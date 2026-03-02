Publicidad

presidencia

Secretaría del Trabajo: 40 horas laborales garantizan más descanso y no implica reducción de salarios

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, afirmó que la disminución de la jornada tampoco implicará que se quiten prestaciones a los empleados.
lun 02 marzo 2026 10:33 AM
40 horas
24 congresos locales ya aprobaron la reforma para la reducción de la jornada laboral, ahora será publicada en el DOF. (Foto: Presidencia de México.)

Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, aseguró que la aprobación de la reforma de 40 horas laborales garantizará mayor descanso a los trabajadores de México y anunció que, ya que alcanzó la aprobación en 24 congresos locales, será publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario explicó que los dos días de descanso serán para aquellos trabajadores que tengan jornadas de ocho horas al día.

“Decirlo con muchísima claridad: si trabajas ocho horas al días, deberás tener dos días de descanso asegurados”, indicó el funcionario.

Explicó que la aprobación de la reforma permitirá a los trabajadores mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, mejorar su salud y seguridad en el trabajo, así como reducir de la fatiga y los accidentes laborales.

Explicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 36.1% de las personas trabajadoras en el país ya están en el marco de las 40 horas, pero ahora el propósito es que el 63.9% de los trabajadores restantes entren al esquema.

“Lo que estamos buscando es que haya una reducción de jornadas abusivas”, aseguró.

Aclaró que la reducción no implicará disminución de sueldos, de salarios ni prestaciones. Además, por primera vez se prohibirá las horas extras para menores de edad.

La jornada laboral irá implementándose de forma gradual: dos horas por año hasta completar las 40. En el año 2027 pasará de 48 a 46, en el 2028 de 46 a 44, en el 2029 de 44 a 42 y en el 2030 de 42 a 40.

Aclaró que la jornada ordinaria diaria se mantiene en ocho horas.

“La jornada diaria de ochos horas se mantiene. Estamos con ello garantizando que sean dos días de descanso para para el segmento de trabajadores que están trabajando ocho horas diarias”, indicó.

Inspeccionarán centros de trabajo

Para asegurarse que los centros de trabajo cumplen con el esquema de 40 horas, se realizarán inspecciones, adelantó Bolaños.

“Lo que va a hacer la autoridad laboral, esto para asegurarnos de que se haga un cumplimiento con los nuevos límites legales establecidos en esta reforma constitucional, es establecer un registro electrónico que ya se implementa en muchos centros de trabajo, pero lo que queremos es que esto sea una realidad para que con ello podamos fortalecer la inspección para revisar la vigilancia y cumplimiento de las jornadas de trabajo”, indicó.

Una vez publicada la reforma en el DOF, se requerirá la modificación de la Ley Federal de Trabajo para armonizarla con la constitución.

