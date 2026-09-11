Autoridades reportan derrame de petróleo en instalaciones de Pemex frente a Campeche

Como parte del operativo fueron desplegados la Patrulla Oceánica ARM “Guanajuato”, cuatro embarcaciones, dos aeronaves y 255 elementos navales para apoyar las labores de contención y recuperación del hidrocarburo en el mar.

De acuerdo con el Observatorio, personal de Pemex identificó que la fuga provino de un ducto, por lo que la empresa ya trabaja en su contención. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en tanto, realizará un sobrevuelo para documentar las acciones de contención, limpieza y reparación de la infraestructura afectada.





¿Qué pasó en las instalaciones de Pemex en Campeche?

El Observatorio Permanente del Golfo de México señaló que hasta el momento se han emitido cuatro reportes de observaciones satelitales, obtenidas mediante imágenes de Radar de Apertura Sintética y sensores multiespectrales, para dar seguimiento a la evolución de la mancha.

Los científicos del organismo también elaboraron tres modelos de pronóstico de deriva, cuyos resultados apuntan a un desplazamiento neto de la mancha de petróleo hacia el oeste durante los próximos cinco días.

Las simulaciones indican que es muy poco probable que el hidrocarburo alcance la costa o alguna zona sensible durante ese periodo. Sin embargo, el Observatorio advirtió que continuará realizando ejercicios de pronóstico debido a que las condiciones podrían cambiar.

En particular, señaló que durante los próximos 10 días existe la posibilidad de que la trayectoria de la mancha se modifique por la eventual entrada de un frente frío.

El organismo indicó que mantendrá activo el modo de observación continua y el pronóstico de derrames para dar seguimiento a la evolución del incidente en aguas del Golfo de México.