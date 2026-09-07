PAN analizará alianzas locales para elecciones de 2027 tras meses de rechazo

Sin embargo, esta vez, el dirigente panista abrió al PAN para establecer alianzas electorales con otros partidos, por lo que les pidió al secretario general de Acción Política, al de Planeación y al de la Mujer a iniciar los diálogos con dirigencias y militancias locales para que se tome una dedición sobre ello.

En la apertura de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, enfatizó que en el PAN no “ hay uniformidad ” sobre las alianzas con otros partidos, por lo que resolvió que la decisión se tomará en cada entidad.

“La decisión estratégica que hemos tomado es que lo que en una entidad se decida no va a regir el destino de otra entidad a 800 kilómetros. Estamos absolutamente convencidos de que eso no va a pasar. Los errores de hacer una negociación que se paga a 800 kilómetros, no va a pasar con el Partido Acción Nacional en el proceso del 2027”, comentó.

Declaró que hasta ahora no está construida ninguna alianza, pero que “a como dé lugar” se deben conservar los gobiernos que actualmente encabezan, que son Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua.

“En 2027, se van a llevar la sorpresa de su vida aquellos que se siente infalibles en Baja California Sur, San Luis potosí, Sinaloa, Zacatecas, Colima. Se van a llevar la sorpresa de su vida en estos por mencionar algunos”, advirtió y aseguró que su optimismo “es racional”.