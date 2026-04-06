La autonomía del INE en riesgo con tres nuevos consejeros 'palomeados' por Morena

Con la salida de Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez, quienes concluyeron su encargo el 3 de abril, la mayoría calificada de la Cámara de Diputados debe elegir a los nuevos consejeros y consejeras por un periodo de nueve años, hasta 2035.

Las fases están definidas en la Constitución, y tanto el Comité Técnico de Evaluación, instancia que filtra los nombres de los perfiles idóneos, como el pleno de esa Cámara, cuentan con mayoría cercana a Morena.

Edmundo Jacobo Molina, exsecretario Ejecutivo del INE, señala que más allá del procedimiento, que puede estar bien, es posible que al llegar al pleno de la Cámara la propuesta, Morena imponga su mayoría.

"La mayoría calificada la tienen la alianza de tres partidos y es probable que impongan esa mayoría sin la consideración de ninguna otra de las fuerzas políticas”, dice.

Al respecto, Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), el antecesor del INE, coincide que Morena “no tiene ningún interés en encontrar rutas de acuerdo con los partidos de oposición” y “da la impresión que ni se va a esforzar en buscar alguna ruta de construcción de consenso con la oposición”, por lo que queda es pedir que quienes queden como consejeros sean personas que tengan capacidad técnica.