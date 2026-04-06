La autonomía del INE en riesgo con tres nuevos consejeros 'palomeados' por Morena

Órganos electorales cooptados
El escenario abre un riesgo aún mayor para el INE que el hecho de solo tener a algunos consejeros cercanos a un partido, lo que ya ha ocurrido en el pasado, y es contar ahora con la mayoría de los once integrantes del Consejo General de ese organismo.
Al menos así lo ve el también exconsejero presidente del IFE, José Woldenberg, para quien lo que se avecina es una composición del órgano con mayoría de consejeros sin independencia.
“La tragedia mayor es que de los cuatro consejeros independientes, vamos a decir, que quedan en el INE, tres salen en abril. Y hay que reemplazarlos con tres nuevos nombramientos”, expuso el 21 de marzo en reunión con la Organización Somos Mx, que aspira a ser partido político.
Desde la llegada de la consejera presidenta Guadalupe Taddei al INE, en 2023, hubo señalamientos de la cercanía con Morena debido a que algunos de sus familiares tenían cargos en el partido político.
A lo que se suman resoluciones en el Consejo General señaladas por favorecer a Morena. Entre estas la decisión de no interponer recurso jurídico alguno ante la Corte para defender la autonomía presupuestal tras el recorte de más de 13,000 millones de pesos en 2025.
Fue el noveno recorte consecutivo al INE, el más cuantioso, pero el primero sin recurrir jurídicamente. En este 2026 tampoco se promovió ninguna defensa ante el recorte que por presunto error aplicó ahora la SCHP por más de 3,000 mdp del presupuesto en curso y programado en caso de una consulta popular.
Entre las personas que se postularon para ocupar las tres vacantes, se encuentran se encuentran personajes relacionados con Morena. Por ejemplo, Bernardo Valle Monroy, quien trabajó con Pablo Gómez y Jesús Ramírez, Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue representante de Morena en el Consejo Municipal del Ople de Veracruz en 2022, Miguel Enrique Lucía Espejo, quien fue suplente del senador Rabindranath Salazar, entre otros.
El exconsejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez plantea que si a esa posible ecuación, donde lleguen personas cercanas a Morena, se agrega el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ya cuenta con mayoría de magistrados cercanos, al menos por sus resoluciones, el partido tendrá el control de los órganos electorales.
“Así como pasó ya con el Tribunal Electoral, pues nos va a pasar con el Consejo General del INE y hay decisiones que sí pueden afectar el desenlace de los procesos electorales”, expone.