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México

La autonomía del INE en riesgo con tres nuevos consejeros 'palomeados' por Morena

Las tres nuevas consejerías asumirán el cargo para el periodo 2026-2035, las personas seleccionadas arbitrarán la elección intermedia del 2027 y los comicios presidenciales de 2030.
lun 06 abril 2026 10:59 PM
INE Magistrados de Circuito
CIUDAD DE MÉXICO, 31AGOSTO2025.- El INE convivo a sesión extraordinaria para la firma y entrega de constancias a Magistradas y Magistrados de Circuito de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito. FOTO: CORTESÍA INE/CUARTOSCURO.COM (Instituto Nacional Electoral)

El relevo de los tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) está en manos Morena, al controlar junto con sus aliados del PT y PVEM todas las fases del proceso de designación (ya en curso), desde el filtrado de nombres hasta la votación final en la Cámara de Diputados.

Esto despierta inquietud entre expertos, quienes advierten sobre un posible debilitamiento de la autonomía institucional y de la confianza pública en los comicios, lo que detonaría el regreso de conflictos poselectorales en el país.

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Con la salida de Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez, quienes concluyeron su encargo el 3 de abril, la mayoría calificada de la Cámara de Diputados debe elegir a los nuevos consejeros y consejeras por un periodo de nueve años, hasta 2035.

Las fases están definidas en la Constitución, y tanto el Comité Técnico de Evaluación, instancia que filtra los nombres de los perfiles idóneos, como el pleno de esa Cámara, cuentan con mayoría cercana a Morena.

Edmundo Jacobo Molina, exsecretario Ejecutivo del INE, señala que más allá del procedimiento, que puede estar bien, es posible que al llegar al pleno de la Cámara la propuesta, Morena imponga su mayoría.

"La mayoría calificada la tienen la alianza de tres partidos y es probable que impongan esa mayoría sin la consideración de ninguna otra de las fuerzas políticas”, dice.

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Al respecto, Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), el antecesor del INE, coincide que Morena “no tiene ningún interés en encontrar rutas de acuerdo con los partidos de oposición” y “da la impresión que ni se va a esforzar en buscar alguna ruta de construcción de consenso con la oposición”, por lo que queda es pedir que quienes queden como consejeros sean personas que tengan capacidad técnica.

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Riesgos de un INE sin pluralidad

El Consejo General se integra por una o un presidente, diez consejeras y consejeros electorales derivados de una convocatoria abierta a los ciudadanos, consejerías del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y la o el titular de la Secretaría Ejecutiva, para ser un espacio de pluralidad, pero solo las y los consejeros electorales tienen voto en las decisiones y acuerdos.

Para Edmundo Jacobo Molina es crucial que haya acuerdos entorno a la conformación del INE pues en una elección todas las fuerzas políticas deben respetar y confiar en la autoridad electoral.

“(Lo ideal es que) quienes lleguen a las consejerías del INE, tengan ese respeto, ese respaldo, esa credibilidad de todos los actores políticos. Insisto, cuando no pasa eso, se pierde la legitimidad del órgano”, señala.

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Por eso de acuerdo a Jacobo Molina podría romperse no solo la confianza en el árbitro o en las elecciones, sino generar dudas sobre los resultados y por tanto, detonar un conflicto político.

A su juicio aún es tiempo de que se valore ese riesgo de que dominar al órgano electoral iría en contra incluso de la fuerza mayoritaria.

“Lo que está en juego es la credibilidad del proceso electoral y cuando no hay credibilidad de la ciudadanía en los procesos electorales, lo que tenemos es problemas poselectorales como lo vivimos durante décadas”, alerta.

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Órganos electorales cooptados

El escenario abre un riesgo aún mayor para el INE que el hecho de solo tener a algunos consejeros cercanos a un partido, lo que ya ha ocurrido en el pasado, y es contar ahora con la mayoría de los once integrantes del Consejo General de ese organismo.

Al menos así lo ve el también exconsejero presidente del IFE, José Woldenberg, para quien lo que se avecina es una composición del órgano con mayoría de consejeros sin independencia.

“La tragedia mayor es que de los cuatro consejeros independientes, vamos a decir, que quedan en el INE, tres salen en abril. Y hay que reemplazarlos con tres nuevos nombramientos”, expuso el 21 de marzo en reunión con la Organización Somos Mx, que aspira a ser partido político.

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Desde la llegada de la consejera presidenta Guadalupe Taddei al INE, en 2023, hubo señalamientos de la cercanía con Morena debido a que algunos de sus familiares tenían cargos en el partido político.

A lo que se suman resoluciones en el Consejo General señaladas por favorecer a Morena. Entre estas la decisión de no interponer recurso jurídico alguno ante la Corte para defender la autonomía presupuestal tras el recorte de más de 13,000 millones de pesos en 2025.

Fue el noveno recorte consecutivo al INE, el más cuantioso, pero el primero sin recurrir jurídicamente. En este 2026 tampoco se promovió ninguna defensa ante el recorte que por presunto error aplicó ahora la SCHP por más de 3,000 mdp del presupuesto en curso y programado en caso de una consulta popular.

Entre las personas que se postularon para ocupar las tres vacantes, se encuentran se encuentran personajes relacionados con Morena. Por ejemplo, Bernardo Valle Monroy, quien trabajó con Pablo Gómez y Jesús Ramírez, Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue representante de Morena en el Consejo Municipal del Ople de Veracruz en 2022, Miguel Enrique Lucía Espejo, quien fue suplente del senador Rabindranath Salazar, entre otros.

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El exconsejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez plantea que si a esa posible ecuación, donde lleguen personas cercanas a Morena, se agrega el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ya cuenta con mayoría de magistrados cercanos, al menos por sus resoluciones, el partido tendrá el control de los órganos electorales.

“Así como pasó ya con el Tribunal Electoral, pues nos va a pasar con el Consejo General del INE y hay decisiones que sí pueden afectar el desenlace de los procesos electorales”, expone.

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