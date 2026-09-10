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México

INE arma sus comisiones rumbo a 2027: cuatro consejeros concentran presidencias

El INE aprobó la nueva integración de sus comisiones rumbo a la elección federal de 2027; cuatro consejeros concentraron la presidencia de al menos dos órganos, mientras Arturo Castillo quedó fuera de las presidencias.
jue 10 septiembre 2026 08:16 PM
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Consejeros del INE aparecen unidos para la fotografía luego del arranque de la elección 2027
Unido en la foto, el Consejo General del INE declaró el arranque de la elección 2027, pero para el trabajo marginó a consejeros. (Foto: Carina García)

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la nueva integración y presidencias de comisiones con las que irá a la Elección Federal y en ellas un bloque de consejeros retuvo el control.

La presidenta Guadalupe Taddei no puede integrase a comisiones así que estas se distribuyen entre diez consejeros. De ellos cuatro se quedaron con la presidencia de cuando menos dos comisiones y un consejero, Arturo Castillo, quien ha sido crítico de las decisiones y rumbo del INE, no presidirá ninguna.

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Los otros dos consejeros que han expresado puntos de vista contrarios al bloque mayoritario y de alerta por el tipo de decisiones que han tomado, son los consejeros Carla Humphrey, quien sí encabeza una comisión, la de Igualdad de Género y no Discriminación.

El consejero Martín Faz, en tanto, presidirá solamente el Comité Editorial. Hasta hoy encabezaba la Comisión de Capacitación y Educación Cívica pero ahora la retomará hasta que pase la elección, en agosto de 2027.

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Eso se debe a que durante el PEF funcionan fusionadas dos comisiones en una: la de Capacitación y Organización Electoral, y al frente de ésta quedó a cargo la consejera Norma De la Cruz.

El jaloneo por las presidencias de las Comisiones no es nuevo, pero anteriormente no había habido tal concentración.

Pese a ésta, el INE informó en un comunicado que “se procura una distribución equilibrada de las responsabilidades entre las consejerías, así como la continuidad y eficiencia en el desarrollo de sus funciones”.

¿Quiénes acaparan comisiones prioritarias del INE?

Ahora las que son consideradas comisiones prioritarias quedaron distribuidas entre los consejeros "nuevos" y considerados cercanos a Morena.

Comisión Consejero/a que presidirá
1. Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas Arturo Manuel Chávez López
2. Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y Comité de Radio y Televisión Arturo Manuel Chávez López
3. Comisión de Fiscalización Jorge Montaño Ventura
4. Comisión Temporal de Presupuesto 2027** Jorge Montaño Ventura
5. Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Jorge Montaño Ventura
6. Comisión de Quejas y Denuncias Frida Denisse Gómez Puga
7. Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero Frida Denisse Gómez Puga
8. Comisión de Organización Electoral* Blanca Yassahara Cruz García
9. Comisión del Registro Federal de Electores Blanca Yassahara Cruz García
10. Comisión de Capacitación y Organización Electoral*** Norma Irene de la Cruz Magaña
11. Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional Rita Bell López Vences
12. Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Uuc-kib Espadas Ancona
13. Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación Carla Astrid Humphrey Jordán
14. Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica* José Martín Fernando Faz Mora
15. Comité Editorial José Martín Fernando Faz Mora

*La presidencia de estas Comisiones concluyó este 10 de septiembre y se reanudará hasta después de la elección.

**Esta Comisión concluirá funciones en cuanto se apruebe el Presupuesto 2027 del INE en la Cámara de Diputados.

***Esta Comisión unifica a las de Organización y la de Capacitación, mientras dure el Proceso Electoral.

Fuente: INE

Es el caso del consejero Arturo Chávez, cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y quien se quedó con la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas; también se hará cargo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos.

En su calidad de presidente de esa comisión, le toca también dirigir el Comité de Radio y Televisión.

Otras “favoritas” son la Comisión de Fiscalización, al frente de la cual quedó el consejero Jorge Montaño Ventura.

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Montaño Ventura también acaparó otros dos grupos de trabajo prioritarios, aunque temporales, el de Presupuesto y el de Transparencia.

¿Qué pasó con la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas?

En la sesión se avalaron los Lineamientos de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas así como candados, restricciones y límites de competencia del INE.

Se ratificó que la comisión tendrá ceguera absoluta respecto del contenido de los análisis de riesgo de las postulaciones.

"El Instituto no tendrá acceso a investigaciones en curso, expedientes, carpetas de investigación, productos de inteligencia o información distinta de aquella que la Ley o estos Lineamientos autoricen expresamente"-

La función sustantiva del nuevo órgano es gestionar la recepción de listados de aspirantes que se sometan voluntariamente al proceso de revisión de integridad y canalizarlos ante las instituciones competentes para que se evalúe si existe un riesgo razonable ligado a actividades delictivas.

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Según lo acordado la Comisión y el personal del INE actuarán bajo el principio de ceguera.

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Es decir, no abren, no descifran, no leen ni conocen los resultados individuales ni las razones expuestas por las autoridades de seguridad.

Además los lineamientos imponen estrictos límites competenciales para evitar el uso indebido de la información y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas evaluadas:

Para la realización de los análisis de riesgo, el esquema contempla la firma de convenios de colaboración e intercambio de información con las siguientes dependencias clave del Estado mexicano:

Fiscalía General de la República (FGR): Instancia que coordinará también la coadyuvancia necesaria con las fiscalías generales de las entidades federativas.

Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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