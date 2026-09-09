Caso Camilo Séptimo: Diego Rosen es vinculado a proceso por el multihomicidio

Los delitos por los que fueron vinculados incluyen homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo de una mujer con cuatro meses de gestación y crueldad contra los seres sintientes, por la privación de la vida de una canina.

Entre las víctimas se encontraba Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

#AProceso



La #FiscalíaEdoméx vinculación a proceso en contra de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, por su probable intervención en la comisión de los hechos delictivos de homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo de una femenina… pic.twitter.com/PtTAN7Db9M — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 10, 2026





¿Qué relación tenía Diego Rosen con la familia?

Rosen, ciudadano argentino de 51 años, mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez. Ambos estaban vinculados con Nomad Adventures, también identificada como Nomad Property México, un negocio dedicado a la renta vacacional de inmuebles en destinos como Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, este vínculo comercial habría permitido que Rosen ingresara al domicilio de su socio sin necesidad de forzar la entrada.

Las cámaras de seguridad registraron su ingreso al inmueble antes del ataque.

Rosen fue detenido el 2 de septiembre sobre la carretera México-Toluca, en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. En ese mismo operativo fue detenido Gerardo “N”, señalado como presunto cómplice.

¿Quién es Diego Sebastián Rosen Ferlini?

Antes de quedar bajo investigación por el multihomicidio, Rosen estaba relacionado con actividades empresariales que abarcan la publicidad, el marketing, la organización de eventos y el sector inmobiliario.

Su trayectoria empresarial en México se remonta al menos a dos décadas y su nombre aparece ligado a distintas sociedades mercantiles y negocios relacionados con la renta de propiedades.