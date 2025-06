El INE anula más de 800 casillas de la elección judicial por irregularidades

Candidatoscumplieron la 8 de 8

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que ninguno de los candidatos al Poder Judicial incumplió con la “8 de 8 contra la violencia”; es decir, que haya cometido violencia de género.

En el proyecto aprobado se menciona que recibieron información de la ciudadanía y organizaciones sociales contra 27 candidatos, a quienes señalaron de delitos sexuales, como deudores alimentarios, de violencia política en contra de las mujeres y de violencia familiar.

Sin embargo, el organismo electoral administrativo mencionó que analizaron la información y se constató que estas personas no se encuentran en lo establecido en el artículo 38 de la Constitución.

Es decir, no tienen sus derechos de ciudadanos suspendidos para ocupar un cargo público, ya que no son prófugos de la justicia, tampoco tiene sentencia ejecutoria ni tienen sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal ni por violencia familiar ni violencia política contra las mujeres por razón de género.

“Se logró garantizar que las personas que buscaron a ocupar cargos públicos se conduzcan con integridad y no tengan sentencias firmes por delitos relacionados con violencia de género contra las mujeres, como los relacionados con la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género en todas sus modalidades y tipos, no sean personas deudoras alimentarias morosas, no estén prófugas de la justicia ni se le hayan suspendido sus derechos político-electorales”, se menciona en el documento.

La consejera Dania Ravel comentó que el INE revisó las 27 candidaturas sobre las cuales se recibieron señalamientos, de los cuales, en algunos casos, dijo, “no se arrojaron hallazgos concluyentes” y en otros los denunciantes no entregaron información necesaria para corroborar los dichos.

“La determinación que se adopta toma en consideración las pruebas y documentación con la que se contó para emitir la dictaminarían correspondientes, dado que la falta de respuesta de las autoridades competentes impidió, en algunos casos, obtener la documentación que pudiera confirmar o descartar el supuesto impedimento constitucional y legal (para ocupar el cargo público)”, mencionó la consejera.

Explicó que, aunque hicieron requerimientos a las autoridades penitenciarias, judiciales, fiscales, estatales, el Consejo de la Judicatura y registros estatales de deudores alimentarios no entregaron información, lo que impidió al INE “realizar un análisis más exhaustivo” para determinar el cumplimento de la 8 de 8.

La consejera Carla Humphrey pidió cancelar la candidatura de tres personas que son virtualmente ganadores: Jaime Bladimir Ángel Cisneros de la Cruz, candidato a magistrado de Nuevo León en materia administrativa, quien es señalado de acosar estudiantes durante sus actividades como docente en la Universidad Autónomo de Nuevo León.

Sergio Díaz Rendón, candidato para magistrado de Sala Regional en Monterrey, quien es señalado de deudor alimentario moroso.

También está Genaro Antonio Valerio Pinillos, quien es candidato para magistrado en materia Civil y del Trabajo en Sonora, quien es señalado por acoso laboral y hostigamiento sexual y abuso de poder en distintos juzgados donde ha trabajado.

“Estamos sometiendo a las víctimas a un estándar sumamente regidor y difícil de alcanzar de conductas que perfectamente encuadran en la medida 8 de 8. Me parece que no, esta autoridad debe tomar con seriedad los antecedentes señalados de una persona que estando en funciones jurisdiccionales se atreve a violentar a las mujeres”, mencionó la consejera Humphrey.