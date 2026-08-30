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México

“¿Nuestros hijos dónde están?”: familias protestan en CDMX por personas desaparecidas en México

Madres, padres y familias de personas desaparecidas tomaron Paseo de la Reforma para demandar acciones del Gobierno de México en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
dom 30 agosto 2026 05:34 PM
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Marcha Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada
En el marco del Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, familias marcharon para exigir justicia por sus seres queridos y más de 132,000 desaparecidos en el país en una manifestación que dio inicio en el Ángel de la Independencia y terminó en el Hemiciclo a Juárez. (Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com)

“¿Dónde están, dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están?”, reclamaron madres, padres y familias de personas desaparecidas en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, donde demandaron al Gobierno de México la búsqueda y localización de sus seres queridos.

Desde el Ángel de la Independencia, familiares y activistas marcharon hasta el Hemiciclo a Juárez para denunciar que en México se reportan 132,843 personas desaparecidas y no localizadas.

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“¿Por qué les buscamos? ¡Porque los amamos!”, declararon al unísono las familias al comenzar la jornada de movilización con una misa a las 9:00 horas en la Glorieta de las y los Desaparecidos .

Después comenzaron a pegar 2,500 fichas de búsqueda alrededor de las vallas que rodean la glorieta, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Ante la crisis de desaparición de personas no es suficiente con presentar cifras, registros, folios y protocolos, se pronunció el colectivo Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), luego del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre 10 acciones para la búsqueda y localización de personas, realizado el 28 de agosto.

“Un registro no encuentra a una persona, un expediente no sustituye una investigación, una recomendación no transforma la realidad si no se cumple”, señaló el colectivo durante la protesta.

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La movilización en la Ciudad de México se extenderá a lo largo de 12 horas, pues tras la marcha la protesta continuará en Paseo de la Reforma con música, talleres y la presentación del documental 'Las madres buscadoras en el Mundial', para cerrar con la colocación de velas alrededor de la Glorieta de las y los Desaparecidos.

Marcha Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada
Familias y activistas marcharon por Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México. (Foto: Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com)

En Guadalajara, Jalisco, colectivos y familias se manifestaron en la Glorieta Niños Héroes, renombrada como la ‘Glorieta de los Desaparecidos’, para exigir a las autoridades dar resultados ante los casos de desaparición.

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En Monterrey, integrantes del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) renombraron como la Plaza de las y los Desaparecidos el espacio en la intersección de las calles Washington y Zaragoza. El grupo de activistas colocaron una placa para honrar la lucha de familias y amigos de personas desaparecidas, además de colocar ‘tendederos’ con fichas de búsqueda.

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Son 10 entidades en México las que concentran el 67% de los 132,843 reportes de personas desaparecidas a nivel nacional, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hasta este 30 de agosto.

-Estado de México: 14,330

-Tamaulipas: 13,826

-Jalisco: 12,979

-Michoacán: 8,019

-Nuevo León: 7,535

-Sinaloa: 7,397

-Veracruz: 7,232

-Ciudad de México: 5,880

-Sonora: 5,785

-Guanajuato: 5,581

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Desaparecidos Personas desaparecidas

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