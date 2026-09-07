Elecciones 2027: Sheinbaum pide al INE regular propaganda en redes sociales

La presidenta fue cuestionada sobre la alerta que hizo en su visita a México el expresidente de Colombia, Gustavo Petro , quien planteó los riesgos por el uso de bots y redes para influir en procesos electorales como, afirmó, sucedió en su país.

Sheinbaum resaltó que a diferencia de Colombia, en donde es una empresa privada quien cuenta los votos de una elección, en México son los ciudadanos.

“En eso estamos de acuerdo todas y todos los mexicanos: que el INE siga siendo quien organice las elecciones y que sean los representantes de casilla, que es un trabajo voluntario al que puede acceder cualquier ciudadano a través de una convocatoria del INE”, comentó.

Acusó que hay redes financiadas que tienen como propósito financiar campañas de propaganda en distintos países, particularmente en América Latina.

“Se dedican a hacer propaganda a distintos países o que han hecho propaganda en épocas electorales, en distintos países, particularmente América Latina. Uno de ellos (el consultor Fernando Cerimedo) fue detenido en Bolivia por intentos de feminicidio de su pareja”, comentó la presidenta.





Sheinbaum criticó la reunión en México entre el presidente del PRI, Alejandro Moreno , y Vicente Fox, para conformar una alianza opositora rumbo al 2027 y dijo que ese encuentro se da porque no tienen cuadros jóvenes.