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México

Sheinbaum suma 112 reformas y se coloca entre los presidentes con más cambios a la Constitución

Con dos años en el gobierno y 27 reformas constitucionales, la presidenta Claudia Sheinbaum alcanza los cambios a la Carta Magna aprobados en el sexenio de AMLO.
vie 04 septiembre 2026 11:59 PM
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum presentó 112 reformas constitucionales, legales y nuevas leyes durante los dos años que lleva como presidenta de la República. (ELOISA SANCHEZ/Getty Images)

En los dos primeros años como presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó 112 reformas constitucionales, legales y nuevas leyes, entre las que sobre salen desde la reducción gradual a 40 horas laborales a la semana hasta la no reelección de legisladores y anular comicios si hay injerencismo extranjero.

Las Consejería Jurídica detalló que son 76 reformas legales, 27 constitucionales y 9 nuevas leyes, por lo que con solo dos años en el gobierno, Sheinbaum es la tercera presidenta con más reformas a la Constitución.

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De acuerdo con una análisis del documento del Instituto Belisario Domínguez (IBD), la anteceden el panista Felipe Calderón, quien impulsó 36 reformas constitucionales, y el priista Enrique Peña Nieto, con 28 en sus seis años de gobierno presidencial.

El número de las reformas constitucionales de Sheinbaum en el primer trienio de su gobierno, alcanza el del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Actualmente, Morena y aliados tiene la mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por lo que pueden aprobar cualquier reforma constitucional y legales sin necesidad de realizar acuerdos con los partidos de oposición. Esto significa que iniciativa que envíe la presidenta, puede ser avalada sin problemas.

Electoral, la última reforma

Uno de los primeros sectores que ha abarcado las propuestas de la presidenta son en materia electoral, ya que en una semana arranca las elecciones, donde se elegirán a 17 gobernadores, 500 diputados federales y miles de cargos locales.

A principio de este año, la presidenta envió reformas a los diversos artículos de la Constitución para prohibir el nepotismo electoral en las candidaturas y la reelección en diversos cargos. esta modificación será efectiva en los procesos electorales de 2030.

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La propuesta establece que las personas que busquen participar por un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato, "unión de hecho" o de parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, y en línea colateral hasta el cuarto grado.

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La otra reforma prohíbe la reelección inmediata para los cargos de diputaciones, senadurías, Presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefatura de gobierno, alcaldías y concejalías. En este caso, las restricciones sí aplicarán en los procesos federales y locales próximos Esta reforma será en los próximos comicios de 2027.

A estas modificaciones se suman la reforma al artículo 41 de la Constitución para establecer que la injerencia extranjera será una nueva causal de nulidad de elecciones. En ese momento se impulsó una modificación secundaria, pero al último momento se retiró y esta es la que aún falta.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, tiene las manos en postura de cuestión durante su intervención en la conferencia matutina donde presentó el Plan "B" de la Reforma Electoral.
La presidenta negó que el rechazo a su propuesta original del "Plan b" electoral le haya afectado. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Otras iniciativas que envió la presidenta Claudia Sheinbaum y que han marcado su gestión fueron dos que pretendían buscar el sistema de elección en México.

La primera iniciativa electoral planteaba eliminar los 32 senadores plurinominales, recortar 25% el costo de las elecciones y el financiamiento público a los partidos políticos. Sin embargo, esta reforma no pasó, pues ni los aliados de Morena (PT, PVEM) lo respaldaron.

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La segunda propuesta fue conocido como “Plan B”, en el que Claudia Sheinbaum propuso recortar recursos a los congresos locales, acotar la estructura de los ayuntamientos y establecer que la consulta de revocación de mandato de la mandataria federal se realizará en 2027, pasó, pero tuvo modificaciones.

A propuesta del PT, retiraron que la consulta de revocación de mandato se realizara en año electoral, y lo demás quedó igual.

Los cambios en materia laboral

Otras de las reformas que han marcado la gestión de la mandataria es en en el campo laboral, como la reducción de las 40 horas laborales a la semana. La primera reducción sería en 2027 con jornadas máximas de 46 horas, e ira disminuyendo dos horas por cada año hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030.

También se modificó la Ley Federal del Trabajo para obligar a los patrones a proveer de asientos a las personas trabajadoras, como parte del derecho al descanso en la jornada laboral. Esta fue conocida como la Ley Silla.

Esto significa que los trabajadores tienen derecho a tener una silla con respaldo para descansar ya sea durante sus funciones o para el descanso periódico durante su jornada laboral.

Para ello, los patrones tienen la obligación de proveer el número suficiente de asientos para la disposición de los trabajadores. Además, se instruye que los reglamentos internos del centro de trabajo, deberán incluir que los periodos de reposo durante la jornada laboral son obligatorios.

Las reformas en materia de salud

En esta materia, la presidenta mandó una iniciativa para prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos; en esta misma reforma se incluye el concepto de “salud digital” por el que se refiere como la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en los servicios de salud, como la telesalud, la telemedicina y la salud móvil.

Por ello, enfatiza que la Secretaría de Salud será la responsable de emitir las disposiciones para la implementación, supervisión y mejora continua de los servicios de salud digital en todas las instituciones públicas.

Los cambios en igualdad

En materia de igualdad, la presidenta mandó un paquete para reformar diversos artículos de la Constitución para erradicar la brecha salarial por razones de género, obligar a la paridad total en gabinetes federal, estatales y municipales, y crear fiscalías especializadas en feminicidios.

La reforma impone la disposición obligatoria “a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad” con el fin de cerrar brechas en materia salarial entre mujeres y hombres.

La ampliación de facultades a Seguridad

En Seguridad, la mandataria también envió reformas y entre ellas para otorgar mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch. Fueron dos iniciativas en esta materia.

Una es para dotar a la dependencia de instrumentos jurídicos que permitan su participación efectiva en la investigación de delitos, por lo que faculta a la Secretaría de Seguridad a abrir carpetas e investigación de delitos, lo cual hasta ahora solo lo puede hacer la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, creó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, en la cual se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la SSPC para coordinar la integración de bases de datos, plataformas tecnológicas y análisis criminal, en colaboración con el Ministerio Público.

Sheinbaum impulsa infraestructura

La presidenta también mandó iniciativas en esta materia y una de sus principales estrategias fue el regreso de los trenes, por lo que envió una propuesta para recuperar la rectoría del Estado sobre el sistema ferroviario.

Así como impulsar trenes de pasajeros y consolidar una política pública de movilidad con enfoque regional, sustentable y soberano. En esta iniciativa se estableció la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado para coordinar el desarrollo ferroviario y regulará los trenes de carga y pasajeros.

También para que el Estado recuperar las rutas concesionadas y declara al ferrocarril como área prioritaria del desarrollo nacional, prohibiendo su privatización sin autorización legislativa.

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