Morelos, donde la autonomía universitaria protege todo menos vidas

Este miércoles el fiscal Fernando Blumenkron Escobar informó que un juez libró orden de aprehensión contra Francisco Javier "N", alias "el Trompas", identificado con videos de seguridad y aportaciones ciudadanas; es buscado por autoridades estatales y federales, pero sigue prófugo.

Que exista orden judicial no equivale a justicia: equivale a que el aparato de procuración reaccionó tras la presión pública.

Lo que sí es un hecho establecido, documentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es que en Morelos fueron asesinadas 69 mujeres entre enero y julio de 2026 —21 feminicidios y 48 homicidios dolosos—, dentro de un total nacional de 1,250 muertes violentas de mujeres en el mismo periodo.



Ocho municipios, entre ellos Cuautla, mantienen vigente la Alerta de Violencia de Género. Claudia es la cuarta estudiante vinculada a la UAEM asesinada en 2026, tras Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.

La responsabilidad institucional que nadie quiere nombrar

Una universidad que recibe estudiantes de intercambio internacional adquiere, con ese acto, una responsabilidad de cuidado que no se agota en un comunicado de condolencias.

La UAEM emitió un pronunciamiento de "profunda indignación" y afirmó haber activado protocolos institucionales tras los hechos.

La pregunta pertinente no es qué tan rápido llegó la orden de aprehensión, sino qué hacía la institución antes: ¿existía protocolo de acompañamiento, mapeo de riesgo por zona y horario, canal de emergencia binacional, para una joven extranjera en un municipio con Alerta de Violencia de Género vigente? Si la respuesta es no, la indignación posterior es, en el mejor de los casos, insuficiente.