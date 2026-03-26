Tras nueve años, se despiden del INE tres consejeros; piden ''resistir presiones''

Los tres funcionarios salientes aún participarán en una sesión el 31 de este mes, en que se acordó entre otros asuntos, desahogar uno que marcará la posibilidad o no de que se creen nuevos partidos políticos.

Sin embargo al término de la sesión ordinaria de esta noche los tres emitieron mensajes de despedida del cargo.

El INE ha enfrentado circunstancias difíciles, recordó Rivera, “ha habido un asedio a la autonomía con el propósito de debilitar las capacidades de esta institución. El INE ha resistido varias intentonas de debilitamiento. Deberá seguir resistiendo”.

Recordó que los tres enfrentan un proceso ilegalmente instaurado por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE por el sentido de los votos de seis consejeros en diciembre de 2021 para posponer temporalmente la organización del proceso de Consulta de Revocación de Mandato 2022, por falta de recursos ya que la Cámara de Diputados le recortó casi 5,000 millones de pesos para ese año.

Sin embargo el OIC, expuso Rivera, está impedido a intervenir o interferir en forma alguna en el desempeño de las facultades y ejercicio de atribuciones y eso es una protección de la autonomía del INE y la independencia en las decisiones de y los consejeros electorales.

Mantener abierto ese proceso, dijo, es una amenaza para los consejeros que se quedan.

“No solo afecta a los consejeros que estamos sujetos a ese procedimiento. Es ominoso para quienes permanecen en este cargo y quienes puedan venir después, a la hora de discutir o votar un asunto que pueda incomodar algún actor político externo a este instituto”, alertó.

El hecho de mantener la posibilidad de ser investigados o sancionados “podría convertirse en una amenaza a la independencia”, insistió.

Para los consejeros que se quedan, Rivera indicó que permitir que un OIC intervenga en las funciones sustantivas del INE “sería tanto como permitir, por ejemplo, que la OIC de la Cámara de Diputados pueda revisar el sentido de las intervenciones en tribuna y de las votaciones de las y los diputados”.

Denuncian consejeros venganza del poder

La consejera Claudia Zavala Pérez dijo que el INE ha vivido constantes presiones y descalificaciones pero éstas no son sólo contra sus consejeros, sino los 17 mil profesionales que trabajan en el órgano.

Recordó que siendo estudiante del CCH Oriente le tocó el fraude electoral de 1988 y eso le hizo comprometerse con la democracia institucional, una democracia sin trampas y en ello seguirá desde la academia o donde esté.

Al referirse también al proceso que abrió el OIC lamentó que detrás haya una decisión política.

Se trata de un procedimiento “a todas luces infundado, arbitrario y con visos de venganza que busca sancionarnos a mí y a otros colegas por decisiones que tomamos en ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales, pero que no gustaron a alguna persona en el o grupo en el poder.

“Como vemos, las pulsiones autoritarias siguen presentes en nuestros tiempos”, recalcó.

Mientras, la consejera Dania Ravel, también denunciada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, por el sentido de su voto, mencionó ese procedimiento y destacó que sé abrió sólo por que ejercieron sus funciones.

Recordó los procesos inéditos que tuvieron que realizarse y cómo justo por uno de ellos, el de revocación de mandato, en escenario de importantes restricciones presupuestales, lo que los llevó a posponer decisiones, fueron denunciados.

“Esa decisión adoptada en un contexto extraordinario, ha tenido consecuencias que persisten hasta el día de hoy, ya que quienes estamos por concluir nuestras funciones, enfrentamos un procedimiento, responsabilidades administrativas que aún se encuentra en substanciación”, recordó.

Los tres destacaron que en estos años en el INE se lograron avances al ejercicio de los derechos políticos de mujeres, minorías, hubo procesos novedosos como el voto carcelario o anticipado ya agradecieron al Instituto seguir adelante.

En la despedida, el consejero Ucc Kib Espadas también repudió el "ilegal" proceso que mantiene el OIC del INE pues atenta contra el órgano electoral, la democracia y la República. "La represión autoritaria debe cesar ya", exigió.