener el control de sus zonas de influencia.
Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta tres millones de dólares por información que permitiera llevar a Barragán Chávez ante la justicia.