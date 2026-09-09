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México

Claudia Espino deja la Secretaría Ejecutiva del INE a horas del proceso electoral

La Secretaría Ejecutiva es el principal cargo de operación en el INE y la segunda al mando en el máximo órgano electoral del país.
mié 09 septiembre 2026 01:59 PM
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La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con Claudia Arlett Espino, quien renunció a la Secretaría Ejecutiva del INE.
Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva, el área encargada de la operación ejecutiva del organismo, por motivos de salud. (Foto: Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

A unas horas de que arranque el Proceso Electoral Federal 2026-2027 , el INE enfrenta una nueva sacudida interna: Claudia Arlett Espino renunció a la Secretaría Ejecutiva, el área encargada de la operación ejecutiva del organismo, por motivos de salud.

La salida ocurre en medio de tensiones internas y jaloneos entre dos bloques de consejeros: uno señalado por su supuesta afinidad con Morena y otro que ha advertido riesgos para la certeza y la imparcialidad del organismo por algunas de sus decisiones.

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La renuncia de Espino, quien asumió en el cargo en diciembre de 2024, es el más reciente capítulo de diferendos internos en el INE, en el que hay una disputa por las presidencias de las comisiones y el retraso a su conformación.

Lo que se suma a que recientemente la Secretaría Ejecutiva vio mermada sus funciones en materia de coordinación del PREP 2027.

¿Cuál es el conflicto que enfrenta el INE?

Para cumplir sus funciones los consejeros del INE se organizan en comisiones de trabajo, y de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), pueden participar hasta en cuatro comisiones del Consejo General.

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En agosto debieron de reorganizarse para rotarse en las presidencias e integración de las comisiones para el Proceso Electoral, pero la aprobación de una nueva Comisión de Verificación de Candidaturas cambió la ecuación y durante semanas consejeros que se integraron a este grupo ocuparon más de cinco posiciones, contrario a la ley.

El bloque señalado de su cercanía con Morena quedó en la Comisión de Verificación pero también buscaría retener y acaparar las presidencias e integración de las comisiones más relevantes para el proceso electoral, las de fiscalización, organización, quejas y denuncias, entre otras.

Las distintas comisiones, once en total son Organización Electoral, Fiscalización, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Prerrogativas y Partidos Políticos –junto con el Comité de Radio y Televisión–, y la del Registro Federal de Electores.

Además Igualdad de Género y No Discriminación, Quejas y Denuncias, Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y Vinculación con los Organismos Públicos Locales, además de la del Servicio Profesional Electoral Nacional y además hay otras comisiones temporales y comités.

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¿Por qué renunció la secretaria ejecutiva del INE?

La decisión de Espino se entregó a la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, este miércoles con efectos inmediatos e irrevocables.

“La funcionaria fundamentó su salida en motivos de salud con la finalidad de ´procurar un sano equilibrio entre su desarrollo profesional y personal´ ante la carga operativa que demanda la contienda comicial”, de acuerdo con el INE.

La ahora exfuncionaria explicó que el nivel de exigencia que requiere la organización de una elección concurrente de los cargos federales y de las 32 entidades federativas que estarán en disputa en los procesos federal y local 2026-2027, no le permite "fortalecer su vínculo personal y familiar” en estos momentos.

Claudia Espino dejó el cargo, pero expuso su “plena disposición para colaborar en las labores de transición correspondientes” y evitar afectaciones en la operación del órgano electoral.

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Elecciones México 2027 INE

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