El consejero electoral Arturo Castillo acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de claudicar a su función de vigilar y arbitrar las elecciones, al advertir que la falta de intervención frente a las campañas anticipadas, así como la participación de partidos y gobiernos en los comicios, puede afectar la equidad de la contienda de 2027 .
“El INE parece haber claudicado a su función de arbitrar elecciones”, advierte consejero rumbo a 2027
La acusación ocurrió durante la sesión extraordinaria del Consejo General con la que arrancaron formalmente los trabajos para organizar el Proceso Electoral Federal 2026-2027 , una elección que tendrá alrededor de 102 millones de electores potenciales y que pondrá a prueba la capacidad del órgano electoral para garantizar condiciones de equidad y certeza.
"El proceso electoral 2027 es motivo de gran preocupación, al menos para mí. El contexto en el que comienza constituye desde mi perspectiva, el escenario perfecto para una elección cuestionada", afirmó Castillo.
El consejero sostuvo que el riesgo no proviene solo del comportamiento de los partidos políticos, sino también de decisiones y omisiones del propio Instituto.
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Señaló que durante los últimos meses distintas fuerzas políticas mostraron poca disposición para respetar los tiempos establecidos por la legislación electoral, mientras que el INE no interviene con suficiente contundencia para contener las actividades anticipadas.
"El INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones. En los últimos meses, el árbitro ha renunciado a vigilar que los partidos políticos se sujeten a los tiempos electorales, a evitar que partidos y gobiernos se inmiscuyan en la organización y observación de las elecciones. Estas decisiones afectarán directamente la equidad en la contienda", advirtió.
Castillo también cuestionó a los legisladores por las condiciones presupuestarias y funcionales en las que opera la autoridad electoral y advirtió sobre la responsabilidad compartida entre el INE y los partidos políticos, como principales protagonistas de la contienda.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó las advertencias y aseguró que el Instituto está preparado para organizar la elección y hacer frente a las presiones de los distintos actores políticos.
"Sin temor a equivocarnos puedo decir que estamos listos para no ser amedrentados por absolutamente nadie, ni coaccionados ni extorsionados con ningún tipo de amenazas, posicionamientos, señalamientos", afirmó Taddei.
La presidenta del INE también rechazó los señalamientos sobre una posible pérdida de independencia del Instituto y acusó, junto con un bloque de consejeros, la existencia de una campaña de calumnias y señalamientos para desprestigiar al órgano electoral.
Taddei adelantó además que las reglas para la asignación de diputaciones de representación proporcional no cambiarán para 2027, pese a los cuestionamientos que provocó el reparto de curules en la elección anterior y las acusaciones de sobrerrepresentación a favor de Morena.
"Y una noticia más: las reglas no cambiaron. La representación proporcional sigue igual y no es un tema de este Consejo General", sostuvo.
La consejera presidenta agregó que "ya pasó el momento de la reforma", por lo que el Consejo General no modificará las reglas de representación proporcional para los próximos comicios.
El conflicto dentro del INE
Las advertencias de Castillo no fueron las únicas expresadas desde el interior del Consejo General.
El consejero Martín Faz centró sus críticas en la concentración de facultades en la presidencia del Instituto y en el debilitamiento de la colegialidad. Señaló que esta será la primera elección federal en la que todas las direcciones ejecutivas estarán encabezadas por personas cuya designación recayó directamente en la presidencia del INE.
"Esta será la primera elección federal en la que todas las direcciones ejecutivas del Instituto estarán encabezadas por personas cuya designación ha recaído directamente en la presidencia del Instituto. Y la última persona designada bajo el mecanismo colegiado renunció ayer", señaló.
Faz hizo referencia a la renuncia de la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Espino, quien fue designada mediante el mecanismo colegiado.
"La colegialidad distribuía responsabilidades, obligaba a construir acuerdos y evitaba concentrar la conducción de las áreas ejecutivas en una sola instancia", sostuvo.
El consejero pidió que el Instituto demuestre en los hechos su imparcialidad e independencia, particularmente cuando enfrente presiones o "incentivos" provenientes del poder.
Faz también cuestionó decisiones relacionadas con las llamadas "boletas planchadas", la participación de servidores de la Nación como observadores electorales y la reducción de los tiempos de capacitación electoral, al considerar que pueden afectar las condiciones de certeza del proceso.
La consejera Carla Humphrey añadió otro elemento al señalar que el INE todavía no cuenta con lineamientos para regular de manera adecuada el proselitismo anticipado.
Recordó que hace 13 meses propuso modernizar el Reglamento de Fiscalización, pero la propuesta no ha sido aprobada.
"El rigor en la fiscalización de los recursos será firme y decidido, pero podría ser exhaustivo si ya tuviéramos los lineamientos para los procesos políticos internos que no se han podido emitir", señaló.
Para Humphrey, la ausencia de estos instrumentos limita la capacidad del Instituto para vigilar los recursos y las actividades políticas que ya comenzaron a perfilarse rumbo a 2027.
Un bloque de consejeros defiende al INE
Frente a las críticas, los consejeros Arturo Chávez, Frida Gómez, Norma Irene de la Cruz y Uuc-kib Espadas defendieron las decisiones del Instituto y rechazaron que exista una pérdida de independencia o imparcialidad.
Los consejeros acusaron la existencia de una campaña para desacreditar al INE y generar una percepción negativa sobre el árbitro electoral.
Gómez afirmó incluso que algunas de las críticas constituyen calumnias. "Una cosa es cuestionar al INE y exigirle cuentas y otra distorsionar la realidad para que parezca que es parcial", afirmó.
La consejera consideró que existe una "narrativa construida a conveniencia" y pidió que los cuestionamientos al Instituto se sustenten en argumentos y se formulen con respeto. "Esto no se construye de forma unilateral", sostuvo.
Los partidos anticipan una elección confrontada
Las diferencias dentro del INE se trasladaron también a los representantes de los partidos políticos, quienes durante la sesión anticiparon una contienda marcada por acusaciones y confrontación.
El nuevo partido Somos, a través del exconsejero electoral Marco Baños, advirtió que existe un preludio de "elecciones de Estado".
El Partido PAZ, antes Partido Encuentro Social (PES), planteó, en voz de Hugo Eric Flores, la necesidad de alcanzar un pacto político para impedir la postulación de candidatos vinculados con el crimen organizado.
Flores aseguró que en 2021 solicitó al entonces consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, intervenir ante la presencia del crimen organizado en algunas casillas de Michoacán, pero afirmó que no hubo actuación por parte del Instituto.
Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Ignacio Zavala acusó a Morena de ser "el partido más tramposo".
El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, demandó al INE actuar con imparcialidad frente a las presuntas violaciones cometidas por Morena y pidió al árbitro electoral hacer valer las reglas de la contienda.
La diputada Verónica Rodríguez, del PAN, exigió al Instituto ejercer plenamente su autonomía y actuar "sin camiseta azul, pero tampoco guinda".
Desde Morena, su dirigente, Ariadna Montiel, expresó su confianza en el INE y sostuvo que su partido acudirá a la elección con ventaja en las encuestas.