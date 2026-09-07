INE revisará a candidatos y suplentes para evitar infiltración del narcotráfico

Lo anterior porque el consejero Uuc-kib Espadas consideró que si solo se revisa el perfil de la persona propietaria del cargo, se abre la puerta para que alguien pueda acceder al cargo público mediante suplencia y sin pasar por el escrutinio.

“Si nosotros abrimos la posibilidad de que los suplentes no sean escrutados, también sería un espacio para que por esa vía puedan filtrarse personas con riesgo razonable que supieran que de esta manera pudieran transitar la verificación y no obtenerse la información necesaria para proporcionársela al partido político”, señaló.



El presidente de la Comisión, Arturo Chávez, comentó que tendrán como objetivo disminuir la opacidad y los riesgos de infiltración delictiva, además de coadyuvar con estancias de seguridad y de investigación y partidos políticos a prevenir que perfiles asociados a la delincuencia y a la corrupción tengan espacios públicos.

Comentó que durante el proceso electoral de 2024, se registró el mayor número de víctimas de violencia político-criminal , con un total de 659 personas e instalaciones “atacadas”; mientras que en 2023 fueron 567 personas. Agregó que la mayoría de las víctimas ocupaban o competían por puestos a nivel municipal.

“La delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse allí dónde sea posible, independientemente del color partidista. Por eso debe ser un compromiso de todas y de todos frenar este fenómeno que le hace daño sobre todo a la sociedad mexicana”, declaró.

Aclaró que la revisión de los perfiles será a petición de los partidos políticos y de los contendientes; además, enfatizó, que en caso de que un perfil sea considerado “riesgo razonable”, las fuerzas políticas serán quienes decidan si mantienen o no al contendiente.