Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

PAN analizará alianzas locales para elecciones de 2027 tras meses de rechazo

Jorge Romero, dirigente del PAN, reconoció que no todos están de acuerdo con las alianzas, sin embargo, dijo que se analizan rumbo a las elecciones de 2027.
lun 07 septiembre 2026 01:10 PM
Añadir Expansión Política en Google
PAN se abre a las alianzas para elecciones 2027
El dirigente del PAN pidió a secretarios del partido comenzar conversaciones con dirigentes estatales para analizar alianzas electorales rumbo a elecciones 2027. (Foto: CEN del PAN. )

Luego de casi 10 meses de negarse a realizar alianzas con el PRI, Jorge Romero, presidente del PAN, reculó y ordenó a secretarios y dirigentes locales del partido a analizar uniones políticas para las elecciones de 2027.

En octubre pasado, Jorge Romero anunció el inicio de una nueva etapa para el blanquiazul, basada en la apertura total de sus procesos internos y sobre todo puso en duda las alianzas electorales con otros partidos, incluido el PRI.

Publicidad

Sin embargo, esta vez, el dirigente panista abrió al PAN para establecer alianzas electorales con otros partidos, por lo que les pidió al secretario general de Acción Política, al de Planeación y al de la Mujer a iniciar los diálogos con dirigencias y militancias locales para que se tome una dedición sobre ello.

En la apertura de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, enfatizó que en el PAN no “ hay uniformidad ” sobre las alianzas con otros partidos, por lo que resolvió que la decisión se tomará en cada entidad.

“La decisión estratégica que hemos tomado es que lo que en una entidad se decida no va a regir el destino de otra entidad a 800 kilómetros. Estamos absolutamente convencidos de que eso no va a pasar. Los errores de hacer una negociación que se paga a 800 kilómetros, no va a pasar con el Partido Acción Nacional en el proceso del 2027”, comentó.

Declaró que hasta ahora no está construida ninguna alianza, pero que “a como dé lugar” se deben conservar los gobiernos que actualmente encabezan, que son Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua.

“En 2027, se van a llevar la sorpresa de su vida aquellos que se siente infalibles en Baja California Sur, San Luis potosí, Sinaloa, Zacatecas, Colima. Se van a llevar la sorpresa de su vida en estos por mencionar algunos”, advirtió y aseguró que su optimismo “es racional”.

Publicidad

Recordó que la campaña “Ahora te toca a ti”, con la que se busca abrir las candidaturas a la ciudadanía, siguen recibiendo registros para diversos cargos y hasta este momento llevan 18,000.

Adelantó que seguirán nombrando a los coordinadores de la Patria, la Familia y Libertad, quienes, dijo el panista, habrán de “encabezar el esfuerzo institucional para 2027”. Hasta ahora solo han nombrado a Francisco Pelayo como su coordinador en Baja California Sur.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, le ha insistido al PAN en aliarse para las elecciones de 2027 y la última vez que lo hizo fue el pasado 1 de septiembre, al arrancar el próximo periodo ordinario del Congreso de la Unión.

“Convoco a los partidos políticos de vocación opositora (…) que ven como se caen el país a pedazos, los convocó y los llamamos a unirnos a un frente gran opositor para que en una alianza para defender a México ganemos las elecciones y regresemos la paz", dijo el priista hace una semana.

Publicidad

Sin embargo, no todos los panistas están a favor de estas alianzas, como Damián Zepeda, quien señaló en junio de 2026 que el PAN se “desdibujó” al aliarse con el PRI, por lo que respaldó que el partido compita solo.

Otro exlíder que ha estado en contra de las alianzas con el PRI es Germán Martínez Cázares , quien en octubre de 2025 sostuvo que la alianza con ese partido fue un “grave error” y apoyó que el PAN no se alíe con ningún partido en las siguientes elecciones.

Tags

PAN PRI Elecciones México 2027

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad