Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

INE revisará a candidatos y suplentes para evitar infiltración del narcotráfico

El INE establecerá la fecha a partir de la cual los partidos políticos podrán enviar los nombres de sus contendientes que serán revisados.
lun 07 septiembre 2026 07:15 PM
Añadir Expansión Política en Google
En la imagen, consejeros del INE discuten asuntos relacionados con el proceso electoral de 2027.
El Instituto Nacional Electoral se alista para el proceso de 2027. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

A menos de una semana de que arranque el proceso electoral 2027 , el Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual indicará a los partidos políticos si alguno de sus contendientes tiene relación con el narcotráfico.

En la primera sesión, los consejeros avalaron los lineamientos para la coordinación interinstitucional y el procedimiento de verificación de los candidatos, por lo que establecieron que harán peticiones directas a las fiscalías estatales, donde se incluirán a precandidatos, candidatos y suplentes.

Publicidad

Lo anterior porque el consejero Uuc-kib Espadas consideró que si solo se revisa el perfil de la persona propietaria del cargo, se abre la puerta para que alguien pueda acceder al cargo público mediante suplencia y sin pasar por el escrutinio.

“Si nosotros abrimos la posibilidad de que los suplentes no sean escrutados, también sería un espacio para que por esa vía puedan filtrarse personas con riesgo razonable que supieran que de esta manera pudieran transitar la verificación y no obtenerse la información necesaria para proporcionársela al partido político”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla en la conferencia matutina.
presidencia

Elecciones 2027: Sheinbaum pide al INE regular propaganda en redes sociales


El presidente de la Comisión, Arturo Chávez, comentó que tendrán como objetivo disminuir la opacidad y los riesgos de infiltración delictiva, además de coadyuvar con estancias de seguridad y de investigación y partidos políticos a prevenir que perfiles asociados a la delincuencia y a la corrupción tengan espacios públicos.

Comentó que durante el proceso electoral de 2024, se registró el mayor número de víctimas de violencia político-criminal , con un total de 659 personas e instalaciones “atacadas”; mientras que en 2023 fueron 567 personas. Agregó que la mayoría de las víctimas ocupaban o competían por puestos a nivel municipal.

“La delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse allí dónde sea posible, independientemente del color partidista. Por eso debe ser un compromiso de todas y de todos frenar este fenómeno que le hace daño sobre todo a la sociedad mexicana”, declaró.

Aclaró que la revisión de los perfiles será a petición de los partidos políticos y de los contendientes; además, enfatizó, que en caso de que un perfil sea considerado “riesgo razonable”, las fuerzas políticas serán quienes decidan si mantienen o no al contendiente.

Publicidad

Agregó que en este proceso participarán la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como otras que puedan determinarse en el plan de trabajo de la comisión.

Parte de los lineamientos avalados señalan que la Comisión no revisará perfiles de precandidatos o candidatos, sino será el vínculo de los partidos políticos para enviar los nombres y documentos de los contendientes que serán revisados por las autoridades de Seguridad.

También se establece que habrá un cronograma de trabajo, donde se establecerá la fecha a partir de la cual los partidos políticos podrán enviar los nombres de sus contendientes que serán revisados.

Los Lineamientos señalan que los partidos políticos serán los encargados de entregar voluntariamente las listas de los contendientes que serán analizados. A su vez, la Comisión enviará la información a las instancias de seguridad, quien analizará el perfil de los contendientes y determinará si hay “riesgo razonable” o no.

La instalación de esta Comisión deriva de una reforma aprobada por el C ongreso de la Unión en mayo pasado.

Publicidad

Tags

Guadalupe Taddei Zavala INE Elecciones México 2027

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad