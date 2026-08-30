“¿Nuestros hijos dónde están?”: familias protestan en CDMX por personas desaparecidas en México

“¿Por qué les buscamos? ¡Porque los amamos!”, declararon al unísono las familias al comenzar la jornada de movilización con una misa a las 9:00 horas en la Glorieta de las y los Desaparecidos .

Después comenzaron a pegar 2,500 fichas de búsqueda alrededor de las vallas que rodean la glorieta, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Ante la crisis de desaparición de personas no es suficiente con presentar cifras, registros, folios y protocolos, se pronunció el colectivo Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), luego del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre 10 acciones para la búsqueda y localización de personas, realizado el 28 de agosto.

“Un registro no encuentra a una persona, un expediente no sustituye una investigación, una recomendación no transforma la realidad si no se cumple”, señaló el colectivo durante la protesta.

La movilización en la Ciudad de México se extenderá a lo largo de 12 horas, pues tras la marcha la protesta continuará en Paseo de la Reforma con música, talleres y la presentación del documental 'Las madres buscadoras en el Mundial', para cerrar con la colocación de velas alrededor de la Glorieta de las y los Desaparecidos.

Familias y activistas marcharon por Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México. (Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com)

En Guadalajara, Jalisco, colectivos y familias se manifestaron en la Glorieta Niños Héroes, renombrada como la ‘Glorieta de los Desaparecidos’, para exigir a las autoridades dar resultados ante los casos de desaparición.