Paquete Económico 2027: En medio de la polémica por huachicol fiscal, Sheinbaum prevé alza histórica para la Marina

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 , entregado este martes a la Cámara de Diputados, para el próximo año se propone un incremento de 34,625 millones de pesos de lo asignado este año que ascendió a 296,790 millones de pesos.

Si los diputados federales aprueban sin cambios el proyecto, la Secretaría de la Defensa Nacional será la institución que más recursos tendrá: 185,706 millones de pesos, un incremento de 5.4% respecto al año 2026.

Por su parte, la Secretaría de Marina será la segunda institución que más recursos tendrá para el próximo año y la de mayor incremento al pasar de 65,926 millones de pesos a 81,223 millones de pesos, lo que implicará un alza de 19.4%.

Se perfila aumento para presupuesto para seguridad pública Proyección presupuestal por institución (2026 vs. Proyecto 2027) Cuadrante 1: Dato Principal +19.40% Mayor incremento proyectado: Secretaría de Marina (SEMAR) Cuadrante 2: Tendencia (2026 ➔ 2027) Sedena (+5.4%) Marina (+19.4%) SSP (+3.9%) Cuadrante 3: Proyecto 2027 (Monto) Sedena $185,706 M Marina $81,223 M SSP $64,487 M Cuadrante 4: Cifras y Variación Inst. 2026 2027 Var. % Sedena $170.7B $185.7B +5.40% Marina $65.9B $81.2B +19.40% SSP $60.1B $64.5B +3.90%



La propuesta para incrementar el presupuesto en la Secretaría de Marina, quien tiene a su cargo las aduanas del país, coincide con la batalla que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está emprendiendo contra el huachicol fiscal, delito en el que miembros de la institución estuvieron involucrados.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio a la Marina el control de las aduanas y fue en su administración cuando operó una red ligada al ingreso de combustible que era etiquetado como otras sustancias para evadir impuestos. El huachicol fiscal ocasionó daños por 600,000 millones de pesos, de acuerdo con la Procuraduría Fiscal.

¿La Marina está involucrada en red de huachicol fiscal?

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la red de contrabando de combustible vía marítima involucró a los marinos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, quienes intervenían en ascensos, designaciones y traslados de personal de la Marina y las aduanas, para permitir el ingreso del combustible.