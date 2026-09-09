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México

Caso Camilo Séptimo: Diego Rosen es vinculado a proceso por el multihomicidio

Entre las víctimas se encontraba Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.
mié 09 septiembre 2026 08:10 PM
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En la imagen, Diego Rosen observa la cámara del elevador ubicado en el edificio de la familia de Jonathan Melendez, momentos antes de cometer el crimen.
Diego Rosen fue detenido horas después del multihomicidio. (Foto: Especial )

Diego Sebastián Rosen Ferlini y Gerardo “N” fueron vinculados a proceso por su probable intervención en el multihomicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde fueron localizadas cuatro personas sin vida.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó la posible intervención de ambos sujetos en los hechos registrados al interior de un domicilio ubicado en Bosque de Amates, en el fraccionamiento Grand Viure.

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Los delitos por los que fueron vinculados incluyen homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo de una mujer con cuatro meses de gestación y crueldad contra los seres sintientes, por la privación de la vida de una canina.

Entre las víctimas se encontraba Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.


¿Qué relación tenía Diego Rosen con la familia?

Rosen, ciudadano argentino de 51 años, mantenía una relación comercial con Jonathan Meléndez. Ambos estaban vinculados con Nomad Adventures, también identificada como Nomad Property México, un negocio dedicado a la renta vacacional de inmuebles en destinos como Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, este vínculo comercial habría permitido que Rosen ingresara al domicilio de su socio sin necesidad de forzar la entrada.

Las cámaras de seguridad registraron su ingreso al inmueble antes del ataque.

Rosen fue detenido el 2 de septiembre sobre la carretera México-Toluca, en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. En ese mismo operativo fue detenido Gerardo “N”, señalado como presunto cómplice.

¿Quién es Diego Sebastián Rosen Ferlini?

Antes de quedar bajo investigación por el multihomicidio, Rosen estaba relacionado con actividades empresariales que abarcan la publicidad, el marketing, la organización de eventos y el sector inmobiliario.

Su trayectoria empresarial en México se remonta al menos a dos décadas y su nombre aparece ligado a distintas sociedades mercantiles y negocios relacionados con la renta de propiedades.

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Meses antes del asesinato de Meléndez también comenzaron a circular en redes sociales acusaciones contra Rosen y su esposa por presuntos fraudes relacionados con la renta de casas vacacionales.

El 21 de julio de 2026, una persona publicó en un grupo de Facebook especializado en rentas vacacionales una denuncia en la que afirmó que Rosen y una socia habrían defraudado a clientes por alrededor de 500,000 pesos.

Según ese testimonio, habría más de 11 personas afectadas por operaciones relacionadas con propiedades en Valle de Bravo, Acapulco y otros destinos.

Después de su detención también se difundió otro testimonio sobre un supuesto fraude por 400,000 pesos. De acuerdo con el relato, varias familias habían pagado por adelantado la renta de una propiedad en Acapulco para celebrar un cumpleaños familiar, pero posteriormente los responsables habrían dejado de responder y bloqueado a los clientes de un grupo de WhatsApp.

Las acusaciones difundidas en redes forman parte de testimonios públicos y no representan, por sí mismas, una determinación judicial sobre la responsabilidad de Rosen en esos hechos.

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Homicidio Violencia Estado de México

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