INE arma sus comisiones rumbo a 2027: cuatro consejeros concentran presidencias

Los otros dos consejeros que han expresado puntos de vista contrarios al bloque mayoritario y de alerta por el tipo de decisiones que han tomado, son los consejeros Carla Humphrey, quien sí encabeza una comisión, la de Igualdad de Género y no Discriminación.
El consejero Martín Faz, en tanto, presidirá solamente el Comité Editorial. Hasta hoy encabezaba la Comisión de Capacitación y Educación Cívica pero ahora la retomará hasta que pase la elección, en agosto de 2027.
Eso se debe a que durante el PEF funcionan fusionadas dos comisiones en una: la de Capacitación y Organización Electoral, y al frente de ésta quedó a cargo la consejera Norma De la Cruz.
El jaloneo por las presidencias de las Comisiones no es nuevo, pero anteriormente no había habido tal concentración.
Pese a ésta, el INE informó en un comunicado que “se procura una distribución equilibrada de las responsabilidades entre las consejerías, así como la continuidad y eficiencia en el desarrollo de sus funciones”.
¿Quiénes acaparan comisiones prioritarias del INE?
Ahora las que son consideradas comisiones prioritarias quedaron distribuidas entre los consejeros "nuevos" y considerados cercanos a Morena.
|Comisión
|Consejero/a que presidirá
|1. Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas
|Arturo Manuel Chávez López
|2. Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y Comité de Radio y Televisión
|Arturo Manuel Chávez López
|3. Comisión de Fiscalización
|Jorge Montaño Ventura
|4. Comisión Temporal de Presupuesto 2027**
|Jorge Montaño Ventura
|5. Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
|Jorge Montaño Ventura
|6. Comisión de Quejas y Denuncias
|Frida Denisse Gómez Puga
|7. Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero
|Frida Denisse Gómez Puga
|8. Comisión de Organización Electoral*
|Blanca Yassahara Cruz García
|9. Comisión del Registro Federal de Electores
|Blanca Yassahara Cruz García
|10. Comisión de Capacitación y Organización Electoral***
|Norma Irene de la Cruz Magaña
|11. Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional
|Rita Bell López Vences
|12. Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
|Uuc-kib Espadas Ancona
|13. Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación
|Carla Astrid Humphrey Jordán
|14. Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica*
|José Martín Fernando Faz Mora
|15. Comité Editorial
|José Martín Fernando Faz Mora
Es el caso del consejero Arturo Chávez, cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y quien se quedó con la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas; también se hará cargo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos.
En su calidad de presidente de esa comisión, le toca también dirigir el Comité de Radio y Televisión.
Otras “favoritas” son la Comisión de Fiscalización, al frente de la cual quedó el consejero Jorge Montaño Ventura.