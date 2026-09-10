INE arma sus comisiones rumbo a 2027: cuatro consejeros concentran presidencias

Los otros dos consejeros que han expresado puntos de vista contrarios al bloque mayoritario y de alerta por el tipo de decisiones que han tomado, son los consejeros Carla Humphrey, quien sí encabeza una comisión, la de Igualdad de Género y no Discriminación.

El consejero Martín Faz, en tanto, presidirá solamente el Comité Editorial. Hasta hoy encabezaba la Comisión de Capacitación y Educación Cívica pero ahora la retomará hasta que pase la elección, en agosto de 2027.

Eso se debe a que durante el PEF funcionan fusionadas dos comisiones en una: la de Capacitación y Organización Electoral, y al frente de ésta quedó a cargo la consejera Norma De la Cruz.

El jaloneo por las presidencias de las Comisiones no es nuevo, pero anteriormente no había habido tal concentración.

Pese a ésta, el INE informó en un comunicado que “se procura una distribución equilibrada de las responsabilidades entre las consejerías, así como la continuidad y eficiencia en el desarrollo de sus funciones”.

¿Quiénes acaparan comisiones prioritarias del INE?

Ahora las que son consideradas comisiones prioritarias quedaron distribuidas entre los consejeros "nuevos" y considerados cercanos a Morena.

Comisión Consejero/a que presidirá 1. Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas Arturo Manuel Chávez López 2. Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, y Comité de Radio y Televisión Arturo Manuel Chávez López 3. Comisión de Fiscalización Jorge Montaño Ventura 4. Comisión Temporal de Presupuesto 2027** Jorge Montaño Ventura 5. Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Jorge Montaño Ventura 6. Comisión de Quejas y Denuncias Frida Denisse Gómez Puga 7. Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero Frida Denisse Gómez Puga 8. Comisión de Organización Electoral* Blanca Yassahara Cruz García 9. Comisión del Registro Federal de Electores Blanca Yassahara Cruz García 10. Comisión de Capacitación y Organización Electoral*** Norma Irene de la Cruz Magaña 11. Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional Rita Bell López Vences 12. Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Uuc-kib Espadas Ancona 13. Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación Carla Astrid Humphrey Jordán 14. Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica* José Martín Fernando Faz Mora 15. Comité Editorial José Martín Fernando Faz Mora

Es el caso del consejero Arturo Chávez, cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y quien se quedó con la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas; también se hará cargo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos.

En su calidad de presidente de esa comisión, le toca también dirigir el Comité de Radio y Televisión.

Otras “favoritas” son la Comisión de Fiscalización, al frente de la cual quedó el consejero Jorge Montaño Ventura.