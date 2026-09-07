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Elecciones 2027: Sheinbaum pide al INE regular propaganda en redes sociales

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que el Instituto debe establecer reglas para la propaganda de las redes sociales, ya que no se aprobó su reforma electoral, en la que había una propuesta.
lun 07 septiembre 2026 10:16 AM
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hay coincidencia en que en México el INE siga estando al frente de organizar las elecciones. (Foto: Presidencia de México.)

A unos días de que arranque el proceso electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que el Instituto Nacional Electoral (INE) es quien debe establecer límites a la propaganda política en redes sociales.

"Ellos tienen que definir reglas, características de lo que es la propaganda de las redes sociales porque buscamos que esto quedara en la ley electoral, no se aprobó. Entonces, desde mi perspectiva, pues es el Instituto Nacional Electoral, como siempre, quien debe definir al menos las limitantes en términos de la propaganda", planteó durante la conferencia mañanera.

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La presidenta fue cuestionada sobre la alerta que hizo en su visita a México el expresidente de Colombia, Gustavo Petro , quien planteó los riesgos por el uso de bots y redes para influir en procesos electorales como, afirmó, sucedió en su país.

Sheinbaum resaltó que a diferencia de Colombia, en donde es una empresa privada quien cuenta los votos de una elección, en México son los ciudadanos.

“En eso estamos de acuerdo todas y todos los mexicanos: que el INE siga siendo quien organice las elecciones y que sean los representantes de casilla, que es un trabajo voluntario al que puede acceder cualquier ciudadano a través de una convocatoria del INE”, comentó.

Acusó que hay redes financiadas que tienen como propósito financiar campañas de propaganda en distintos países, particularmente en América Latina.

“Se dedican a hacer propaganda a distintos países o que han hecho propaganda en épocas electorales, en distintos países, particularmente América Latina. Uno de ellos (el consultor Fernando Cerimedo) fue detenido en Bolivia por intentos de feminicidio de su pareja”, comentó la presidenta.

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Sheinbaum criticó la reunión en México entre el presidente del PRI, Alejandro Moreno , y Vicente Fox, para conformar una alianza opositora rumbo al 2027 y dijo que ese encuentro se da porque no tienen cuadros jóvenes.

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“Es el recambio generacional, osea, se fue para atrás porque no tienen para irse para adelante porque sus jóvenes son estos que hoy tienen la dirigencia del PAN, muy involucrados, por ejemplo, con el cartel inmobiliario y con casos de corrupción. Entonces dicen, ‘bueno, ahora ¿a quién recurrimos?’ Recurren a Fox que es un traidor a la democracia", comentó.

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Grito de fuera, fuera no fue contra la presidenta

La presidenta afirmó que los gritos de “fuera, fuera” durante un evento en Colima no eran en señal de protesta contra ella, sino contra un asistente que tenía un megáfono.

“La gente le empezó a gritar a la persona ‘fuera, fuera, fuera, fuera’. Bueno, una periodista, no voy a decir su nombre, y toda la red esta que hemos platicado varias veces que se arma a partir de una publicación, le gritaron ‘fuera, fuera la presidenta’, pues no le griritataron, ‘fuera, fuera’, a la persona que seguía hablando con el megáfono porque no dejaba realizar el evento. Así fue”, expuso.

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De acuerdo con la presidenta, parte de la molestia fue porque hay habitantes que están en contra de la ampliación del Puerto de Manzanillo, tema por el cual ya hay instaladas mesas de trabajo con pescadores y con la población para informar.

“Va a haber consulta pública del estudio impacto ambiental como siempre, para poder informar, proyecto original se cambió y ahora hay menos impacto ambiental en la laguna. Entonces, según esto se quejaban por ello”, comentó.

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