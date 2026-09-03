Petro en México: se reúne con Sheinbaum y recibe oferta para dar pláticas en el Instituto de Historia

México y aprovechó su estancia para ser recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum.



El exmandatario de Colombiano fue recibido la tarde del miércoles en Palacio Nacional por Sheinbaum con quien dialogó sobre el avance de la ultraderecha en el mundo.

En su conferencia de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que durante su encuentro con Petro conversaron sobre el libro que está escribiendo sobre el uso de plataformas digitales para influir en resultados electorales de forma externa.

Sin embargo, dijo, que le planteó que en México, es difícil que haya un avance de la ultraderecha.

“Le platiqué de México, que nuestra perspectiva es muy distinta, porque aquí pues hay una gran mayoría del pueblo de México que apoya la transformación y los resultados que hemos tenido y que la gente está contenta con el trabajo que está haciendo el gobierno y con la transformación, con el proyecto de nación”, comentó.









La invitación

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que invitó a Petro a regresar a México para que pueda ofrecer algunas pláticas.

“Lo invitamos a que pudiera a través del Instituto de Historia y las Revoluciones Mexicanas, que ahora va a ser un instituto o ya es un instituto de investigación y docencia, pudiera venir a dar algunas pláticas”, comentó.

De acuerdo con Petro, la presidenta lo invitó a coordinar un proyecto, pero lo rechazó porque regresará a su país.

“Me invitó a unas coordinaciones intelectuales y académicas que no me disgusta hacer, pero yo decidí vivir en Colombia”, dijo al salir de Palacio Nacional.

