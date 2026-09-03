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México

Petro en México: se reúne con Sheinbaum y recibe oferta para dar pláticas en el Instituto de Historia

En su primer gira internacional tras dejar el cargo de presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y ofreció una conferencia en la UNAM.
jue 03 septiembre 2026 08:13 PM
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Gustavo Petro en el escenario como expositor de la conferencia “El capital en el siglo XXI: economía política de la crisis climática”.
El expresidente de Colombia ofreció una conferencia en la UNAM titulada “El capital en el siglo XXI: economía política de la crisis climática”.
 (Foto: UNAM.)

En su visita a México, el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, no solo habló de la injerencia de Estados Unidos en elecciones, del avance de la ultraderecha, también recibió la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para regresar al país aofrecer algunas pláticas en el Instituto de Historia y las Revoluciones Mexicanas.

Tras perder las elecciones contra el conservador Abelardo de la Espriella y dejar el cargo de presidente de Colombia , Petro realizó su primera gira internacional en la que México fue el destino.

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México y aprovechó su estancia para ser recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum.


El exmandatario de Colombiano fue recibido la tarde del miércoles en Palacio Nacional por Sheinbaum con quien dialogó sobre el avance de la ultraderecha en el mundo.

En su conferencia de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que durante su encuentro con Petro conversaron sobre el libro que está escribiendo sobre el uso de plataformas digitales para influir en resultados electorales de forma externa.

Sin embargo, dijo, que le planteó que en México, es difícil que haya un avance de la ultraderecha.

“Le platiqué de México, que nuestra perspectiva es muy distinta, porque aquí pues hay una gran mayoría del pueblo de México que apoya la transformación y los resultados que hemos tenido y que la gente está contenta con el trabajo que está haciendo el gobierno y con la transformación, con el proyecto de nación”, comentó.


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La invitación

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que invitó a Petro a regresar a México para que pueda ofrecer algunas pláticas.

“Lo invitamos a que pudiera a través del Instituto de Historia y las Revoluciones Mexicanas, que ahora va a ser un instituto o ya es un instituto de investigación y docencia, pudiera venir a dar algunas pláticas”, comentó.

De acuerdo con Petro, la presidenta lo invitó a coordinar un proyecto, pero lo rechazó porque regresará a su país.

“Me invitó a unas coordinaciones intelectuales y académicas que no me disgusta hacer, pero yo decidí vivir en Colombia”, dijo al salir de Palacio Nacional.

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Conferencia en la UNAM

En su visita a México, Petro dio una conferencia a estudiantes de la UNAM titulada “El capital en el siglo XXI: economía política de la crisis climática”, en la que advirtió que el actual presidente de Colombia ganó gracias a que se usaron "algoritmos" y el "tecnofascismo".

"Es el sistema que se quiere expandir y no está bien. México está en peligro y Brasil ya viene. Estos métodos tienen legitimación en la clase política que está dirigiendo actualmente los Estados Unidos", dijo.

Y no será la única. El próximo 30 de septiembre está programada otra conferencia magistral a cargo de Petro, titulada “Deuda por clima: la propuesta de Colombia potencia de la vida para salvar el planeta“.

Será a las 17:30 horas en el Antiguo Palacio de Medicina, ubicado en República de Brasil 33 en el Centro Histórico.

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