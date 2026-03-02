Secretaría del Trabajo: 40 horas laborales garantizan más descanso y no implica reducción de salarios

“Decirlo con muchísima claridad: si trabajas ocho horas al días, deberás tener dos días de descanso asegurados”, indicó el funcionario.

Explicó que la aprobación de la reforma permitirá a los trabajadores mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, mejorar su salud y seguridad en el trabajo, así como reducir de la fatiga y los accidentes laborales.

Explicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 36.1% de las personas trabajadoras en el país ya están en el marco de las 40 horas, pero ahora el propósito es que el 63.9% de los trabajadores restantes entren al esquema.

“Lo que estamos buscando es que haya una reducción de jornadas abusivas”, aseguró.

Aclaró que la reducción no implicará disminución de sueldos, de salarios ni prestaciones. Además, por primera vez se prohibirá las horas extras para menores de edad.

La jornada laboral irá implementándose de forma gradual: dos horas por año hasta completar las 40. En el año 2027 pasará de 48 a 46, en el 2028 de 46 a 44, en el 2029 de 44 a 42 y en el 2030 de 42 a 40.

Aclaró que la jornada ordinaria diaria se mantiene en ocho horas.

“La jornada diaria de ochos horas se mantiene. Estamos con ello garantizando que sean dos días de descanso para para el segmento de trabajadores que están trabajando ocho horas diarias”, indicó.