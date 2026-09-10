El conflicto dentro del INE

Las advertencias de Castillo no fueron las únicas expresadas desde el interior del Consejo General.

El consejero Martín Faz centró sus críticas en la concentración de facultades en la presidencia del Instituto y en el debilitamiento de la colegialidad. Señaló que esta será la primera elección federal en la que todas las direcciones ejecutivas estarán encabezadas por personas cuya designación recayó directamente en la presidencia del INE.

"Esta será la primera elección federal en la que todas las direcciones ejecutivas del Instituto estarán encabezadas por personas cuya designación ha recaído directamente en la presidencia del Instituto. Y la última persona designada bajo el mecanismo colegiado renunció ayer", señaló.

Faz hizo referencia a la renuncia de la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Espino, quien fue designada mediante el mecanismo colegiado.

"La colegialidad distribuía responsabilidades, obligaba a construir acuerdos y evitaba concentrar la conducción de las áreas ejecutivas en una sola instancia", sostuvo.

El consejero pidió que el Instituto demuestre en los hechos su imparcialidad e independencia, particularmente cuando enfrente presiones o "incentivos" provenientes del poder.

Faz también cuestionó decisiones relacionadas con las llamadas "boletas planchadas", la participación de servidores de la Nación como observadores electorales y la reducción de los tiempos de capacitación electoral, al considerar que pueden afectar las condiciones de certeza del proceso.

La consejera Carla Humphrey añadió otro elemento al señalar que el INE todavía no cuenta con lineamientos para regular de manera adecuada el proselitismo anticipado.

Recordó que hace 13 meses propuso modernizar el Reglamento de Fiscalización, pero la propuesta no ha sido aprobada.

"El rigor en la fiscalización de los recursos será firme y decidido, pero podría ser exhaustivo si ya tuviéramos los lineamientos para los procesos políticos internos que no se han podido emitir", señaló.

Para Humphrey, la ausencia de estos instrumentos limita la capacidad del Instituto para vigilar los recursos y las actividades políticas que ya comenzaron a perfilarse rumbo a 2027.

Un bloque de consejeros defiende al INE

Frente a las críticas, los consejeros Arturo Chávez, Frida Gómez, Norma Irene de la Cruz y Uuc-kib Espadas defendieron las decisiones del Instituto y rechazaron que exista una pérdida de independencia o imparcialidad.

Los consejeros acusaron la existencia de una campaña para desacreditar al INE y generar una percepción negativa sobre el árbitro electoral.

Gómez afirmó incluso que algunas de las críticas constituyen calumnias. "Una cosa es cuestionar al INE y exigirle cuentas y otra distorsionar la realidad para que parezca que es parcial", afirmó.

La consejera consideró que existe una "narrativa construida a conveniencia" y pidió que los cuestionamientos al Instituto se sustenten en argumentos y se formulen con respeto. "Esto no se construye de forma unilateral", sostuvo.

Los partidos anticipan una elección confrontada

Las diferencias dentro del INE se trasladaron también a los representantes de los partidos políticos, quienes durante la sesión anticiparon una contienda marcada por acusaciones y confrontación.

El nuevo partido Somos, a través del exconsejero electoral Marco Baños, advirtió que existe un preludio de "elecciones de Estado".

El Partido PAZ, antes Partido Encuentro Social (PES), planteó, en voz de Hugo Eric Flores, la necesidad de alcanzar un pacto político para impedir la postulación de candidatos vinculados con el crimen organizado.

Flores aseguró que en 2021 solicitó al entonces consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, intervenir ante la presencia del crimen organizado en algunas casillas de Michoacán, pero afirmó que no hubo actuación por parte del Instituto.

Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Ignacio Zavala acusó a Morena de ser "el partido más tramposo".

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, demandó al INE actuar con imparcialidad frente a las presuntas violaciones cometidas por Morena y pidió al árbitro electoral hacer valer las reglas de la contienda.

La diputada Verónica Rodríguez, del PAN, exigió al Instituto ejercer plenamente su autonomía y actuar "sin camiseta azul, pero tampoco guinda".

Desde Morena, su dirigente, Ariadna Montiel, expresó su confianza en el INE y sostuvo que su partido acudirá a la elección con ventaja en las encuestas.